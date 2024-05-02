«Альтушка для скуфа»: как петербургские художники Виталий Терлецкий и Rikani превратили главный мем года в игру

21 апреля в свет вышла игра «Альтушка для скуфа», основанная на популярном меме. Согласно ему, каждый скуф — так иногда называют мужчин среднего возраста, которые редко выходят из дома и не следят за собой, — может заказать на «Госуслугах» альтушку — так, в свою очередь, именуют молодых девушек яркой внешности, одевающихся как представители субкультур. Всего за сутки игра вошла в лидеры продаж русскоязычной игровой платформы Steam. «Собака.ru» попросила авторов игры художника-комиксиста Виталия Терлецкого и его коллегу Rikani рассказать о причинах успеха проекта и их отношении к исходному мему и о том, стоит ли воспринимать игру всерьез.
Как вообще пришла идея игры?
Виталий:
Я занимался комиксами много лет, а затем понял, что комиксы и визуальные новеллы — это где-то очень рядом. В начале этого года познакомился с двумя очень талантливыми ребятами. Один из них — Никита Крюков, создатель визуальной новеллы «Помоги мне купить молоко», другой — господин Saikono (это псевдоним, он тоже русский), он автор новеллы «Зайчик». Они вдохновили меня на «Альтушку для скуфа».
Я закончил какие-то срочные дела и начал придумывать, какую же тему мне выбрать для первой [своей визуальной новеллы]. И тут в дело вступает Rikani, она расскажет, что было дальше…
Rikani: Да, мне очень сильно понравился мем про альтушку для скуфа. Мне показалось, что он очень точно описывает ситуацию в обществе, которая появилась. Я очень много мемов на эту тему кидала Виталию, и в какой-то момент он сказал: «Все! Хватит мне уже скидывать этот мем, я не скуф!»
Я отвечала, что дело вообще не в этом, а в том, что мем забавный и у меня есть много знакомых, которые подходят под это описание. И на следующий день после этого разговора… Виталий предложил делать игру.
Виталий: Ну, это на самом деле не прям вот… игра. Это визуальная новелла, можно сказать, интерактивная книжка с картинками. В основном тебе нужно смотреть картинки и читать, разве что время от времени ты должен делать выбор, который, впрочем, очень часто ни на что не влияет.
Более того, не все, кто играет в видео-игры, котируют визуальные новеллы, потому что они считают их слишком простыми с точки зрения механики. С другой стороны, они очень просты в производстве, поэтому нам удалось уместить основную часть продакшена за месяц. Мы очень сильно торопились — поэтому игра получилась такой небольшой — как вы знаете, мемы стареют очень быстро, быстрее чем хлеб. Нам все же удалось зацепить его на излете, в связи с чем мы с вами и разговариваем сейчас.
Вам удалось не просто зацепить — игра вошла в ТОП-5 в русскоязычном секторе Steam. Когда вы работали над ней, была надежда на такой результат?
Rikani: Нет-нет! Я не ставила перед собой каких-то целей. Я делала, мне очень нравилось то, что получается, мне казалось, что действительно это имеет потенциал, но я все-таки не испытывала особых ожиданий. Думала, что в день релиза узнаем.
Виталий: Мы изначально не делали коммерческий проект, мы работали по фану. Это был вызов — попробовать что-то новое, что кажется невозможным. Как у нас в озвучке оказался Пророк Санбой — ну как это вообще можно было представить? И все же это получилось.
При этом если делать проект без надежды на успех, то можно вообще не выкладывать его в публичное пространство, а просто делать в стол. В глубине души надежды всегда есть.
Однако вообще я человек очень осторожный в плане прогнозов будущего, особенно в последние годы, поэтому я поверю, что это правда успех, когда мы получим выплаты от платформы.
И все же, почему игра стала настолько популярной?
Rikani: Мне кажется, что просто все совпало в правильном месте в правильное время.
Виталий: Я здесь вижу правило черепашек-ниндзя. В оригинале этот комикс назывался Teenage Mutant Ninja Turtles, то есть подростки-мутанты-ниндзя-черепашки. Если вы уберете любую из этих четырех составляющих, три остальные не будут работать, во всяком случае, в полную силу.
Так и здесь: у нас были мы с Rikani, у нас был Пророк Санбой и композитор Никита Крюков, автор знаменитой новеллы «Помоги мне купить молоко», которая очень сильно котируется в сообществе любителей визуальных новелл. Таким образом, нам удалось охватить максимально разную аудиторию, что и привело к такому информационному мини-взрыву (или, как теперь говорят, «мини-хлопку»).
Скажите, пожалуйста, несколько слов о самой игре. Что именно предстоит делать человеку, который в нее будет играть?
