«Альтушка для скуфа»: как петербургские художники Виталий Терлецкий и Rikani превратили главный мем года в игру

Как вообще пришла идея игры?

Виталий:

Я занимался комиксами много лет, а затем понял, что комиксы и визуальные новеллы — это где-то очень рядом. В начале этого года познакомился с двумя очень талантливыми ребятами. Один из них — Никита Крюков, создатель визуальной новеллы «Помоги мне купить молоко», другой — господин Saikono (это псевдоним, он тоже русский), он автор новеллы «Зайчик». Они вдохновили меня на «Альтушку для скуфа».

Я закончил какие-то срочные дела и начал придумывать, какую же тему мне выбрать для первой [своей визуальной новеллы]. И тут в дело вступает Rikani, она расскажет, что было дальше…

Rikani: Да, мне очень сильно понравился мем про альтушку для скуфа. Мне показалось, что он очень точно описывает ситуацию в обществе, которая появилась. Я очень много мемов на эту тему кидала Виталию, и в какой-то момент он сказал: «Все! Хватит мне уже скидывать этот мем, я не скуф!»

Я отвечала, что дело вообще не в этом, а в том, что мем забавный и у меня есть много знакомых, которые подходят под это описание. И на следующий день после этого разговора… Виталий предложил делать игру.

Виталий: Ну, это на самом деле не прям вот… игра. Это визуальная новелла, можно сказать, интерактивная книжка с картинками. В основном тебе нужно смотреть картинки и читать, разве что время от времени ты должен делать выбор, который, впрочем, очень часто ни на что не влияет.

Более того, не все, кто играет в видео-игры, котируют визуальные новеллы, потому что они считают их слишком простыми с точки зрения механики. С другой стороны, они очень просты в производстве, поэтому нам удалось уместить основную часть продакшена за месяц. Мы очень сильно торопились — поэтому игра получилась такой небольшой — как вы знаете, мемы стареют очень быстро, быстрее чем хлеб. Нам все же удалось зацепить его на излете, в связи с чем мы с вами и разговариваем сейчас.