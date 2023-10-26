«Папа может!» Ученые доказали: внимание отцов влияет на успехи школьников. А как с вовлечением обоих родителей в России?

Даже десять минут отцовского внимания в день существенно улучшают результаты ребенка в школе — такое исследование в сентябре представили ученые из бизнес-школы Университета Лидса. Это не первая работа ученых, которая показывает важность активного участия в жизни детей со стороны обоих родителей. Как это работает? Почему внимание папы так важно для ребенка? Что происходит с новым отцовством в России? И к чему это может привести? На все эти вопросы отвечает Елена Рождественская, профессор кафедры анализа социальных институтов НИУ ВШЭ. Спойлер: у нее для вас есть хорошие новости.
Для начала, когда можно говорить о том, что в мире начался тренд на новое отцовство? То есть на более активное участие папы в жизни ребенка?
Начиная с 1970-х годов. С этого времени психологи и социологи констатируют, что в обществе набирает популярность новый идеал отцовства. Уже тогда фильмы и сериалы показывали любовь мужчин к детям. Хотя изначально герои таких телешоу часто выглядели комично неумелыми. Сначала большинство социологов предположили, что на самом деле мужчины не способны и не заинтересованы в фактическом практическом воспитании. Но исследования показали, что как минимум в лабораторных условиях отцы вполне могут позаботиться о младенцах и маленьких детях. Это дало толчок к новым исследованиям в этом направлении.
Они в свою очередь продемонстрировали, что многие мужчины действительно увеличили время, проводимое с ребенком. Этот процесс стал заметен во многих странах уже в 1980–1990-х. Мы все чаще видим, что родители стараются работать в разные смены, чтобы подменять друг друга дома, чередуя уход за детьми.
При этом манера обращения с детьми у мужчин и женщин по-прежнему отличается, они обычно выполняют уход за ребенком в разных условиях. На женщин чаще ложится рутинная нагрузка, которая совмещается с многочисленными домашними задачами. Мужчины же с большей вероятностью занимаются прогулками и играми, посвящая этому занятию меньше времени. Таким образом, для матерей — это постоянная задача, а для отцов — скорее развлечение. Ученые констатируют, что женщины по-прежнему проводят с детьми вдвое больше времени, чем их партнеры мужского пола. Хотя вклад отцов, безусловно, во многих случаях растет.
Насколько можно судить по многочисленным исследованиям, даже это положительно влияет на ребенка. Совсем недавно опубликована работа ученых из бизнес-школы Лидского университета, которая показывает, что и 10 минут отцовского внимания в день повышает успехи ребенка в школе. Другие исследования это также подтверждают?
Да, мы знаем, что ресурсы отцов действительно улучшают жизненные шансы их детей. Большинство исследований демонстрируют, что дети с активно вовлеченными отцами показывают лучшую интеллектуальную и социально-эмоциональную адаптацию. Более того, вовлечение отцов в воспитание положительно влияет и на матерей. В тех случаях, когда мужчины делят семейные обязанности с женами, последние оценивают такое положение вещей как более справедливое, а также говорят о большей удовлетворенности брачными отношениями.
Впрочем, параллельно с этой тенденцией нельзя не отметить и другую. Пока одни отцы тратят больше времени на своих детей, другие стараются избегать этого и сокращать финансовую поддержку ребенка. Даже в промышленно развитых странах. Кроме того, мы видим, что высокий уровень разводов и растущие темпы внебрачных рождений удерживают многих мужчин от появления детей.
Как обстоят дела с новым отцовством в России?
Конечно, у нас тут немного «особый путь». Здесь есть несколько причин, прежде всего, как говорят социологи, институциональные условия. К примеру, во многих странах развиты отцовские отпуска по уходу за ребенком, причем если их не использовать, они просто сгорают. Это мотивирует мужчин вовлекаться уже на самом раннем этапе жизни их ребенка. У нас этого практически нет. Отличаются и культурные стереотипы — в России принято, что отец должен включаться в общение с ребенком позднее, когда тот уже научится говорить.
