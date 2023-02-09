Количество людей на Земле превысит 10 млрд, население Китая упадет ниже 800 млн, а число россиян может составить меньше 140 млн

В 1950 году в мире проживало около 2,5 млрд человек, в 1998 году население мира достигло 6 миллиардов, к 2010 году 7 миллиардов, к концу 2022 года 8 миллиардов. Согласно среднему варианту последнего прогноза ООН, 9 миллиардов землян станет в 2037 году, 10 миллиардов только к 2058 году, а 11 миллиардов, вероятно, мы так и не достигнем.

Если в 1950-1980-е темп прироста населения мира был выше 1,5-2% в год, то сейчас он опустился ниже 1%. С середины 2080-х в мире может начаться сокращение численности населения (с 10,431 млрд в 2086-м году до 10,355 млрд в 2100-м).