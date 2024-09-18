В Госдуме предупредили: в работе Android могут начаться проблемы. Такое вообще возможно? Смартфоны превратятся в «кирпичи»?

Насколько серверы Google в принципе связаны с работой Android?

«[Стоящие в России серверы] Google Global Cache используются преимущественно для YouTube, — поясняет Собака.ru специалист, знакомый с устройством российской IT-сферы. — Другие сайты, которые используют эту инфраструктуру, описываются как "Google Front-end traffic" — это сам [поисковик] Google и, например, [почтовый сервис] Gmail. Иногда там кэшируются и популярный статический контент из Google Play».

Однако, добавляет собеседник редакции, работа серверов Google в России влияет на работу Android косвенно — ни сама ПО, ни обновления к ней не скачиваются с Google Global Cache-серверов. «Связь между операционной системой и серверам идет через обновления, магазин приложений, ряд сопутствующих сервисов (например, отправка смс для двухфакторной аутентификации)».

С тем, что деградация серверов Google вряд ли может всерьез затронуть работу устройств на Android, согласен и Денис Кусков, глава агентства TelecomDaily. «Во-первых, компания Google строила свои сети в России с огромным запасом, — говорит он. — Да, она ушла, да не делает апгрейд своей инфраструктуры, что плохо, но сейчас критической деградации оборудования не произойдет. Может быть, через два-три года, но не раньше».

«Во-вторых, — продолжает Кусков, — ничего экстраординарного для людей с Android из-за серверов не произойдет. Да, YouTube брал с точек обмена трафиком, поэтому работа оборудования для него важна. Android устанавливается на телефон, от деградации оборудования может гипотетически пострадать разве что загрузка приложений. Ну… будет она на две секунды или на две минуты дольше».