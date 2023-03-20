Бессмертие, экономика и наука сна: 7 новинок нон-фикшен

Уолтер Айзексон «Взломавшая код. Дженнифер Даудна, редактирование генома и будущее человечества» (12+)

Блестящий биограф Айзексон в новой книге рассказывает историю ученой Дженнифер Даудны. В 1990-х, когда она еще училась в университете, ученые возлагали большие надежды на изучение генов, закодированных в ДНК. Однако Даудна сделала ставку на менее известную, но не менее важную молекулу РНК, которая осуществляет реальную работу в клетке, копируя некоторые инструкции, закодированные в ДНК, и используя их для построения белков. Эти молекулы обладают способностью к самовоспроизводству, а значит, можно допустить, что именно они четыре миллиарда лет назад начали размножаться на нашей планете даже до появления ДНК.

Объединив усилия по изучению РНК и системы CRISPR, приобретенной бактериями в борьбе с вирусами, Дженнифер Даудна с коллегами научились превращать их в инструмент редактирования генома.

И это открытие ставит перед нами огромное множество вопросов. Здорово, что у нас есть орудие борьбы с раковыми клетками, некоторыми видами анемии и слепотой. Но как далеко мы можем зайти в редактировании собственного генома и не приведет ли это к еще большему неравенству? Уолтер Айзексон, описывая историю жизни Дженнифер Даудны, пытается разобраться и в этой сложной теме.

Corpus, перевод: Заур Мамедьяров