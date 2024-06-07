Чем ПМЭФ выгоден Петербургу? Почему именно там подписывают миллиардные контракты? Правда, что Форум «уже не тот»?

Если серьезно, зачем вообще проводят экономические форумы?

Юлия Вымятнина, профессор факультета экономики Европейского университета: Такого рода мероприятия представляют собой нечто вроде «выставки достижений народного хозяйства», но в расширенном варианте — не только показать, что компании умеют делать, но и рассказать потенциальным инвесторам дополнительную информацию: как работают с крупными инвесторами, какие бонусы они могут получить от участия в различных проектах. Заодно в случае крупных форумов, к которым относится и ПМЭФ, — это и возможность от первых лиц услышать о приоритетах развития страны.

Артем Голубев, доцент кафедры экономики Президентской академии в Петербурге: Если говорить конкретно о ПМЭФ, то раньше он нужен был, чтобы определить вектор развития экономики и найти для него зарубежных партнеров. К началу 2000-х Россию называли «страной-бензоколонкой» и ситуацию эту хотелось менять. Понятное дело, что в условиях открытости начала нулевых потенциальных инвесторов искали прежде всего на Западе. И Петербург тут был очень логичным выбором — 200 км до границы ЕС. Надо сказать, что долгие годы форум эту функцию выполнял, он играл немаловажную роль в постепенной переориентации нашего экспорта от продажи сырья, к торговле, к примеру, нефтепродуктами (для которых нужны были технологии, о поставке которых договаривались, в том числе на ПМЭФ).