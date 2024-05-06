«Отцовскому декрету» — да? 85% россиян поддерживает эту идею! Почему в реальности его так редко берут?

Подавляющее большинство россиян считают вполне допустимой идею отцовского отпуска по уходу за ребенком. Об этом говорят результаты опроса, который появился в прессе в начале мая 2024 года. Однако в реальности такой возможностью пользуются буквально считанные проценты мужчин. Почему так происходит? Как это изменить? И стоит ли это вообще делать? Разбираемся в материале «Собака.ru».
Абсолютное большинство россиян (85%) допускает, что мужчина может уйти в отпуск по уходу за ребенком. Такие выводы сделали авторы всероссийского телефонного опроса, в котором поучаствовали больше полутора тысяч человек. Причем мнение респондентов по этому вопросу почти не зависело от возраста и пола — идею «отцовского декрета» (такое называние не совсем корректно, так как в строгом смысле декрет — это отпуск по беременности и родам) считают приемлемой большинство как мужчин, так и женщин, как молодых людей, так и пенсионеров.
Такое единодушие, однако, не согласуется с реальным положением дел. Так, в 2023 году «Интерфакс» писал: реально лишь 2% мужчин в России оформляют отпуск по уходу за ребенком.
«Это предложение будет встречено со скепсисом»
Такая разница между словом и делом не особенно удивляет специалистов. Как рассказывает в беседе с «Собака.ru» Елена Рождественская, профессор кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ, подобную ситуацию отечественные социологи наблюдают уже много лет.
«В середине 90-х годов мы проводили похожее исследование, — вспоминает Рождественская, — тогда порядка 70% мужчин одобрили идею отпуска по уходу за ребенком. Но дальше мы задавали еще один вопрос: "А при каких обстоятельствах вы бы сами на это согласились?" И тут выяснялось, что респонденты требовали сохранения полной зарплаты, да еще хотели возможность подрабатывать. То есть уже тогда в России многие считали, что отцы должны быть вовлеченными, но при этом мужчины требовали себе таких экономических условий, которые никак не бились с реальностью».
Причин такого положения дел сразу несколько, уверены специалисты, самая очевидная из них — материальная. Подавляющему большинству молодых семей просто невыгодно, чтобы отец оставлял рабочее место и ухаживал бы за ребенком.
Жанна Чернова
Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Уход за ребенком — это не очень хорошо оплачиваемая работа. Беря такой отпуск, родитель получает пособие — не более 40% от среднего ежемесячного заработка, причем там есть верхняя граница, выше которой пособие не поднимется ни при каких обстоятельствах (на 2024 год максимальный размер пособия не может превышать 49 123 рублей 12 копеек, — прим. ред.).
Теперь давайте вспомним, что Россия — это страна с высоким разрывом оплаты труда у мужчин и женщин, даже государство это признает (по данным Минтруда в 2023 году разница составляла 28%, по расчетам НИУ ВШЭ она еще больше — 37,3%, — прим. ред.). Получается, что в период, когда молодые родители и так должны потратить много ресурсов в связи с рождением ребенка, они просто не могут себе позволить пожертвовать доходом отца, который зарабатывает на треть больше, в пользу того, чтобы он сидел дома и получал максимум 50 тысяч.
Но даже если отец решится на такое, то он может столкнуться с непониманием или даже противодействием. Общество в России сравнительно консервативно, и забота о семье все равно массово ассоциируется с женщинами. Даже если в опросах люди выступают за равное распределение обязанностей по дому, в реальности такое практикуется в меньшинстве семей.
«Чтобы отцовские отпуска стали массовыми, этот традиционный стереотип нужно сломать не только у самих родителей, — продолжает Рождественская, — но и у работодателей. Что будет, если обычный российский мужчина придет к своему начальнику и попросится в отпуск по уходу за ребенком? Это предложение будет встречено со скепсисом. Ему скажут: "Заботишься о семье? Ну вот и зарабатывай деньги"».
