Павел Дуров рассказал, что является биологическим отцом для более чем 100 детей

15 лет назад основатель Telegram, который «никогда не был женат и предпочитает жить один», стал донором спермы.
Некоторое время назад петербурженка Ирина Болгар дала интервью российским СМИ. Девушка представилась подругой основателя мессендежера Telegram и рассказала, что у нее с предпринимателем есть трое детей: двое сыновей и дочь. По словам Ирины, обнародовать эту информацию ее попросили дети.
Через некоторое время после интервью Ирины на связь вышел сам Павел. В своем канале он рассказал, что является биологическим отцом не для троих детей, а более чем 100. По словам Дурова, много лет назад он стал донором спермы по просьбе друга: «15 лет назад ко мне обратился мой друг со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я смеялся до упаду, прежде чем понял, что он совершенно серьезен».
По словам Дурова, руководитель клиники, где проходили заборы, заверил его, что качественный материал — большая редкость, а поэтому попросил его сдать еще спермы, чтобы помочь большему числу пар, у которых есть проблемы с зачатием. «Главный врач сказал мне, что «высококачественный донорский материал» в дефиците и что мой долг — сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему количеству пар», — написал Дуров.
В сообщении бизнесмен отметил, что к 2024 году его биоматериалы помогли стать родителями более чем 100 парам из 12 стран. Также Дуров сообщил, что в одной клинике все еще хранится его замороженная сперма.
В конце своего сообщения бизнесмен добавил, что собирается «раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его биологическим детям было легче найти друг друга». А также подчеркнул, что будет работать над дестигматизацией сдачи спермы, чтобы большее количество мужчин делились своими биоматериалами и помогали парам, которые хотят стать родителями.
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