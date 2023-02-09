Количество людей на Земле превысит 10 млрд, население Китая упадет ниже 800 млн, а число россиян может составить меньше 140 млн

Долгие годы всем было хорошо известно — Китай самая населенная страна планеты. Однако в начале 2023 года стало известно, что это больше не так. Поднебесная уступила пальму первенства по этому показателю Индии, которая обогнала ее на 5 млн человек. Это символичное событие важно не только само по себе (хотя бы потому, что придется переписывать школьные учебники географии), оно отражает глобальные демографические тренды на планете. Так, к середине века население Китая может упасть ниже 1 млрд человек, а половина роста населения придется всего на восемь стран мира. Как еще изменится человечество в ближайшие 25 лет, и что будет в этом плане с Россией. Об этом «Собака.ru» рассказал старший преподаватель Института демографии Высшей школы экономики Салават Абылкаликов.
Тренд 1: Рост населения Земли замедляется, 11 млрд человечество вряд ли достигнет
В 1950 году в мире проживало около 2,5 млрд человек, в 1998 году население мира достигло 6 миллиардов, к 2010 году 7 миллиардов, к концу 2022 года 8 миллиардов. Согласно среднему варианту последнего прогноза ООН, 9 миллиардов землян станет в 2037 году, 10 миллиардов только к 2058 году, а 11 миллиардов, вероятно, мы так и не достигнем.
Если в 1950-1980-е темп прироста населения мира был выше 1,5-2% в год, то сейчас он опустился ниже 1%. С середины 2080-х в мире может начаться сокращение численности населения (с 10,431 млрд в 2086-м году до 10,355 млрд в 2100-м).
Тренд 2: к 2050 году половина прироста населения планеты придется на восемь стран
К 2050 году население мира достигнет 9,7 млрд человек. Половина этого прироста придется на Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Индию, Нигерию, Пакистан, Филиппины и Танзанию.
В середине нынешнего века топ-10 стран по численности населения, по всей видимости, будет следующим: Индия (1,7 млрд чел.), Китай (1,3 млрд чел), США (375 млн чел), Нигерия (375), Пакистан (366), Индонезия (317), Бразилия (231), ДР Конго (215), Эфиопия (213), Бангладеш (204). Из числа наиболее населенных стран мира выпадут Мексика (144), Россия (133) и Япония (104).
Тренд 3: страны Азии ждет сокращение численности, Китай и Корея могут почти половину населения
Пика численности население Индии достигнет к 2065 году (1,697 млрд чел), затем и в этой стране начнется сокращение численности населения.
В Китае к концу XXI века может остаться всего 771 млн чел, то есть произойдет почти двухкратное сокращение числа жителей. Но все же маловероятно, что кто-то сместит его со второго места до конца текущего века.
Сильное сокращение ждет и другие страны Азии: так, к концу века население Южной Кореи также сократится почти вдвое (с 51,8 млн до 24,2 млн) и станет сопоставимым с КНДР (20,5 млн). Произойдет это в первую очередь из-за чрезвычайно низкой рождаемости. Так, в Южной Корее она сейчас составляет менее 0,9 детей на женщину, а в Северной – около 1,8. Уже к 2030 году число рождений в обеих Кореях может сравняться (300 тыс.) несмотря на почти двухкратную разницу в численности населения.
Тренд 4: население Земли будут расти иначе, нежели раньше
Рост численности населения мира будет происходить не из-за высокой рождаемости, а молодой возрастной структуры. Уже две трети населения мира проживает в странах, в которых рождаемость опустилась ниже уровня простого воспроизводства (менее 2,1 рождений на женщину). Наиболее высокая рождаемость на данный момент в странах Африки южнее Сахары – 4,6. Тем не менее, даже там к 2050 году рождаемость упадет до 3 детей на женщину, а мир в целом будет иметь показатель близкий к простому воспроизводству – 2,1.
Медленные темпы снижения рождаемости приведут к тому, что к 2050 году в Африке станет жителей больше на 1,1 млрд чел (с нынешних 1,4 до 2,5), а к концу века добавятся еще 1,4 млрд (до 3,9 млрд. чел), а континент станет лишь чуть менее населенным, чем Азия (4,7 млрд в 2100-м году). В одной только Нигерии будут жить почти 550 миллионов человек!
Тренд 5: вслед за снижением рождаемости произойдет стремительное старение населения
Доля людей в возрасте 65 лет и старше сейчас составляет 10%, а к 2050 году достигнет 16%. Доля детей за это же время до 15 лет снизится с 25% до 20%.
Другим фактором старения населения станет рост продолжительности жизни - ОПЖ при рождении, несмотря на влияние пандемии коронавируса, повысится с нынешних 71 года для обоих полов до 77 лет к середине века, а к концу превысит 82 года.
Тем не менее, в мире еще есть страны, где медианный возраст ниже 20 лет – это, помимо абсолютного большинства государств Африки южнее Сахары, такие страны, как Ирак, Афганистан, Йемен и ряд малых островных государств Океании. То есть половину населения в них составляют дети, подростки и люди ранней юности.
Тренд 6: население России может упасть ниже 140 млн
Население России в 2030 году может составить от 139,6 до 143,7 млн человек. Демографические прогнозы обычно строятся в трех вариантах, которые отражают соотношение рождаемости, смертности и миграции между собой. Высокий вариант – это когда все наиболее благополучно, оптимальная рождаемость и миграционный прирост, быстрое снижение смертности. Низкий вариант – когда демографические процессы складываются наихудшим образом из реалистичных на момент составления прогноза сценариев. В средний, наиболее используемый на практике, вариант закладываются наиболее правдоподобные, ожидаемые гипотезы.
По моим предположениям, с 2022 года мы, как минимум, вступили на низкую траекторию прогноза ООН. Из-за сильных потрясений для российского общества демографические показатели ухудшатся, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. К 2030 году разница между средним и низким вариантами в 2030 г. составит около -2,1 млн чел.
Комментарии (0)