Эпоха низкой инфляции уйдет в прошлое, Индия обгонит Китай, а спрос на нефть (в том числе российскую) будет падать

Тренд 1: Демография будет иметь все больше влияния на экономку, а экономика — на демографию

В 2022 году население планеты официально превысило 8 млрд человек, однако этот рост в основном обеспечен Индией и странами Африки. Ожидается, что к середине века половину прироста населения будут давать всего 8 государств — Демократическая Республика Конго, Египет, Эфиопия, Индия, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Танзания.

«При этом в большинстве развитых и в некоторых крупнейших развивающихся странах, например в Китае и России, сохраняется тренд на ухудшение демографической ситуации, — констатирует в беседе с «Собака.ru» макроэкономист и доцент НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. — Эта проблема остается фактически нерешаемой. Чем больше повышается благосостояние населения, тем меньше уровень фертильности».

Такое положение вещей будет иметь далеко идущие последствия для экономики. Доля пожилых людей в большинстве стран будет расти, а вот трудоспособное население — сокращаться. В результате работники постепенно будут становиться все более редким и ценным фактором производства.

«Повышение зарплат будет полностью или частично переноситься в цены товаров и поддерживать инфляцию на более высоком уровне, чем в последние 30 лет, — констатирует профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петерубрге Юлия Вымятнина. — Роботизация и искусственный интеллект смогут смягчить последствия снижения доли работающего населения, но не являются панацеей. А значит, нас ждет глобально более высокая инфляция».