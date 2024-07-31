Взрослая жизнь отменяется! Кто такие kidult? И почему все больше молодых людей после учебы возвращается жить к родителям?

В июле журнал Business Insider опубликовал статью о том, что все больше зумеров предпочитает оставаться жить с родителями. Одновременно Bank of America исследование, если верить которому, почти половина молодых американцев зависит от финансовой помощи родителей. Что происходит?

Да, динамика на протяжении последних десятилетий именно такая, особенно в США. Это связано с несколькими причинами: во-первых, стоимость кредитов на образование и жилье там такая, что человеку приходится выбирать — либо он идет в университет, либо берет ипотеку. Оба займа за свою жизнь покрыть он просто не сможет. Поэтому многие решают оптимизировать расходы и возвращаются после обучения к родителям.

Во-вторых, нужно понимать, что в США жилье очень сильно было завязано на этапы жизни человека. В детстве американец жил в доме родителей в пригороде (так называемая одноэтажная Америка), в юношестве переезжал в кампус университета, затем селился в большом городе, где снимал квартиру (часто с друзьями или коллегами). Потом у человека появлялась пара, что могло сопровождаться переездом в квартиру побольше. Наконец, когда среднестатистическая молодая семья обзаводилась детьми, она сама отправлялась в пригород, где снимала или покупала дом, — круг замыкался.

Однако сейчас растет доля тех, кто не торопится со вступлением в брак и уж тем более не спешит обзаводиться детьми. А стало быть, потребность в отдельном жилье не столь остра. Неудивительно, что многие люди в 25–30 лет понимают, что собственного капитала на первый ипотечный взнос не накопили, долг за учебу еще не вернули, поэтому логично приехать к родителям, чтобы минимизировать свои издержки.