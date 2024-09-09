«Нас ждет два сценария: вымирание либо бессмертие» — писатель Александр Цыпкин и экс-SEO Microsoft Шавкат Каримов о будущем

Александр Цыпкин

Писатель

Об интернете как «каталоге душ»

Мы жили до соцсетей, теперь мы живем во времена соцсетей, казалось бы, [что тут такого], ну мессенджеры появились, [новые возможности]... Но это самое радикальное изменение хода цивилизации, которое было за всю историю… Мы не задумываемся, но [мы] первое и единственное поколение за всю историю, которое наблюдает переход от аналогового [мира] в цифру. Этот переход системный и он влияет на все.

Наши с вами бабушки и дедушки за всю свою жизнь узнавали близко человек 200. Я имею в виду, узнавали их души, внутренний мир… Все остальные [для них] были... такие черные пятна на белом фоне [мира]...

Как только пришли в соцсети, люди выложили в открытый доступ свои души. Вот эта штука (указывая на смартфон, — прим. Собака.ru) — это не телефон, это каталог душ. Раньше такого каталога душ у людей не было, а сегодня они могут листать [ленту и узнавать] ежедневно столько душ, сколько наши бабушки и дедушки [узнавали за всю жизнь]...