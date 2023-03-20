Бессмертие, экономика и наука сна: 7 новинок нон-фикшен

Мир науки все еще подкидывает нам поводы для оптимизма. И то, что еще вчера звучало как фантастика, уместная лишь в художественных произведениях, завтра может оказаться нашей реальностью. По просьбе «Собака.ru» Елена Тарасова, нон-фикшен-редактор группы компаний «ЛитРес», собрала любопытные новинки научпопа.
Уолтер Айзексон «Взломавшая код. Дженнифер Даудна, редактирование генома и будущее человечества» (12+)
Блестящий биограф Айзексон в новой книге рассказывает историю ученой Дженнифер Даудны. В 1990-х, когда она еще училась в университете, ученые возлагали большие надежды на изучение генов, закодированных в ДНК. Однако Даудна сделала ставку на менее известную, но не менее важную молекулу РНК, которая осуществляет реальную работу в клетке, копируя некоторые инструкции, закодированные в ДНК, и используя их для построения белков. Эти молекулы обладают способностью к самовоспроизводству, а значит, можно допустить, что именно они четыре миллиарда лет назад начали размножаться на нашей планете даже до появления ДНК.
Объединив усилия по изучению РНК и системы CRISPR, приобретенной бактериями в борьбе с вирусами, Дженнифер Даудна с коллегами научились превращать их в инструмент редактирования генома.
И это открытие ставит перед нами огромное множество вопросов. Здорово, что у нас есть орудие борьбы с раковыми клетками, некоторыми видами анемии и слепотой. Но как далеко мы можем зайти в редактировании собственного генома и не приведет ли это к еще большему неравенству? Уолтер Айзексон, описывая историю жизни Дженнифер Даудны, пытается разобраться и в этой сложной теме.
Corpus, перевод: Заур Мамедьяров
Катя Москвич «Нейтронные звезды. Как понять зомби из космоса» (12+)
Проведем мысленный эксперимент. Представьте себе поверхность небесного тела диаметром примерно 20 километров. Получается совсем крошечная звезда, иные метеориты значительно ее больше. Однако ее масса равна массе Солнца, а плотность выше воды в сто триллионов раз! Этакая вишенка на торте, которая весит несколько тонн. Это и есть нейтронная звезда — то, что осталось от звездного тела, масса которого изначально составляла от восьми до пятнадцати масс Солнца. За миллионы лет ядерное топливо выгорает, и массивная материнская звезда постепенно умирает. Этот процесс заканчивается феерическим взрывом — вспышкой сверхновой. Если к массивной нейтронной звезде добавить еще немного вещества или если две нейтронные звезды столкнутся, коллапс звезды продолжится, что приведет к образованию черной дыры.
В 2017 году мощнейшие телескопы по всему миру зафиксировали слияние нейтронных звезд. Точнее, само столкновение случилось еще в ту пору, когда на Земле только появились первые динозавры, а эффект в виде гравитационных и радиоволн, а также света мы увидели совсем недавно. Нейтронные звезды примечательны еще и тем, что они делают шестьсот оборотов в секунду, причем их вращение столь регулярно, что, возможно, в недалеком будущем они будут играть роль галактической навигационной системы, направляющей людей к другим мирам. Книга научной журналистки Кати Москвич — увлекательное путешествие за пределы Земли и не только.
Corpus, перевод: Инна Каганова, Татьяна Лисовская
Ха-Джун Чанг «Съедобная экономика. Простое объяснение на примерах мировой кухни» (16+)
Британский экономист корейского происхождения Ха-Джун Чанг известен российской аудитории по бестселлеру «Как устроена экономика», в котором он на различных примерах объясняет большинство процессов, влияющих на нашу повседневность и принятие решений.
В новой книге он продолжает знакомить читателей с различными экономическими теориями и доказывает, что резкое сокращение их количества и превалирование только одной из них повышает неравенство. Так, если теория рекомендует приватизацию того, что многие считают основными благами: здравоохранения, образования, водных ресурсов, общественного транспорта, предприятий электроснабжения и жилья, то она автоматически продвигает еще одну идею. Идею о том, что рыночная логика «один доллар — один голос» должна преобладать над демократической логикой «один человек — один голос». А для большей наглядности Чанг, страстный кулинар и гурман, использует разнообразные продукты питания, хоть и не строит книгу вокруг исключительно экономики пищевой промышленности.
