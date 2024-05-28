Как средний класс в России переживает последние кризисы? И кто от них мог (невольно) выиграть? Отвечают петербургские социологи!

О том, кого можно назвать средним классом

Средний класс в России — это, как неуловимый Джо из анекдота, его никто не может поймать. Только в данном случае мы не знаем, кого именно нужно ловить. Дело в том, что у нас в стране не очень работают критерии для его определения, выработанные западными социологами. Так, у одного человека может быть не очень большая официальная зарплата, но при этом три машины и дом. А у другого — высшее образование и формально престижная работа, но весьма скромный реальный доход.

Именно поэтому исследователи часто прибегают к критерию самоидентификации — неважно сколько у вас денег, важно, чтобы вы относили себя к среднему классу, разделяли его ценности и стиль жизни. Мы же для своего исследования выбирали представителей так называемого верхнего среднего класса. Это петербуржцы, у которых есть свое дело или высокооплачиваемая профессия. У многих из них есть недвижимость (в том числе загородная) и активы, которые позволяют сохранять потребление на определенном уровне.

Это люди, которые ценят саморазвитие и самореализацию, ждут от работы не только денег, но и интересных с профессиональной точки зрения задач. Для них очень значима семья, собственное и индивидуальное благополучие как финансовое, так и эмоциональное. Они хотят жить хорошо и много для этого делали и делают, заботясь о своем пространстве. Причем оно для них не ограничивается пределами собственной квартиры. Такие люди готовы ухаживать за своим двором, заботиться о школе, где учатся их дети, благоустраивать район, в котором они живут.