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«Арест произведен в рамках продолжающегося расследования»: Макрон впервые прокомментировал задержание Дурова

Задержание основателя Telegram Павла Дурова не является политическим решением. Такую позицию озвучил президент Франции Эммануэль Макрон в своем официальном заявлении.

Antonin Albert / Shutterstock

Напомним, Дуров был задержан вечером в субботу в аэропорты Ле-Бурже. По информации французских СМИ предпринимателя могут обвинить в пособничестве терроризму, отмыванию денег и незаконном обороте наркотических средств.  

Днем в понедельник президент Франции Эммануэль макрон в своих соцсетях опубликовал текст заявления, в котором отверг обвинения в покушениях на свободу слова. 

«Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова, — написал французский лидер, — Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется впредь».

Также он добавил, что арест руководителя Telegram «произошел в рамках продолжающегося судебного расследования». «Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остается за судьями», — заключил он.

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