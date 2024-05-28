Как средний класс в России переживает последние кризисы? И кто от них мог (невольно) выиграть? Отвечают петербургские социологи!

Последние четыре года россияне живут в условиях постоянной турбулентности и кризисов, которые радикально меняют их жизнь. Но как реагирует на это средний класс — обеспеченные и образованные жители мегаполисов? Почему многие из них не задумываются об эмиграции? Кто из них мог даже невольно что-то выиграть? Этим вопросам посвящено недавнее исследование социологов Европейского университета в Петербурге. «Собака.ru» побеседовала с соавтором работы профессором Жанной Черновой. Она рассказала редакции о том, почему она и ее коллеги сравнили милленеалов с чайным грибом, а зумеров с черными опятами.
О том, кого можно назвать средним классом
Средний класс в России — это, как неуловимый Джо из анекдота, его никто не может поймать. Только в данном случае мы не знаем, кого именно нужно ловить. Дело в том, что у нас в стране не очень работают критерии для его определения, выработанные западными социологами. Так, у одного человека может быть не очень большая официальная зарплата, но при этом три машины и дом. А у другого — высшее образование и формально престижная работа, но весьма скромный реальный доход.
Именно поэтому исследователи часто прибегают к критерию самоидентификации — неважно сколько у вас денег, важно, чтобы вы относили себя к среднему классу, разделяли его ценности и стиль жизни. Мы же для своего исследования выбирали представителей так называемого верхнего среднего класса. Это петербуржцы, у которых есть свое дело или высокооплачиваемая профессия. У многих из них есть недвижимость (в том числе загородная) и активы, которые позволяют сохранять потребление на определенном уровне.
Это люди, которые ценят саморазвитие и самореализацию, ждут от работы не только денег, но и интересных с профессиональной точки зрения задач. Для них очень значима семья, собственное и индивидуальное благополучие как финансовое, так и эмоциональное. Они хотят жить хорошо и много для этого делали и делают, заботясь о своем пространстве. Причем оно для них не ограничивается пределами собственной квартиры. Такие люди готовы ухаживать за своим двором, заботиться о школе, где учатся их дети, благоустраивать район, в котором они живут.
О том, как эти люди восприняли события последних лет
На уровне ценностей последние годы, начиная с пандемии, стали для представителей среднего класса шоком — сломом привычной картины мира и социального устройства.
Однако на уровне повседневности на первый взгляд ничего особенно не поменялось. Да, западные бренды ушли, но их товары все так же можно купить, хотя и возросли издержки на поддержание привычного стиля жизни и уровня потребления. Это позволяет им все эти годы нормализовать свой жизненный сценарий.
Однако в целом можно сказать, что жить этим людям стало сложнее. Сытые нулевые и спокойные десятые сформировали респектабельный стиль жизни, поддерживать который как логистически, так и экономически стало более сложной задачей.
О рисках и больших ставках
Перед началом исследования у нас было самое общее представление, от чего будет зависеть реакция на кризис этой достаточно гомогенной группы. Окажется ли решающим фактором гендер или поколение. По итогам можем сказать, что гендер не особо сработал — мужчины и женщины реагируют сходным образом, а вот с поколением дела обстоят куда интереснее
К теории поколений многие ученые относятся скептически, считая их чем-то сродни «социологическому гороскопу». В нашем исследовании поколенческое деление было условным и ассоциировалось со временем становления представителей разных возрастных групп. Именно на уровне межпоколенческого сравнения и были найдены наиболее значимые различия. Как мы считаем, это связано с тем, что «поколение Х», миллениалы и зумеры в своем детстве и юности, когда закладываются некоторые базовые представления о жизни, столкнулись с разными событиями. Так, ИКСы росли в перестройку, миллениалы — в нестабильные 90-е, а зумеры — это уже второе, а то и третье поколение российского среднего класса, росшие в условиях экономического благополучия.
Свое влияние оказывают также ресурсы и обязательства, которыми обладают эти люди. У ИКСов в кризис много выше ставки. В их зону контроля, за которую они чувствуют ответственность, входит не только их семья, но и друзья, коллеги, их дело. В случае проигрыша они могут потерять все это, и у них просто в силу возраста будет меньше времени на то, чтобы попытаться отыграть это все назад.
Для зумеров, напротив, цена проигрыша не очень высока. Они в хорошем смысле могут беспокоиться только о себе и своем благополучии. Это позволяет им действовать более рискованно, ведь в случае проигрыша у них будет гораздо больше времени и возможностей, чтобы отыграться. Поэтому они реагируют на кризис как более азартные игроки. Наконец, миллениалы получаются где-то посередине. Это первое поколение, которое провозгласило важнейшей ценностью саморазвитие, а также life/work balance. Они не делают ставку только на профессию или только на семью, для них важны все сферы жизни, соответственно, им в большей степени есть что терять, нежели зумерам. Однако они не так зациклены на карьере, как более старшие представители среднего класса. Поэтому провал в одной из этих сфер не перечеркнет их жизнь.
О том, чем средний класс похож на грибы
В своей работе мы сравнили стратегии разных представителей среднего класса в условиях кризиса с тем, как ведут себя грибы в состоянии условного стресса. Конечно, это не более чем яркая метафора, но в некоторых аспектах она позволяет показать разницу в поведении представителей разных поколений.
