В мире наступает эпидемия NEET! Это миллениалы и GenZ, которые отказываются (!) учиться и работать. Стоп, а к чему это приведет?

«Ко мне относились, как к инструменту»

«Это было самое сложное, что я когда-либо совершил, но одновременно лучшее, что я когда-либо делал», — приводит Business Insider слова Моргана Питчера, одного из своих героев, сознательно выбравших жизнь NEET’а.

Говоря о том, почему они приняли такое решение, герои Business Insider сходятся в том, что на рынке труда они столкнулись с бессмысленной работой и отсутствием человеческого отношения к себе. «Я чувствовал себя марионеткой, всегда вынужденной делать то, что мне говорят, но не имея возможности принимать решения», — приводятся в статье слова 22-летней американки Леони.

«Ко мне относились не как к человеку, а как к инструменту, который легко можно заменить», — говорит еще один герой публикации по имени Лукас. Эти жалобы появились не на пустом месте, отмечают исследователи. Они отражают важную экономическую тенденцию — в текущих экономических условиях молодые люди в развитых странах не могут рассчитывать на покупку собственного жилья, даже если им будет сопутствовать карьерный успех.

«Действительно, старение населения в развитых странах привело к тому, что основная часть недвижимости находится в руках старшего поколения, которое не планирует пока с ним расставаться и не готово переезжать в более скромные по площади жилища, поскольку это эмоционально сложное решение, — поясняет в беседе с «Собака.ru» профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина. — Это создает для молодых людей проблему — уровень начальной зарплаты часто недостаточен для того, чтобы снимать собственное жилье».

В этих условиях молодые люди не видят необходимости тратить жизнь на работу, которая не приносит удовлетворения и при этом не помогает качественно повысить уровень жизни.