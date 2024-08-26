«Арест произведен в рамках продолжающегося расследования»: Макрон впервые прокомментировал задержание Дурова

Напомним, Дуров был задержан вечером в субботу в аэропорты Ле-Бурже. По информации французских СМИ предпринимателя могут обвинить в пособничестве терроризму, отмыванию денег и незаконном обороте наркотических средств.

Днем в понедельник президент Франции Эммануэль макрон в своих соцсетях опубликовал текст заявления, в котором отверг обвинения в покушениях на свободу слова.

«Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова, — написал французский лидер, — Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется впредь».

Также он добавил, что арест руководителя Telegram «произошел в рамках продолжающегося судебного расследования». «Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями», — заключил он.