«Нужен и пряник, и возможность его лишиться»
Менять ситуацию будет сложно, это потребует существенной перестройки всей модели поддержки родительства, считают эксперты. Самое очевидное — рост размера пособий по уходу за ребенком. Так, в Германии отцы могут оставаться в отпуске по уходу за детьми 14 месяцев, при этом сохраняя не 40%, а 67% своего среднего заработка. В Норвегии, любой из родителей может 46 недель оставаться дома с новорожденным, сохраняя 100% от среднего заработка, а потом еще 56 недель, получая 80%.
Однако одним подъемом размера пособия ситуацию не изменить. Как напоминает Елена Рождественская из НИУ ВШЭ, в Скандинавских странах, считающихся в этом плане наиболее прогрессивными, существует особая отцовская квота по уходу за ребенком. Если мужчина не использует эту часть отпуска, она просто сгорает — мать не может ее использовать. «То есть нужен и пряник, и возможность его лишиться, если ты им не воспользуешься», — заключает она.
Это приводит к вопросу о том, что отпуск по уходу за ребенком в России в принципе не очень гибкий инструмент. Взять его можно лишь один раз и одному человеку, а единожды выйдя из него, использовать остаток уже не получится. «В Скандинавии этот отпуск можно брать частями: по месяцу, по полгода — в зависимости от потребности семей — до того момента, пока ребенку не исполнится 8 лет», — объясняет профессор Жанна Чернова из Европейского университета. Таким образом, уход за ребенком не оборачивается трехлетним выпадением с рынка труда, которое грозит поставить крест даже на самой успешной карьере.
Впрочем, уверены эксперты, проблема заключается не только в размере и условиях предоставления пособия. В России необходимо развитие инфраструктуры детства — детских садов, летних лагерей, всего того, что могло бы хотя бы ненадолго разгрузить обоих родителей. Необходимо также мотивировать работодателей не препятствовать мужским отпускам, для чего нужна широкая пропаганда вовлеченного отцовства. Ну и, наконец, нужно подготовить самих мужчин к реальному уходу за детьми.
«Отцы зачастую просто не знают, что же делать с маленькими детьми, — констатирует Елена Рождественская. — Уже сейчас есть большой спрос на отцовские школы, где мужчинам рассказывают то, к чему они должны быть готовы. В случае если они будут чаще брать отпуска по уходу за ребенком, спрос на такую подготовку будет только расти».
«Это смягчило бы психологические проблемы мужчин»
Однако скептик может задаться вопросом, а стоит ли потенциальный результат всех этих усилий и какие блага приобретет общество от того, что мужчины чаще будут уходить в отпуска по уходу за ребенком? Как показывают работы социальных исследователей, распространение такой практики серьезно влияет на самые разные аспекты общества. Так, в отчете «Состояние отцовства в Северных странах» («State of Nordic Fathers») говорится, что «отцовские декреты» положительно влияют на отношения в парах.
Несмотря на то, что в России мужские отпуска по уходу за ребенком крайне редки, российские ученые фиксируют аналогичный эффект в тех семьях, где они все же практикуются. Так, ученые из Уральского федерального университета пишут, что такие случаи могут положительно влиять на рождаемость и сказываются на удовлетворенности женщин семейной жизнью.
Но это еще не все, Жанна Чернова из Европейского университета предполагает, что такой опыт очень вовлеченного ухода за ребенком может серьезно помочь самим отцам и даже продлить им жизнь.
Жанна Чернова
Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Ранняя мужская смертность — важная проблема для России, — поясняет она. — В немалой степени она связана с кризисом выхода на пенсию, с возникающим тогда чувством ненужности и бесполезности [после завершения карьеры]. Вовлечение в заботу о ребенке на раннем этапе жизни может быть выходом. Это смягчило бы психологические проблемы мужчин.
Впрочем, подчеркивает Рождественская, даже несмотря на все потенциальные выгоды, далеко не все семьи в России готовы были бы резко перейти на скандинавскую модель ухода за детьми — этот процесс занял бы длительное время, даже если бы на государственном уровне были бы приняты шведские или норвежские меры поддержки родительства. «Женщина, партнер которой пойдет на то, чтобы взять отпуск по уходу за ребенком, сама должна будет согласиться на определенную сделку, — поясняет ученая. — На какое-то время она должна будет стать кормильцем семьи, это не всем понравится. Многие хотят иметь более либерального и участвующего отца, но при этом полагают, что он по-прежнему должен приносить большую часть денег в семейный бюджет. Это невозможно».
