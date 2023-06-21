Все в «Теплицу»! Летом откроется проект транзитного трудоустройства для людей с ментальной инвалидностью

В 2017 году выпускница Московского психолого-педагогического университета Маша Грекова переехала в Петербург и открыла мастерские «Простые вещи». В них люди с особенностями психики и интеллекта шьют одежду, делают керамическую посуду, мебель из дерева и получают зарплату. В 2019 году проект расширили, запустили столярку и первое инклюзивное кафе в городе — «Огурцы». Здесь взрослые с ментальной инвалидностью вместе с профессиональными бариста и поварами готовят веганскую еду, сладости и спешлти кофе. Сохранив проекты в пандемию, команда подошла к расширению системно и совместно с фондом «Перспективы», анимационной студией «Да» и сетью магазинов «Спасибо!» создала благотворительный кластер «Нормальное место» в «Севкабель Порту» (с коворкингом, кофе-точкой и залом двигательной активности!). А сейчас ребята задумали устроить по соседству с «Огурцами» проект «Теплица», где за год смогут обучить тридцать человек и найти им работу. В пространстве получат прописку цветочная мастерская, магазин и кофе-точка с едой навынос. В июне идем в «Теплицу» пробовать веганские супы, хотдоги с вешенками и чили, моцареллой, авокадо и капустой, картофельные вафли и хумус.