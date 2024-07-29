Павел Дуров рассказал, что является биологическим отцом для более чем 100 детей

Через некоторое время после интервью Ирины на связь вышел сам Павел. В своем канале он рассказал, что является биологическим отцом не для троих детей, а более чем 100. По словам Дурова, много лет назад он стал донором спермы по просьбе друга: «15 лет назад ко мне обратился мой друг со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я смеялся до упаду, прежде чем понял, что он совершенно серьезен».

По словам Дурова, руководитель клиники, где проходили заборы, заверил его, что качественный материал — большая редкость, а поэтому попросил его сдать еще спермы, чтобы помочь большему числу пар, у которых есть проблемы с зачатием. «Главный врач сказал мне, что «высококачественный донорский материал» в дефиците и что мой долг — сдать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему количеству пар», — написал Дуров.

В сообщении бизнесмен отметил, что к 2024 году его биоматериалы помогли стать родителями более чем 100 парам из 12 стран. Также Дуров сообщил, что в одной клинике все еще хранится его замороженная сперма.