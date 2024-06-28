В мире наступает эпидемия NEET! Это миллениалы и GenZ, которые отказываются (!) учиться и работать. Стоп, а к чему это приведет?

Медиа по всему миру обсуждают новую тенденцию — все больше молодых людей становятся NEET (Not in Education, Employment or Training) — то есть не имеют ни официальной работы, ни учебы. Причем, пишут журналисты, многие делают этот выбор добровольно. Почему это происходит? Можно ли считать таких людей бездельниками? И к чему это может привести? Разбираемся в материале «Собака.ru».
«Все большее представителей поколения Z отказываются взрослеть и, подобно Питеру Пэну, откладывают важные вехи на пути к взрослой жизни — получение образование или выход на рынок труда», — так начинается июньская статья в американском журнале Fortune о явлении NEET.
NEET — сокращение от английского Not in Education, Employment or Training. Так обозначают молодых людей, которые не работают и не учатся. В русском языке иногда еще используется термин «поколение ни-ни» (от испанского ni estudia, ni trabaja, что буквально переводится как «ни учебы, ни работы»).
Как пишут журналисты Fortune, отказываясь (нередко сознательно) от выбора университета или трудоустройства, молодые люди «создают рекордный уровень безработицы среди молодежи по всему миру». Этот вывод авторы подтверждают статистикой — в 2022 году 23,4% молодых людей по всему миру можно было отнести к категории NEET.
На эти же данные ссылается и другое крупное американское деловое издание — Business Insider. Правда, в своем тексте оно оговаривается, что жизнь без работы и учебы — не отличительная особенность зумеров. Среди тех, кто выбрал образ жизни «поколения ни-ни», немало и миллениалов.
Свои NEET есть и в России, правда, их доля существенно ниже общемировой. По данным исследователей НИУ ВШЭ, в 2022 году насчитывалось 12% от всех молодых людей в стране.
«Ко мне относились, как к инструменту»
«Это было самое сложное, что я когда-либо совершил, но одновременно лучшее, что я когда-либо делал», — приводит Business Insider слова Моргана Питчера, одного из своих героев, сознательно выбравших жизнь NEET’а.
Говоря о том, почему они приняли такое решение, герои Business Insider сходятся в том, что на рынке труда они столкнулись с бессмысленной работой и отсутствием человеческого отношения к себе. «Я чувствовал себя марионеткой, всегда вынужденной делать то, что мне говорят, но не имея возможности принимать решения», — приводятся в статье слова 22-летней американки Леони.
«Ко мне относились не как к человеку, а как к инструменту, который легко можно заменить», — говорит еще один герой публикации по имени Лукас. Эти жалобы появились не на пустом месте, отмечают исследователи. Они отражают важную экономическую тенденцию — в текущих экономических условиях молодые люди в развитых странах не могут рассчитывать на покупку собственного жилья, даже если им будет сопутствовать карьерный успех.
«Действительно, старение населения в развитых странах привело к тому, что основная часть недвижимости находится в руках старшего поколения, которое не планирует пока с ним расставаться и не готово переезжать в более скромные по площади жилища, поскольку это эмоционально сложное решение, — поясняет в беседе с «Собака.ru» профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина. — Это создает для молодых людей проблему — уровень начальной зарплаты часто недостаточен для того, чтобы снимать собственное жилье».
В этих условиях молодые люди не видят необходимости тратить жизнь на работу, которая не приносит удовлетворения и при этом не помогает качественно повысить уровень жизни.
Игорь Олейников
социолог, НИУ ВШЭ:
Миллениалы и зумеры свыклись с мыслью, что у подавляющего большинства из них не будет Lamborgini и загородного дома. Соответственно, играть в игру «молодой человек, будь добр поработать сверхурочно на протяжении следующих 15 лет, а дальше мы, может быть, тебя как-то наградим», они не будут. Тем более что они менее требовательны к вещам, чем предыдущие поколения.
Если они приходят на работу и не видят для себя интереса и карьерных перспектив, они намного легче говорят: «Ну и пожалуйста — это ваши проблемы, я проживу не на 60 тысяч долларов в год (средняя зарплата в США, — прим. ред.), а на 10 тысяч».
