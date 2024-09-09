«Нас ждет два сценария: вымирание либо бессмертие» — писатель Александр Цыпкин и экс-SEO Microsoft Шавкат Каримов о будущем

Сегодня благодаря технологиям мы каждый день знакомимся с большим количеством душ (а вернее, их «цифровых отпечатков»), чем наши предки узнавали за целую жизнь. Это полностью меняет наше взаимодействие с современниками, но еще сильнее с потомками. Лекцию об этом в ходе Мой Бизнес Forum’а прочитал писатель Александр Цыпкин. Он полагает, что человечество оказалось в шаге от бессмертия. Похожую идею в своем выступлении озвучил и экс-SEO компании Microsoft и Глава IT-сообщества Узбекистана Шавкат Каримов. Правда, он напомнил, что другой возможный исход технологической сингулярности — исчезновение человека как вида. Коротко приводим самые интересные из озвученных ими тезисов с минимальной редактурой.
Александр Цыпкин
Писатель
Об интернете как «каталоге душ»
Мы жили до соцсетей, теперь мы живем во времена соцсетей, казалось бы, [что тут такого], ну мессенджеры появились, [новые возможности]... Но это самое радикальное изменение хода цивилизации, которое было за всю историю… Мы не задумываемся, но [мы] первое и единственное поколение за всю историю, которое наблюдает переход от аналогового [мира] в цифру. Этот переход системный и он влияет на все.
Наши с вами бабушки и дедушки за всю свою жизнь узнавали близко человек 200. Я имею в виду, узнавали их души, внутренний мир… Все остальные [для них] были... такие черные пятна на белом фоне [мира]...
Как только пришли в соцсети, люди выложили в открытый доступ свои души. Вот эта штука (указывая на смартфон, — прим. Собака.ru) — это не телефон, это каталог душ. Раньше такого каталога душ у людей не было, а сегодня они могут листать [ленту и узнавать] ежедневно столько душ, сколько наши бабушки и дедушки [узнавали за всю жизнь]...
[Более того], я своей маме могу позвонить… ну, где-то раз в два–три дня. Я имею в виду, я реальный общаюсь со своей мамой раз в два–три дня. Но она подписана на мои страницы в соцсетях и может смотреть их хоть каждый час. Моя собственная мама общается с моей цифровой копией в разы чаще, чем общается со мной! Это наша цифровая копия доступна всем, она общается со всем миром 24 часа в сутки.
У людей появился доступ к неограниченному количеству душ, и у неограниченного количества душ появился доступ к вам. Если раньше нужно было доказать, что самый умный или самый красивый только для своих одноклассников, то теперь уже в школе нужно доказать, что ты лучше, чем весь мир. Потому что тебя сравнивают со всем миром, и эту гонку выиграть очень тяжело.
О цифровом бессмертии
Если бы могли посмотреть, что написали в соцсетях ваши прабабушки в день, когда Наполеон вошел в Москву, вы бы зашли [на их страницы]? Да! Вам было бы очень интересно. А что они-то написали? А ведь согласитесь, в этом зале сидят те, у кого, вполне возможно, предки видели конкретно Наполеона, заходящего в Москву. Просто в лицо!
Или они видели восстание декабристов… Кто-то точно [видел или слышал] — ведь в декабре 1825 года ваши предки точно что-то делали. Только вы не знаете что! Чаще всего вы о них вообще ничего не знаете… Тысячи людей, чья генетическая информация находится в нас, просто исчезли, мы про них ничего не знаем, как будто их не существовало. Но они же, там, любили, переживали, были верны, предавали, создавали, думали, что меняют весь мир. А от них ничего не осталось.
Так вот, разница между ними и нами ключевая в том, что наши соцсети через 200 лет прочтут. Мы первое поколение, которое получило такую форму бессмертия. Хреновую, криво сделанную… но это бессмертие. Потому что нас прочтут наши праправнуки. То что мы напишем сегодня, изменит их душу [в будущем]. [Нами будет передаваться потомкам] не только генетика, мы будем менять их душу!
О том, какие навыки останутся важными в эпоху ИИ
Искусственный интеллект каждый день выметает миллионы людей с рынка труда. Я приведу достаточно примитивный пример технологии, которая за один день в одном городе обрушила жизнь где-то 100–150 тысяч человек. А они были абсолютно уверены в том, что пожизненно обеспечены деньгами и их невозможно заменить. Потому что их компетенции нужно было нарабатывать десятилетиями — то, что они умели, нельзя было освоить за день, за неделю, даже за год.
