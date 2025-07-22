Эпоха низкой инфляции уйдет в прошлое, Индия обгонит Китай, а спрос на нефть (в том числе российскую) будет падать

На протяжении долгих лет всем было известно: Китай — самая быстрорастущая из крупных экономик мира, а евро и доллар — это надежные валюты, которые сравнительно медленно обесцениваются. Однако все стремительно меняется. Еще до конца 2020-х Индия может обогнать Поднебесную по темпам роста, а рекордно низкая инфляция уйдет в прошлое во всем мире, в том числе в Европе и США. Как еще изменится мировая экономика и что ждет Россию? Рассказываем в материале «Собака.ru».
Тренд 1: Демография будет иметь все больше влияния на экономку, а экономика — на демографию
В 2022 году население планеты официально превысило 8 млрд человек, однако этот рост в основном обеспечен Индией и странами Африки. Ожидается, что к середине века половину прироста населения будут давать всего 8 государств — Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.
«При этом в большинстве развитых и в некоторых крупнейших развивающихся странах, например в Китае и России, сохраняется тренд на ухудшение демографической ситуации, — констатирует в беседе с «Собака.ru» макроэкономист и доцент НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. — Эта проблема остается фактически нерешаемой. Чем больше повышается благосостояние населения, тем меньше уровень фертильности».
Такое положение вещей будет иметь далеко идущие последствия для экономики. Доля пожилых людей в большинстве стран будет расти, а вот трудоспособное население — сокращаться. В результате работники постепенно будут становиться все более редким и ценным фактором производства.
«Повышение зарплат будет полностью или частично переноситься в цены товаров и поддерживать инфляцию на более высоком уровне, чем в последние 30 лет, — констатирует профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петерубрге Юлия Вымятнина. — Роботизация и искусственный интеллект смогут смягчить последствия снижения доли работающего населения, но не являются панацеей. А значит, нас ждет глобально более высокая инфляция».
Тренд 2: Индия становится одним из лидеров по темпам роста, к концу века она может стать второй экономикой мира
В 2023 году Индия стала самой населенной страной мира, обогнав Китай. Уже в 2028 году она может обойти Поднебесную и по темпам экономического роста, причем почти в три раза. В базовом сценарии прогноза от экспертов Blomberg к концу десятилетия Индия будет расти на 9% в год, в то время как Китай — лишь на 3,5%.
Возможно, оговариваются экономисты американского издания, что Индии не удастся так быстро преодолеть базовые ограничения своей экономики (плохие дороги, нехватка квалифицированных кадров). Тогда ее экономика к началу 2030-х разгонится «всего лишь» до 6,5% в год (а китайская экономика в свою очередь будет замедляться медленнее). Однако и тогда стране удастся обогнать Китай по темпам роста, правда, это произойдет почти на 10 лет позже — к 2037 году.
Вполне вероятно, что этот тренд будет оставаться актуальным на протяжении всего XXI века, тогда Индия вслед за Китаем сможет обогнать США и стать второй экономикой мира.
Тренд 3: Мировая торговля будет все менее глобальной, а отдельные страны станут стремиться развивать свои производства
Последние годы в мировой политике отмечены локдаунами, введением разного рода санкций и торговыми войнами (самая известная из них — противостояние США и Китая). Это уже привело к изменению как торговых, так и финансовых потоков.
«Страны проводят протекционистские меры в отношении друг друга, развивают собственные ключевые секторы экономики, которые в той или иной степени обеспечивают безопасность страны при любых внешних условиях», — констатирует Ксения Бондаренко из НИУ ВШЭ.
Все это постепенно приведет к изменению транспортных потоков и даже прописки торговых судов, полагает профессор Европейского университета Юлия Вымятнина. «Также будут развиваться новые проекты в области глобальных расчетов, такие как разработка единой платежной системы стран БРИКС, — объясняет она. — Кроме того, развитие получат существующие уже достаточно долгое время проекты, такие как Asian Clearing Union, которому в этом году исполняется 50 лет».
«Россия и Китай будут, скорее всего, наиболее активными участниками построения альтернативных платежных систем, учитывая санкции, их большой опыт и наличие продвинутых технологий в финансовом секторе», — добавляет профессор ЕУ.
Тренд 4: Роль национальных валют в глобальных расчетах меняется, но доллар, скорее всего, останется универсальной единицей счета
Начиная с Мирового экономического кризиса 2008 года, меняется вся архитектура глобальной финансовой системы. И этот процесс только набирает обороты. Так, центральные банки разных стран покупают все больше золота — только в 2022 и 2023 годах они купили больше двух тонн этого металла на всех. Таких темпов не наблюдалось в последние полтора десятилетия.
Также в золотовалютных резервах разных государств растет доля юаня, аналогичные тренды наблюдаются и в торговых потоках. «Доля юаня в торговле также растет — только по данным SWIFT (то есть, исключая расчеты в других платежных системах), доля юаня резко выросла выше 4% в конце 2023 — 2024 году», — констатирует Ксения Бондаренко из НИУ ВШЭ.
«Роль доллара США как средства платежа в глобальных расчетах будет снижаться, — констатирует Юлия Вымятнина из Европейского университета. — При этом роль доллара как единицы счета, принятой в международных расчетах, вполне может сохраниться на достаточно долгое время — счетная единица часто отличается от расчетной, а привычка устанавливать в рамках международной торговли цены в долларах может оказаться устойчивой. По статистике за 1999–2019 гг. почти вся международная торговля в Северной и Юной Америке велась через установление цен в долларах, тогда как в Азии и прочем мире доля доллара США в качестве счетной единицы составила 74% и 79% соответственно».
Валюты других стран, в том числе и юань, вряд ли скоро заменят доллар как единую меру цен в мировой торговле, полагает Вымятнина. «Для этого такая страна должна иметь очень развитую и открытую финансовую систему», — констатирует она.
Тренд 5: Китай все активнее вкладывается в зеленые технологии и вскоре станет однозначным мировым лидером в этом направлении
Уже сегодня Китай крупнейший производитель на рынке солнечных батарей. На него приходится производство более 80% солнечных элементов и 97% кремниевых пластин, являющихся их основой. В 2023 году именно в Поднебесной была запущена крупнейшая в мире комбинированная солнечная электростанция.
Также именно на эту страну в 2023 году приходилось порядка 60% всей электроэнергии, которая вырабатывалась ветрогенераторами (для сравнения: Европа вырабатывала 19% всей ветряной энергии в мире, а США — 9%).
«Китай также имеет запасы редкоземельных металлов, необходимых для производства оборудования для зеленой энергетики. Наконец, Китай заинтересован в развитии зеленой энергетики для снижения зависимости от внешних поставок нефти и газа и для улучшения экологической ситуации (снижение выработки угольных электростанций). Это делает Китай в перспективе главным из мировых акторов в обеспечении зеленого перехода в условиях, когда в развитых странах в настоящее время решаются более приоритетные проблемы», — заключает макроэкономист и доцент НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
«Для России это означает, что "разворот на восток" должен быть не столько в смысле продажи ресурсов — спрос на них, особенно со стороны Китая, будет постепенно падать, — сколько в плане сотрудничества в части технологий и общей зеленой повестки», — констатирует Юлия Вымятнина.
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