Не всякий NEET — NEET
Впрочем, говорить, что любой молодой человек, не имеющий постоянной работы и учебы, является классическим NEET было бы преувеличением, настаивает в беседе с «Собака.ru» социолог НИУ ВШЭ Игорь Олейников, ранее изучавший сообщества безработной и не учащийся молодежи. По его мнению, этот феномен намного сложнее, чем принято считать, и включает в себя самых разных людей, и ими движут совершенно различные мотивации.
«На самом деле здесь есть две модели, — объясняет Олейников. — Те, у кого не получается найти работу или получить образование по разным объективным и очень субъективным причинам. А есть те, кто в какой-то мере романтизируют этот образ жизни, как в Японии романтизируется образ хикикомори (людей, находящихся в добровольной социальной изоляции, — прим. ред.)».
По его словам, последние выбирают жизнь NEET не из протеста против ситуации на рынке труда — многие из них никогда не пытались получить профессиональное образование или найти работу. «Чтобы в рынке труда разочароваться, надо его хотя бы попробовать, — поясняет он. — Количество NEET’ов, которые попробовали работать и бросили, далеко не 100%. Некоторые не преодолели даже первый рубеж, не решились выйти на рынок труда. Это даже не протест против рынка труда, а личное мироощущение».
Игорь Олейников
социолог, НИУ ВШЭ:
Насколько убежденные NEET массовая история? Я бы не сказал, тем более что такие люди достаточно неравномерно распределены по планете. Их количество очень разнится в зависимости от условий рынка труда, доступности образования, культурных установок.
Но, самое главное, настаивает Олейников, большинство тех, кого относят к «поколению ни-ни», на самом деле не являются NEET. Некоторые из них на самом деле учатся, просто не в университете, а на частных курсах. Другие могут работать, но они заняты в неформальном секторе и не видны для официальной статистики.
«Наконец, точно ли мы можем считать NEET’ами тех, кто уволился года два назад и сейчас не работает и не учится? — продолжает ученый. — Правда ли это симптом проблемы на рынке труда или у человека такой отпуск? Он путешествует по миру, учит 15 языков или пробует начать карьеру стриммера».
(Не)потерянное поколение?
И все же, даже несмотря на все эти оговорки, экономисты и деловые журналисты по всему миру продолжают бить тревогу — нередко слово NEET соседствует в статьях со словами «потерянное поколение».
Также некоторые ученые описывают жизнь «поколения ни-ни» термином «трудовая девиация». Исследовательница из Российского государственного гуманитарного университета и вовсе пишет в своей статье «NEET-молодежь: опыт международной диагностики», что долгое нахождение молодых людей без работы и учебы «порождает склонность к правонарушениям, вплоть до участия в социальных конфликтах и революциях».
Марина Буланова
Ведущий научный сотрудник Российского государственного гуманитарного университета
Из статьи «NEET-молодежь: опыт международной диагностики»:
Тревога современного общества связана с возможностью пополнения отдельными представителями NEET-групп социальной патологии. Достаточно долгое неучастие в социальной жизни, уход в виртуальную реальность может способствовать уменьшению доверия со стороны этой части молодежи к социальным институтам.
Впрочем, настаивают собеседники «Собака.ru», ситуацию вовсе не обязательно рассматривать так драматично. «Мы уже видели в Европе одно отчаявшееся поколение — молодые люди между двумя мировыми войнами, — оно существенным образом на экономику не повлияло. Так что глобальных экономических последствий [распространения образа жизни NEET] я не предвижу», — говорит Юлия Вымятнина из Европейского университета.
«Это проблема не молодежи, а экономистов, которые постоянно пишут гневные статьи о том, что миллениалы или зумеры уничтожают экономику, — говорит Игорь Олейников, социолог из НИУ ВШЭ. — И проблема больших корпораций, которые привыкли, что у дверей их заводов всегда стоят люди, которые готовы работать почти за любую зарплату. Но пора признать, что это новая норма. Молодые люди просто не хотят работать в современной "взрослой" экономике, и ее придется менять, а не газлайтить молодежь текстами о том, что та не понимает жизнь».
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