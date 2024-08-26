«Самый простой способ»: Лев Лурье, Антон Секисов и литературовед Михаил Павловец о запрете на рэп и аниме в ЕГЭ

Лев Лурье

Основатель Санкт-Петербургской классической гимназии:

Честно говоря, запрет на примеры из аниме и комиксов на ЕГЭ мне не кажется осмысленным. Более того, он, мне кажется, не является и релевантным. Цель школьного обучения русскому языку заключается в том, чтобы научить ребенка излагать одну и ту же историю разными способами — используя для этого отсылки к Льву Толстому или нет, включая образы из аниме или не делая этого.

В этом смысле от запрета в целом ничего не поменяется. Те ученики, которые хорошо владеют русским языком, сдадут экзамен успешно, даже если им нельзя будет упоминать любимый комикс. Тем же, кто плохо умеет выражать свои мысли, даже аниме не поможет.

С этой точки зрения значение данного распоряжения ничтожно. Хотя, конечно, мы все понимаем, что это часть общей тенденции развития школы. Тенденции на стандартизацию, недопущение многообразия мнений и какой-то идейной многополярности. Впрочем, и здесь запрет аниме на ЕГЭ далеко не самый важный шаг из тех, что были и еще только будут сделаны. Вред от него будет минимальный.