Хотя по другим аспектам мы вполне похожи на, скажем, европейские страны. К примеру, в том, что вовлеченное отцовство у нас становится все более распространенным опытом. Даже высокий процент внебрачных рождений (а у нас сейчас порядка четверти детей рождаются вне официально зарегистрированных отношений) не означает повальной безотцовщины. Опросы ВЦИОМа показывают, что подавляющее большинство респондентов все же имеют опыт общения с родителем мужского пола (около 70%).
Более того, мы можем предположить, что вовлечение отцов у нас также способствует жизненному успеху. Одно из исследований ВЦИОМа показывает, что 76% опрошенных россиян, принадлежащих к группе высокообразованных людей довольных своим материальным положением, сообщают о присутствии фигуры отца в своей жизни. Эти цифры позволяют оценить, как было бы хорошо, если бы вовлечение отцов стало в России еще шире.
Вы говорите, что у нас немного «особый путь» и тренд на новое отцовство развит хуже. Значит ли это, что 25–40-летние россияне воспитывают своих детей так же, как воспитывались сами?
Нет, конечно, есть существенная динамика как минимум в представлениях о правильном отцовстве. Если мы посмотрим на опросы, то порядка 70–80% молодых людей выступают за вполне эгалитарное распределение домашних обязанностей и активное вовлечение в уход за ребенком. Проблема в том, что многие из них в реальности делать этого не будут.
В России для многих семей актуален гендерный контракт, где мужчине отводится роль кормильца в семье. Его поддерживают и работодатели: у нас женщины по-прежнему получают в среднем на треть меньше за ту же работу. Если отец хочет быть вовлеченным, то ему придется сократить присутствие на работе, что ухудшит материальное обеспечение семьи.
Понятно, что и у нас есть семьи, в которых реализуется запрос на гендерное равенство, где мужчины и женщины едины во взглядах на вовлеченное отцовство. Однако, согласитесь, это скорее образованный класс крупных городов.
А разве наименее обеспеченные слои населения не демонстрируют ту же динамику? Кажется, что когда и мужчина, и женщина очень заняты на работе и одновременно заботятся о детях, они также вынуждены более равномерно делить уход за ребенком, разве нет?
И да и нет. Люди в таком положении имеют очень прагматичную установку. Если семье это выгодно, то они будут практиковать разделение обязанностей и активное вовлечение отцов. Их абсолютно не смутит, что это может выглядеть либерально или недостаточно мужественно. Главная задача для них — выживание.
Однако если прагматика ситуации будет подсказывать другое решение — полную занятость мужчины на работе и отказ от заботы о детях, — они перейдут к такой модели поведения.
То есть правильно ли я понял, что наше общество хотело бы видеть мужчин более вовлеченными в уход за детьми, но слишком многим это не по карману? Поэтому новое отцовство — удел либо тех, кто может себе это позволить, либо тех, у кого нет другого выхода?
Можно сказать и так. То есть во время опроса на улице большинство россиян скажут: «Да, мы хотим видеть отцов более вовлеченными, это было бы здорово». Однако многие из них потом вздохнут и признаются, что это — роскошь. Примерно так.
И все же доля вовлеченных отцов, кажется, очень медленно, но растет даже в России. К чему все это может привести? Какие результаты даст тренд на новое отцовство?
В итоге мы получим более счастливых людей, пар. Отсутствие отца в жизни ребенка — это травма, с которой человек вынужден жить. Многие в результате либо полностью эмоционально убирают фигуру родителя из жизни, либо, напротив, идеализируют отца. И тогда они начинают корить себя — отец замечательный, а я такой плохой, поэтому он и не обращал на меня внимания.
Поэтому раннее присутствие отца, его коммуникация с ребенком приведет к тому, что тот будет расти более счастливым. Я — за приватизацию пап, за их «возвращение» в семью. Как вам такая милая перспектива?
Комментарии (0)