Это лондонские таксисты. Они знали город наизусть и никакому приезжему из Индии, там, или из Бангладеш, это было недоступно. А потом появился навигатор… и все знания [лондонских кэбменов] обнулились.
Я как-то с таким вот таксистом разговаривал и спросил: «А кто выжил?» Выжили те, кто правильно понимал, как разговаривать с пассажирами. Ведь теперь оценки в приложении ставят в основном за это — правильно ли с вами общались или не общались [во время поездки]. Это очень важно — понимать, с кем надо говорить, а с кем не нужно.
Это совершенно другая компетенция, и те, кто ее не имел… закончили свою жизнь очень печально, потому что перестроиться очень тяжело. А те, кто это умел, получили новые возможности. Это касается абсолютно всех видов профессий [при столкновении с новыми технологическими вызовами].
Шавкат Каримов
Экс-SEO Microsoft
О том, что общего у технологий и банана
Что общего у любой технологии и у банана? Правильно, срок годности! Необходимо изучать [только] самые последние технологии. [Инновации] реально сейчас стали устаревать очень быстро.
Я сейчас в основном выступаю перед молодежью и я им говорю: «Ребята, все, что вы сегодня учите — [языки программирования] C++, Python, Java, — через пять лет никому будет неинтересно».
Языком программирования будущего будет наш с вами [родной] язык. Вы будете говорить программе — это уже есть, — «напиши сайт» или «создай игру». И программа будет это делать. Поэтому важно изучать именно последние технологии. В частности, сейчас это промптинг, то есть умение работать с искусственным интеллектом.
О наступлении технологической сингулярности
В какой-то момент мы создадим сверхразум — что дальше будет? Вот здесь самое интересное, а дальше будет сингулярность. Это тот момент в развитии человечества, когда мы не [будем] знать, что происходит, мы не сможем это контролировать и мы не сможем это повернуть вспять.
Это [будет] очень скоро, это не мое [предположение]. Это ответ экспертов, которые этим занимаются, — [сингулярность может наступить] до 2040 года…
О будущем в мире сверхмощного ИИ
Нас ждет два сценария: полное вымирание как вида либо бессмертие. Почему среднего не дано или, [во всяком случае, оно] очень маловероятно?
Представьте, мы играем в шахматы. У нас есть фигуры, там, пешки, ладьи, кони… И вдруг появляется фигура, которая может сделать что угодно. Она сможет ходить вообще как угодно. Она может сказать «я победила» — и все, игра окончена. Поэтому, повторюсь, среднего сценария не дано.
Я к [сторонникам теории технологического апокалипсиса] не отношусь, слава Богу. Я из Узбекистана — у нас солнечно, мы не можем быть негативными. У нас позитив повсюду, поэтому я думаю, что [мы можем подойти к будущему в мире ИИ-сверхразума] через парадигму добра и зла.
Зло примитивнее — чтобы быть злым, как говориться, много ума не надо. Чтобы творить добро, надо вырасти, нужно пройти духовный и интеллектуальный рост. [Поэтому] я думаю, что, скорее всего, [мы будем двигаться] в парадигме добра, а не зла. В этом случае [ИИ-сверхразум] поможет нам с проблемами нехватки ресурсов, голода и так далее.
О форуме:
Санкт-Петербурге Мой Бизнес Forum 2024 прошел 4 сентября в «Лахта Холл». Мероприятие объединило тысячи руководителей компаний, собственников бизнеса, представителей федеральных и региональных органов власти из 30 регионов России: зарегистрировано более 5 000 участников и еще свыше 1 млн человек подключились к главному бизнес-событию года онлайн. Организатором Мой Бизнес Forum стал Центр «Мой бизнес» Санкт-Петербург (СПб ГБУ «ЦРПП»). Руководитель Центра «Мой бизнес» Санкт-Петербург (ЦРПП) Лев Кузнецов отдельно отметил, что форум распространился далеко за пределы Петербурга и объединил предпринимателей всей страны.
Среди спикеров форума, помимо Александра Цыркина и Шавката Каримова, были также руководитель Центра «Мой бизнес» Санкт-Петербург (ЦРПП) Лев Кузнецов, основатель бизнес-клуба «Атланты» Михаил Воронин, сооснователь и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин и другие.
Комментарии (0)