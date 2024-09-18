В Госдуме предупредили: в работе Android могут начаться проблемы. Такое вообще возможно? Смартфоны превратятся в «кирпичи»?

Вслед за замедлением YouTube в России могут начаться перебои в работе устройств на операционной системе Android, об этом 17 сентября предупредил замглавы думского комитета по информационной политике Антон Горелкин. Что это значит? Смартфоны на Android правда могут выйти из строя? Почему это может произойти? Какова вероятность такого исхода? Разбираемся вместе со специалистами.
Что случилось?
«В Госдуме предупредили о риске проблем с Android в России»; «В России вслед за YouTube может перестать стабильно работать ОС Android»; «Проблемы с оборудованием Google в РФ могут сказаться на работе Android» — такие заголовки появились в большинстве российских СМИ 17 и 18 сентября.
Поводом для таких новостей стал пост депутата Госдумы Антона Горелкина, занимающего пост заместителя главы комитета по информационной политике. В своем Telegram-канале парламентарий заявил: вероятный в будущем выход из строя оборудования Google может создать проблемы для работы операционной системы Android в России.
Антон Горелкин
Депутат, заместитель председателя комитета по информационной политике Госдумы РФ:
Большинство кэширующих серверов Google, установленных на узлах российских операторов связи, нуждается в обновлении. Но это невозможно, ведь формально корпорация в нашей стране больше не присутствует, а санкции правительства США не позволяют ей работать с российскими контрагентами. Так что рано или поздно всё это оборудование просто перестанет работать. И здесь я больше переживаю даже не за YouTube, а за стабильность операционной системы Android, которая тоже во многом зависит от этих серверов.
Сколько в России вообще телефонов Android?
По состоянию на начало 2023 года смартфоны на Android занимали 89,6% российского рынка. То есть 9 из 10 подобных устройств работали именно на этой операционной системе. На долю iOS приходилось 10,4%.
Причем представленность Android в России только растет. Лишь за первый квартал прошлого года в стране было продано 5,83 млн устройств. Это почти на 200 тысяч штук больше, чем за аналогичный период 2022-го. Аналитики связывали это с уменьшением объемов параллельного импорта гаджетов от Apple.
Насколько серверы Google в принципе связаны с работой Android?
«[Стоящие в России серверы] Google Global Cache используются преимущественно для YouTube, — поясняет Собака.ru специалист, знакомый с устройством российской IT-сферы. — Другие сайты, которые используют эту инфраструктуру, описываются как "Google Front-end traffic" — это сам [поисковик] Google и, например, [почтовый сервис] Gmail. Иногда там кэшируются и популярный статический контент из Google Play».
Однако, добавляет собеседник редакции, работа серверов Google в России влияет на работу Android косвенно — ни сама ПО, ни обновления к ней не скачиваются с Google Global Cache-серверов. «Связь между операционной системой и серверам идет через обновления, магазин приложений, ряд сопутствующих сервисов (например, отправка смс для двухфакторной аутентификации)».
С тем, что деградация серверов Google вряд ли может всерьез затронуть работу устройств на Android, согласен и Денис Кусков, глава агентства TelecomDaily. «Во-первых, компания Google строила свои сети в России с огромным запасом, — говорит он. — Да, она ушла, да не делает апгрейд своей инфраструктуры, что плохо, но сейчас критической деградации оборудования не произойдет. Может быть, через два-три года, но не раньше».
«Во-вторых, — продолжает Кусков, — ничего экстраординарного для людей с Android из-за серверов не произойдет. Да, YouTube брал с точек обмена трафиком, поэтому работа оборудования для него важна. Android устанавливается на телефон, от деградации оборудования может гипотетически пострадать разве что загрузка приложений. Ну… будет она на две секунды или на две минуты дольше».
Напомним, что россиян предупредили о возможном замедлении YouTube в июле 2024 года — соответствующее сообщение распространил Ростелеком. Вскоре в работе сервиса действительно начались проблемы. Их объяснили деградацией серверов Google, которые служили для более быстрого обмена трафиком.
Затем депутат госдумы Александр Хинштейн назвал замедление YouTube «вынужденным шагом». Впрочем, позднее он также связал неполадки с деградацией оборудования Google. В начале сентября СМИ сообщили, что Роскомнадзор пригрозил лишить операторов связи лицензий за попытки ускорения YouTube.
Может ли Android перестать работать по другой причине?
Полное отключение уже работающих устройств на Android в России вряд ли возможно, полагает специалист, знакомый с устройством российской IT-сферы. Даже если за нарушение российского законодательства будут заблокированы сервисы Google, это не повлияет на уже остановленные версии операционной системы, однако это осложнит обновление системы и загрузку приложений. «Отрезать от обновлений и приложений – это достаточно серьезная, на мой взгляд угроза», — заключает он.
Эксперт по разработке ПО Даниил Подольский в беседе с Собака.ru также подтвердил, что как критическая деградация инфраструктуры Google, так и отсутствие доступа к серверам компании по другой причине, не скажется непосредственно на работе Android, но затруднит взаимодействие с сервисами. «Прекратят работу Google-карты, некоторые по умолчанию стоят на Android-телефонах, браузер Chrome, в нем поисковая система Google, вот это вот все. Насколько это вообще смертельно для нас, это вопрос открытый, — рассуждает Подольский, — Например, Samsung, Xiaomi, практически любой крупный производитель Android телефонов, он создает собственную [цифровую] инфраструктуру из приложений и сервисов».
«Таким образом, [в случае отсутствия доступа к сервисам Google по той или иной причине], Android на Google Pixel может перестать работать. Android на китайских моделях в России не прекратит работать и прекратить не может, поскольку его работа в меньшей степени зависит от Google», — заключил Подольский.
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