«Манн, Иванов и Фербер», перевод: Оксана Медведь
Марина Карлин, Владислав Вязовский «Сон под микроскопом. Что происходит с нами и мозгом во время сна» (12+)
За последние несколько лет большинство из нас более-менее разобралось в том, что помогает, а что мешает сну, а самые дисциплинированные открывают окна в спальне, пользуются затемняющими шторами и откладывают гаджеты за час до того, как отправиться в постель. Однако в обширной теме сна остается еще много белых пятен. Книга нейрофизиолога Владислава Вязовского и научной журналистки Марины Карлин поможет разобраться в механизмах сна, засыпания и пробуждения, подсветит любопытные положения о том, что происходит с нашим сознанием и, возможно, поменяет вашу точку зрения на этот необходимый процесс. Ведь что, если мы рождены не чтобы бодрствовать, с неохотой прерываясь на сон, а, напротив, наша основная задача как вида — хорошо спать?
«Бомбора»
Питер Уорд «Цена бессмертия. Гонка за последней мечтой человечества» (16+)
Кто такие имморталисты? Это люди, которые верят, что бессмертие достижимо, что они способны жить бесконечно долго в своем физическом теле. Журналист Питер Уорд увлекательно рассказывает о сообществе имморталистов, освещает их верования и научные факты, на которых они основаны, и предлагает читателю самому ответить на вопрос «Достижимо ли бессмертие?»
В прошлом столетии основные надежды возлагали на крионику — замораживание мертвых с целью оживить их в будущем. Этот метод остается недоказанным и по сей день. Однако в новом тысячелетии появились поводы для оптимизма. Имморталисты опираются на довод ученых, что достижения науки уже позволяют продлить жизнь на пару десятилетий, а значит, есть шанс дожить до вполне реального бессмертия. В фокусе внимания — редактирование генов и стволовые клетки. В надежде угнаться за прогрессом имморталисты придерживаются строгих диет, принимают биологически активные добавки из длинного списка, а иногда пробуют экспериментальные методы лечения с небольшими шансами на успех. Большинство следуют науке, как религии, отчаянно выискивая в опубликованных исследованиях хоть какие-то намеки на продление жизни.
«Лед» («АСТ»), перевод: Давид Дамте
Стивен М. Флеминг «Метамышление. Как нейронауки помогают нам понять себя» (16+)
Человеческий вид обладает одной причудливой и удивительной возможностью: мы способны осознавать сами себя и рассуждать о собственном мышлении. Самосознание играет центральную роль в нашем восприятии мира. Мы не просто воспринимаем окружающее нас пространство, а можем размышлять о красоте заката, сомневаться в ясности нашего зрения и раздумывать, не обманывают ли наши чувства иллюзии или трюки фокусника. Мы не просто принимаем решения о том, какую работу предпочесть или за кого выходить замуж (или на ком жениться), а можем предаваться раздумьям о том, хороший или плохой выбор мы сделали. Без самоанализа не было бы ни искусства, в частности литературы, ни системного образования.
На протяжении долгого времени самосознание было трудно измерить, определить и изучить, однако сейчас ситуация меняется: появилась метакогнитивная нейронаука, которая объясняет и когнитивный, и биологический процессы работы самосознания. Зачем нам его изучать? Хотя бы для того, чтобы лучше разбираться в том, как мы используем самосознание для обучения, принятия решений и сотрудничества с другими людьми во многих сферах нашей жизни. Осознав его уязвимость, мы научимся избегать ситуаций, в которых оно может дать осечку.
Individuum, перевод: Дмитрий Виноградов
Марк Левинсон «Ящик. Как грузовой контейнер сделал мир меньше, а мировую экономику больше» (12+)
Возможно, вы слышали рассказ о том, как был изобретен грузовой контейнер. В 1937 году водитель грузовика Малколм Маклин простаивал в бесконечных очередях на пирсе Нью-Джерси, раздумывая, что было бы гораздо удобнее погрузить на борт судна грузовик целиком, чем постоянно разгружать ящики и коробки. Спустя 18 лет он приобрел бывший военный танкер и переоборудовал его под контейнеры.
Экономист и исследователь грузоперевозок Марк Левинсон убежден: «момента эврики» не случилось, и к повсеместному распространению железных ящиков привело сразу множество факторов. Свершилась настоящая революция. В середине прошлого века эксперты не верили в способность контейнеров захватить даже небольшую долю ухудшающегося бизнеса каботажных грузоперевозок в США. Они считались непрактичными для большинства видов грузов и для поставок на большие расстояния, например, из Азии. Абсолютно никто не считал, будто контейнеризация откроет путь к масштабным изменениям в местах и способах производства товаров, даст гигантский толчок отмене регулирования перевозок или поможет интегрировать Восточную Азию в мировую экономику, которая ранее концентрировалась вокруг Северной Атлантики. Книга Левинсона — увлекательный и масштабный обзор перемен во всем мире, которые случились благодаря простым железным ящикам.
«Бомбора», перевод: Евгений Поникаров
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