«Наконец, если мужчина остается дома, — добавляет Рождественская, — он должен будет получить часть дисциплинирующей власти над тем, как все там устроено, начиная от того, где стоят тарелки, и заканчивая распорядком дня. Опять же, это может звучать удивительно, но не все на это готовы. Поэтому, на мой взгляд, отцовских отпусков могло бы стать больше, но они еще не скоро стали бы повсеместными [даже при наличии благоприятных условий]. Однако если сделать их более доступными, то у людей появится возможность выбора, что, на мой взгляд, очень хорошо».
«Помните сериал "Слово пацана"?»
Вовлечение отцов положительно сказывается не только на качестве отношений между родителями и на карьерах матерей. Существует множество исследований, говорящих о том, что их активное участие благотворно влияет на успехи детей. Так, исследования показывают, что даже каждые 10 дополнительных минут отцовского внимания ежедневно положительно влияют на успехи школьников.
Кроме того, отмечают собеседники редакции, вовлеченность отцов будет способствовать тому, что у детей будет формироваться более заботливый и менее агрессивный образ мужчины. «И это будет усиливаться с поколениями, — поясняет Жанна Чернова. — Мальчики будут с детства видеть, что поменять памперс — нормальная вещь, а не ниже мужского достоинства».
Это в свою очередь, говорит собеседница редакции, может, в частности, помочь в профилактике подростковой преступности. «Проблема отсутствующего в жизни ребенка отца [даже если формально он есть, но почти не занимается ребенком], — продолжает Чернова, — нередко приводит к тому, что подростки, прежде всего мальчики, сбиваются в банды, основанные на представлениях о гипермаскулинности, на насилии, на мизогинии. Все это в том числе результат отсутствия внятного образа отца. Дети, которые так поступают, просто не понимают, в чем еще состоит мужская гендерная роль. Помните сериал "Слово пацана"?».
Елена Рождественская
Профессор кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ:
На протяжении XX века шла деприватизация отцовства — отец был кормильцем, защитником, но при этом оставался изъятым из семейной конструкции. Его видели мало, его идеализировали, ребенок воспитывался отраженным авторитетом. Мужской отпуск по уходу за ребенком возвращает отца в семью, позволяет ребенку раньше социализироваться.
Ну и в целом, полагает Елена Рождественская, присутствие отца уже на самых ранних этапах развития ребенка показывает последнему, важность семьи в жизни человека. «И общество, и социально-политическое устройство нам постоянно талдычат "будь счастлив", но мы не заем, как этого достичь. Часто мы просто переводим это в слоган "будь достигатором, добейся чего-то в карьере, в деньгах, в профессии". Здесь же мы предлагаем отцу на время отойти от этой парадигмы, мы как бы говорим ему: "Вложи в ребенка свою душу, передай свою любовь". И прямо на детских глазах возникает, вообще-то говоря, совершенно другая этика — этика счастья, которая становится конкурентом идеи достигаторства. И в будущем это может иметь очень интересные последствия», — заключает Рождественская.
Дмитрий Дубров
Доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ:
Не стоит забывать, что и участие матери в воспитании также является крайне важным, поэтому в идеале [следует], чтобы и мужчина и женщина в равной степени участвовали в непосредственном воспитании детей и проводили как можно больше времени с ними. Это формирует социальный капитал семьи — важный ресурс взаимоотношений, который позволяет человеку эффективно преодолевать жизненные трудности, активнее добиваться жизненных успехов и просто быть счастливым. Данный ресурс может выйти за рамки семейного круга, что является важным условием для социальной сплоченности, консолидации общества. Не случайно еще в прошлом веке утверждалось, что семья — это ячейка общества, или общество в миниатюре, и ее целостность является важнейшим условием безопасности всего человечества.
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