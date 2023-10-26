«Папа может!» Ученые доказали: внимание отцов влияет на успехи школьников. А как с вовлечением обоих родителей в России?

Для начала, когда можно говорить о том, что в мире начался тренд на новое отцовство? То есть на более активное участие папы в жизни ребенка?

Начиная с 1970-х годов. С этого времени психологи и социологи констатируют, что в обществе набирает популярность новый идеал отцовства. Уже тогда фильмы и сериалы показывали любовь мужчин к детям. Хотя изначально герои таких телешоу часто выглядели комично неумелыми. Сначала большинство социологов предположили, что на самом деле мужчины не способны и не заинтересованы в фактическом практическом воспитании. Но исследования показали, что как минимум в лабораторных условиях отцы вполне могут позаботиться о младенцах и маленьких детях. Это дало толчок к новым исследованиям в этом направлении.

Они в свою очередь продемонстрировали, что многие мужчины действительно увеличили время, проводимое с ребенком. Этот процесс стал заметен во многих странах уже в 1980–1990-х. Мы все чаще видим, что родители стараются работать в разные смены, чтобы подменять друг друга дома, чередуя уход за детьми.

При этом манера обращения с детьми у мужчин и женщин по-прежнему отличается, они обычно выполняют уход за ребенком в разных условиях. На женщин чаще ложится рутинная нагрузка, которая совмещается с многочисленными домашними задачами. Мужчины же с большей вероятностью занимаются прогулками и играми, посвящая этому занятию меньше времени. Таким образом, для матерей — это постоянная задача, а для отцов — скорее развлечение. Ученые констатируют, что женщины по-прежнему проводят с детьми вдвое больше времени, чем их партнеры мужского пола. Хотя вклад отцов, безусловно, во многих случаях растет.