Слизевики
Эти грибы имеют не слишком благозвучное название, но они отлично подходят для описания стратегий «поколения X», ведь их отличительной особенностью является то, что они очень эффективны в построении сетей добычи ресурсов. Они хорошо понимают, как накапливать и воспроизводить все необходимое, стремятся избегать неприятных и опасных для себя веществ, но, столкнувшись с ними, адаптируются и впоследствии не реагируют на них.
В ситуации стресса слизевики оборачивают себя в капсулу с плотной оболочкой, подтягивая внутрь нее максимально возможное количество накопленного, но не склонны менять место обитания. Они очень успешны в среде, которая им известна, но перемещение требует от них огромных затрат, которые могут оказаться неоправданными.
Именно такие лейтмотивы мы слышали в беседах с нашими информантами «поколения X». Они говорили, мол, «мы пережили 90-е, мы знаем, как здесь выживать». Тот же переезд для них является крайней мерой и большим стрессом, ведь они считают потерю сложившихся связей и статуса социальной смертью. Они знают и хорошо ориентируются не только в формальных, но и в неформальных правилах российского общества и экономики, и эта привычная среда даже в условиях кризиса кажется им более понятной и управляемой.
Главной их реакцией на нестабильность стало капсулирование в работе. Кто говорит: «У меня 50 человек работает, если я закроюсь, все они потеряют работу», другие повторяют: «У меня студенты, если я уеду, кто будет их учить?» При этом от кризиса они существенным образом ничего не потеряли, но и не приобрели. Те, кто по разным причинам ушел с рынка труда, были ниже их по статусу или находились в сходном положении.
Чайный гриб
Для миллениалов мы выбрали метафору чайного гриба. Этот вид грибов, как известно, состоит из нескольких слоев, которые фильтруют воду и получают из нее питание. При этом они адаптируются под окружающую среду, создавая более благоприятные условия для своей жизни. В крайних случаях чайный гриб может, пусть и с трудом, отделять от себя какой-то слой, отращивая затем новый.
Миллениалы поступают сходным образом — они одновременно существуют в нескольких социальных слоях: работа, личная жизнь, хобби, например какой-нибудь книжный клуб. Причем все это не в оппозиции (или/или), не между, а вместе, поскольку миллениалы считают необходимым совмещать и балансировать между различными сферами своей жизни. Все эти «слои» дают им необходимую поддержку, в том числе в условиях кризиса. При этом если один из них гибнет (например, важная для них школа танго становится недоступна по каким-либо не зависящим от них причинам), они могут найти другую и таким образом компенсировать эту среду общения, нарастив новую.
Для них очень важен индивидуальный, в том числе, психологический комфорт. Поэтому они показали куда лучшее, чем у ИКСов умение управлять своим ментальным благополучием с помощью психотерапии, занятий спортом, других практик заботы о себе. Все это позволяло сохранять их состояние на более или менее приемлемом уровне.
При этом именно миллениалы оказались невольными бенефициарами кризисов последних лет. Социальные лифты работают в России не очень хорошо — во многих сферах на руководящих позициях находятся не то что ИКСы, а бэбибумеры (первое послевоенное поколение, — прим. ред.). Уход по разным причинам с рынка труда представителей старших поколений открыл для представителей среднего класса из миллениалов карьерные возможности, которые могли им быть недоступны еще много лет.
Темные опята
Наконец зумеров мы сравнили с темными опятами. Эти грибы имеют очень большую и разветвленную грибницу, которая позволяет им черпать ресурсы с большого пространства. При этом они легко захватывают новые локации, перемещаясь отдельными спорами. Если среда становится токсичной, то опенок может пожертвовать старой грибницей, чтобы переместиться в более благоприятные условия.
Так и здесь, зумеры — это чаще всего дети ИКСов, которые, как мы уже помним, много вкладывались в создание и аккумулирование ресурсов для «своих». Молодые люди знают, что у них есть широкие сети поддержки, куда входит не только родительская семья, но друзья, одноклассники, знакомые по кружкам и секциям, коллеги по работе и по неформальным сообществам. Все это дает зумерам очень много ресурсов. Много больше, чем представителям других поколений. При этом у них пока не так много ответственности.
Все это позволяет им легко идти на риск, строить гипериндивидуализированные траектории. В случае неудачи они сравнительно легко могут предпринять новую попытку, пересобрав свой жизненный сценарий и таким образом относительно легко адаптируясь к кризису. При этом стоит учитывать, что вопрос мобильности (в первую очередь образовательной, профессиональной), в том числе международной, для них все еще не закрыт.
О том, что ждет средний класс в будущем
Мне кажется, что у этой группы людей в России по-прежнему большой запас прочности: у них все еще много ресурсов как экономических, так и интеллектуальных, чтобы стараться поддерживать свою повседневность такой, какой они ее помнят по более спокойным временам.
Предполагается, что они будут вкладывать эти ресурсы в поддержку привычного образа жизни на фоне глобальных процессов. Возможно, они будут стараться сохранять дистанцию между собой и теми макрособытиями, на которые они не могут повлиять непосредственно, и продолжать активно вкладываться в поддержание благополучия «своих» на «своем месте», то есть там, где от них многое зависит и они несут за это ответственность.
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