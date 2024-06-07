Чем ПМЭФ выгоден Петербургу? Почему именно там подписывают миллиардные контракты? Правда, что Форум «уже не тот»?

В Петербурге проходит 27-й Международный экономический форум. Традиционно ПМЭФ считается главным экономическим событием года: в Россию приезжают главы иностранных государств, на площадке форума подписываются многомиллиардные контракты. Но много ли получает от такого мегасобытия сам город? Почему из года в год публику шокируют цены в меню для гостей? И как, собственно, подписываются те самые контракты на миллионы долларов? Неужто министры и CEO компаний просто приходят на стенды и уходят с новыми самолетами или турбинами для электростанций? Отвечаем на «наивные» вопросы о ПМЭФ с экономистами, предпринимателями и урбанистами!
Если серьезно, зачем вообще проводят экономические форумы?
Юлия Вымятнина, профессор факультета экономики Европейского университета: Такого рода мероприятия представляют собой нечто вроде «выставки достижений народного хозяйства», но в расширенном варианте — не только показать, что компании умеют делать, но и рассказать потенциальным инвесторам дополнительную информацию: как работают с крупными инвесторами, какие бонусы они могут получить от участия в различных проектах. Заодно в случае крупных форумов, к которым относится и ПМЭФ, — это и возможность от первых лиц услышать о приоритетах развития страны.
Артем Голубев, доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге: Если говорить конкретно о ПМЭФ, то раньше он нужен был, чтобы определить вектор развития экономики и найти для него зарубежных партнеров. К началу 2000-х Россию называли «страной-бензоколонкой» и ситуацию эту хотелось менять. Понятное дело, что в условиях открытости начала нулевых потенциальных инвесторов искали прежде всего на Западе. И Петербург тут был очень логичным выбором — 200 км до границы ЕС. Надо сказать, что долгие годы форум эту функцию выполнял, он играл немаловажную роль в постепенной переориентации нашего экспорта от продажи сырья, к торговле, к примеру, нефтепродуктами (для которых нужны были технологии, о поставке которых договаривались, в том числе на ПМЭФ).
Александр Кравцов
Управляющий партнер ГК Fizika Development :
ПМЭФ всегда был витриной для крупного бизнеса. Стоимость участия и стендов за десятки, а иногда и сотни миллионов рублей подтверждают это. Помимо имиджевой составляющей, это действительно полезная площадка для нетворкинга топ-менеджеров и собственников бизнеса. Все-таки самые важные договоренности достигаются в кулуарах форума, а не под камеры СМИ. Думаю, если посмотреть статистику всех форумов и сравнить, сколько заключенных контрактов в рамках ПМЭФ было выполнено в полном объеме, то результат покажется не слишком существенным. Но это вовсе не означает, что те соглашения на миллиарды долларов, которые были исполнены, не двигают нашу экономику вперед.
А сейчас ПМЭФ выполняет эту функцию?
Артем Голубев, доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге: Ту функцию, которая была заложена 30 лет назад… скорее нет, не особо выполняет. Изначально он был рассчитан на гостей из стран Запада — если мы говорим о технологическом развитии (а следовательно, о возможности купить необходимые разработки), то все равно на первом месте в мире остается США, далее идет Европа и далее идет Китай. При этом сейчас Поднебесная не особо торопится делиться своими технологиями, либо просит за них большие суммы.
При этом на форум до сих пор приезжают 100 с лишним делегаций из самых разных стран. Правда, они скорее едут за нашими [экономическими] «плюшками», а не для того, чтобы предложить свои технологии.
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»: Мне кажется, что ПМЭФ выполняет свою функцию на все 100%: там обсуждаются важные темы и делаются громкие заявления, и все это сопровождается шикарными обедами. В 2023 году форум посетили более 17 тысяч участников из 143 стран, было заключено контрактов на сумму более 3,9 трлн рублей.
Кстати, как вообще заключают контракты на ПМЭФ?
Юлия Вымятнина, профессор факультета экономики Европейского университета: Как правило, контракты, которые подписываются на таких мероприятиях, как ПМЭФ, готовятся заранее — процесс согласования может быть длительным, включает большую работу по согласованию всех деталей контракта. И подписываемые на форуме контракты скорее результат работы, начатой хорошо если на предыдущем форуме, но, возможно, даже раньше.
Оксана Кравцова
Генеральный директор ГК «Еврострой», лауреат премии «Женщины меняют Петербург 2024»:
Как правило, все серьезные сделки на экономическом форуме заключаются на следующий год после заключенных договоренностей. ПМЭФ — это переговоры и демонстрация возможностей, обмен опытом, возможность для бизнеса и властей встретиться в Санкт-Петербурге, а не лететь в Дубай, Сингапур или куда-либо еще.
Зачем тогда вообще подписывать договоры именно на ПМЭФ?
Юлия Вымятнина, профессор факультета экономики Европейского университета: Поскольку обычно это крупные контракты, при их подписании может быть важен элемент личного участия, встречи инвесторов с главами регионов, например. Вполне можно предположить, что личная встреча психологически надежнее закрепляет контрактные договоренности, хотя, конечно, любой контракт — глубокая юридическая работа, и именно она и защищает [от возможных нарушений обязательств]. Плюс личный визит на форум для инвестора — в некотором роде возможность убедиться, что город [в который предстоит вкладывать] существует, страна живет.
