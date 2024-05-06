«Отцовскому декрету» — да? 85% россиян поддерживает эту идею! Почему в реальности его так редко берут?

«Нужен и пряник, и возможность его лишиться»

Менять ситуацию будет сложно, это потребует существенной перестройки всей модели поддержки родительства, считают эксперты. Самое очевидное — рост размера пособий по уходу за ребенком. Так, в Германии отцы могут оставаться в отпуске по уходу за детьми 14 месяцев, при этом сохраняя не 40%, а 67% своего среднего заработка. В Норвегии, любой из родителей может 46 недель оставаться дома с новорожденным, сохраняя 100% от среднего заработка, а потом еще 56 недель, получая 80%.

Однако одним подъемом размера пособия ситуацию не изменить. Как напоминает Елена Рождественская из НИУ ВШЭ, в Скандинавских странах, считающихся в этом плане наиболее прогрессивными, существует особая отцовская квота по уходу за ребенком. Если мужчина не использует эту часть отпуска, она просто сгорает — мать не может ее использовать. «То есть нужен и пряник, и возможность его лишиться, если ты им не воспользуешься», — заключает она.

Это приводит к вопросу о том, что отпуск по уходу за ребенком в России в принципе не очень гибкий инструмент. Взять его можно лишь один раз и одному человеку, а единожды выйдя из него, использовать остаток уже не получится. «В Скандинавии этот отпуск можно брать частями: по месяцу, по полгода — в зависимости от потребности семей — до того момента, пока ребенку не исполнится 8 лет», — объясняет профессор Жанна Чернова из Европейского университета. Таким образом, уход за ребенком не оборачивается трехлетним выпадением с рынка труда, которое грозит поставить крест даже на самой успешной карьере.

Впрочем, уверены эксперты, проблема заключается не только в размере и условиях предоставления пособия. В России необходимо развитие инфраструктуры детства — детских садов, летних лагерей, всего того, что могло бы хотя бы ненадолго разгрузить обоих родителей. Необходимо также мотивировать работодателей не препятствовать мужским отпускам, для чего нужна широкая пропаганда вовлеченного отцовства. Ну и, наконец, нужно подготовить самих мужчин к реальному уходу за детьми.

«Отцы зачастую просто не знают, что же делать с маленькими детьми, — констатирует Елена Рождественская. — Уже сейчас есть большой спрос на отцовские школы, где мужчинам рассказывают то, к чему они должны быть готовы. В случае если они будут чаще брать отпуска по уходу за ребенком, спрос на такую подготовку будет только расти».