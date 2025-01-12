Зарплаты мужчин в России растут быстрее, чем у женщин

В 2021 году средняя начисленная заработная плата женщин составляла 48 600 рублей, мужчин — 67 000 рублей. Это говорит о том, что зарплата у одних растет заметно быстрее, на 31% и на 26% соответственно.

Больше всего в 2023 году получали россияне, занятые в сфере информации и связи (средняя начисленная зарплата — 111 000 рублей у женщин и 170 000 рублей у мужчин), в области добычи полезных ископаемых (96 000 рублей у женщин, 123 000 рублей у мужчин) и в строительстве (91 000 рублей у женщин, 104 000 рублей у мужчин). Самая низкая зарплата у тех, кто работает в образовании: 49 000 рублей — у женщин, 51 000 рублей — у мужчин, свидетельствуют данные Росстата.

Лаборатория инвестиционных исследований Центрального университета, созданного Т-Банком, проанализировала портрет современного инвестора и выявила два важных факта: женщины, несмотря на меньшую представленность в инвестиционной сфере, достигают более высоких результатов в управлении своими портфелями. Подробнее об этом и других выводах, сделанных в университете, читайте в нашем материале.