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»: Что вообще значит подписание на ПМЭФ? Две компании, которые могли бы спокойно подписать контракт в своем офисе, решили сделать это на форуме под вспышки камер. А как иначе вы узнаете о важных сделках, которые совершаются в таком количестве? Например, в 2023 году компании подписали более 900 крупных контрактов на форуме! Такие мероприятия — отличная возможность для пиара. В 2023 году заключенные на ПМЭФ контракты освещали более 3000 журналистов. Это ли не успех?
А почему на форумах так все дорого — из года в год меню становится мемом?
Юлия Вымятнина, профессор факультета экономики Европейского университета: Я не знаю всех тонкостей ценообразования, но из экономической логики могу высказать два предположения. Во-первых, это банальная возможность заработать. Если приезжают очень состоятельные люди, они могут себе позволить заплатить много. Добавим к этому, что большого выбора в условиях ПМЭФ нет — сбегать за пару кварталов за более дешевой едой не получится. Поэтому получается эффект монополизации сферы питания на форуме. Но, во-вторых, не исключено, что такие цены отражают дополнительные издержки — нужно обеспечить высочайшее качество еды (если кому-то вдруг станет хотя бы как-то нехорошо, — это практически уничтоженная репутация поставщика еды), нужно работать в условиях постоянного контроля со стороны службы безопасности, отдельно отбирать сотрудников и пр. Наконец, наверняка есть какие-то затраты на то, чтобы вообще попасть в пул тех, кто будет обслуживать форум питанием.
Из-за ПМЭФ перекрывают дороги — это во всех странах так?
Петр Иванов, социолог города: Такого рода практика — не специальная отечественная придумка. Особые меры безопасности, особые режимы функционирования города вполне характерны для проведения мегасобытий что в России, что за рубежом.
На время такого рода мероприятия — будь то глобальный экономический форум, открытие Олимпиады или какой-то большой фестиваль — город превращается в событийную площадку. А это уже пространство, где царит промоутер, организатор мероприятия. Другое дело, что в последнее время за рубежом города стараются постепенно избавляться от мегасобытий, которые требуют значительных вложений, но выгода от них не всегда очевидна для места проведения.
А ПМЭФ выгоден Петербургу?
Петр Иванов, социолог города: Мегапроекты важны для федерального уровня, странового уровня, но для городского уровня не всегда приносят очевидную пользу. Конечно, есть игроки, которые, безусловно, выигрывают: гостиничный бизнес, все, что связано с индустрией развлечений. Но это далеко не весь город, при этом за банкет расплачиваются все горожане, в том числе в банкете не участвующие. На такого рода форумах подписываются контракты, но чаще всего довольно небольшая их часть касается собственно места их проведения. Поэтому неудивительно, что простой горожанин на такие мегасобытия, бывает, смотрит хмуро.
Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»: На пару дней город превращается в центр вселенной. Правда, после всех расходов на безопасность и перекрытие улиц доходы могут оказаться не такими уж и впечатляющими. В 2023 году доходы города Санкт-Петербурга от ПМЭФ составили около 8 млрд рублей при затратах на организацию порядка 2,5 млрд рублей.
Оксана Кравцова
Генеральный директор ГК «Еврострой», лауреат премии «Женщины меняют Петербург 2024»:
И ПМЭФ во многом добавляет Петербургу престижа как экономической столице России. Наш город покоряет всех гостей Форума, они видят, что Санкт-Петербург не просто не уступает, но и превосходит европейские столицы. Я знаю нескольких делегатов, которые приезжают в эти июньские дни целыми семьями, что нас очень радует.
Что происходит с другими форумами?
Артем Голубев, доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге: Мы видим, что сегодня тот же Международный экономический форум в Давосе сильно отличается от себя самого 20-летней давности. Мир изменился — в начале 2000-х годов это было место, где западные компании, западные элиты представлялись делегациям из больших растущих рынков Восточной Европы, Азии, Латинской Америки. Сегодня тот же Китай уже перерос многие западные страны, и ему это не так интересно. Плюс, мир становится более блоковым — если Китаю и России или России и Индии захочется что-то обсудить, им проще это будет сделать не в Давосе, а на площадке БРИКС. А учитывая, что Дональд Трамп, который в середине прошлого десятилетия возглавил антиглобалистскую повестку в мировом масштабе, может вернуться в Белый дом, то эта тенденция, видимо, будет только нарастать.
Петр Иванов, социолог города: Развитые страны переживают очевидный кризис интереса к мегасобытиям, неважно — форумам, политическим саммитам или спортивным событиям. В первую очередь об этом задумались канадцы и англичане, когда поняли, что выгода от проведения Олимпиад оказалась неочевидна. Развивающимся странам — тому же Китаю и Арабским государствам, — которые встроились в глобальную экономику относительно недавно, по всей видимости, таких событий еще не хватило, они еще не успели устать от связанного с мегасобытиями делового и политического этикета.
Юлия Вымятнина, профессор факультета экономики Европейского университета: Возможно, что такие мероприятия как-то трансформируются, но вряд ли в обозримом будущем полностью прекратятся. Личный контакт при инвестировании больших денег все равно важен. А индивидуальное заключение каждого такого контракта может оказаться более дорогостоящим для всех участвующих в этом сторон.
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