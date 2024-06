В мире наступает эпидемия NEET! Это миллениалы и GenZ, которые отказываются (!) учиться и работать. Стоп, а к чему это приведет?

Медиа по всему миру обсуждают новую тенденцию — все больше молодых людей становятся NEET (Not in Education, Employment or Training) — то есть не имеют ни официальной работы, ни учебы. Причем, пишут журналисты, многие делают этот выбор добровольно. Почему это происходит? Можно ли считать таких людей бездельниками? И к чему это может привести? Разбираемся в материале «Собака.ru».