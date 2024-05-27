Инклюзивные мастерские «Простые вещи» объявили сбор на продолжение работы проекта

«Простые вещи» появились в Петербурге в 2018 году. Проект развивает безопасные мастерские, в которых мастера с ментальными особенностями работают вместе с профессиональными поварами, керамистами, столярами, флористами, художниками, швеями. Мастерские производят те самые простые вещи, которые люди с удовольствием покупают для себя или в подарок.

В начале в мастерских работали 16 человек с ментальными особенностями, сейчас — больше 70. Организация продолжила развиваться: открыли новые направления (в 2023 году появилась косметическая мастерская и проект транзитного трудоустройства «Теплица», где продаются авторские букеты, горшечные растения и стритфуд). Но несмотря на предпринятые меры, «Простые вещи» попали в кризис.

«Сейчас у нас кончились деньги. Нам нужно найти 15 миллионов, чтобы обеспечить работу проекта на следующие три месяца. Это время позволит нам перестроить продажи, дождаться ответов по грантовым заявкам и получить эффект от всех антикризисных мер, которые мы уже предприняли. Но деньги нужны прямо сейчас», — рассказала основательница мастерских и лауреатка премии «Петербург будущего» — 2023 в номинации «Инклюзивный проект года» Мария Грекова.

Команде проекта можно помочь разными способами: подписаться на регулярное пожертвование или оказать разовую помощь через сайт «Простых вещей», купить простые вещи, их можно найти в интернет-магазине, в розничных точках в Нормальном месте (Севкабель Порт) и кафе «Огурцы», в магазинах «Спасибо!», в дарксторах «ВкусВилл», в сети магазинов «Буквоед», а еще в маркетплейсах.