Виталий: Это иммерсивный симулятор с полным погружением в жизнь мужчины средних лет, достаточно одинокого и грустного, который хочет любви, тепла и понимания. В связи с этим он узнает, что на сервисе «Скуф-услуги» местного — разумеется, вымышленного — государства можно получить девочку-альтушку. Нужно только правильно заполнить анкету.
В какой-то момент вы попадаете в симулятор бюрократии, а что будет дальше, вы узнаете, скачав игру в Steam или VK Play.
А как вы вообще относитесь к своим героям, которые фигурируют в этой игре? Это же своего рода архетипы, которые вы брали из современного общества. Вернее, из мема, его описывающего…
Виталий: Сейчас я отношусь к ним, как… знаете, если бы у меня был шестилетний ребенок, который выиграл конкурс скрипачей и получил кучу денег на этом. Я очень им горжусь, и мы уже собираемся ехать на следующий конкурс.
Rikani: Если говорить о самих альтушках, то я их изначально немного недолюбливала. Сейчас уже, когда игра раскрылась, я к ним отношусь хорошо. Но изначально, даже учитывая, что я озвучивала всех женских персонажей, мне казалось, что они неприятны.
Виталий: Наши персонажи — это гиперболизация, возведение архетипа в абсолют. Мы ограничены в ресурсах, поэтому мы должны были добавить остроты. Мы выкручиваем на максимум стереотипы, которые легче всего считываются обществом. Мы можем позволить себе это в рамках жанра, ведь это все же юмор и сатира. Но все еще — это ни в коем случае не очень серьезная игра. Некоторые пользователи ожидали, судя по отзывам, что к ним действительно приедет альтушка, если они пройдут игру. Но все еще — это игра по мему.
Как раз о мемах и серьезности — как вы вообще относитесь к самому исходному мему про альтушку с «Госуслуг»? Ведь его можно прочитать как весьма сексистский.
Виталий: Это отличный вопрос, и наш ответ на него четко прописан во всех трех основных концовках игры, пересказывать которые мы, конечно, не будем.
Но, вообще, мы же все понимаем, что в реальности никакой скуф не получит альтушку с «Госуслуг». Это ирония над теми людьми, которые думают, что им кто-то что-то должен — государство или общество. Если у человека есть второй уровень иронии, то он понимает, что это на самом деле антисексистский мем, он иронизирует над теми, кто рассматривает женщину только как товар, объект или услугу.
Rikani: Мне кажется абсолютно абсурдным, но этот прикол правда очень далеко заходит. В комментариях много сообщений в духе «а я правда думал, что мне пришлют альтушку». Игрой мы отвечаем на такое видение мира.
С другой стороны, есть и третий уровень иронии — этот мем можно счесть лукистским. Ведь сами скуфы — тоже немного стереотип о мужчинах среднего возраста.
Виталий: Неправда, это не о мужчинах, а о людях, которые ведут нездоровый образ жизни. Этот мем — социальная сатира и фельетон, который заставляет людей задуматься об их дальнейшей судьбе.
Может быть, человек подумает: «Боже мой! Я не хочу стать скуфом — пойду в спортзал, займусь самообразованием и найду себе новых друзей». А если кому-то нравится образ жизни скуфа, так его это и не обидит.
Rikani: Прикиньте, как мы можем поменять реальность одной игрой (смеется)...
Виталий: Надеюсь, что нет — у нас не было такой цели! Я думаю, что это как взорвалось, так вскоре и погаснет, ведь это же просто мем.
И все же этот мем тоже взорвал интернет, как вам кажется, почему так произошло?
Виталий: Если бы мы это знали, то сами бы делали такие мемы и зарабатывали бы на этом мем-деньги.
Rikani: Мне кажется, я знаю — у меня есть знакомый, который залил на YouTube ролик. Он взял интерфейс «Госуслуг» и зафотошопил так, как будто действительно там можно заказать альтушку.
То есть многие вложились в этот мем так, что граница реальности перестала считываться. Возможно, действительно уровень иронии пошел настолько высокий, что люди действительно перестали понимать реально это или нет…
Виталий: То есть ты хотела сказать, что «Госуслуги» такие удобные и на них столько сервисов, что можно поверить даже в это? (смеется)
И все же, рискну повторить свой вопрос: кажется, что по-настоящему взлететь мем может, только если отражает какую-то часть реальности. Как вам кажется, что отражает этот?
Виталий: У меня встречный вопрос — какую часть реальности описывает мем о том, что древние русы сражались с ящерами? Ведь на основе этого мема вышла другая мемная игра «Русь против ящеров», которая продалась тиражом в сотни тысяч копий…
Ну, этот мем описывает важную часть нашей реальности: бесконечные конспирологические фильмы о мировых заговорах и псевдоисторические теории о том, что русы строили Великую Китайскую стену…
Виталий: Окей, вы победили. Тогда мем про альтушек описывает объективную часть реальности, нашу повседневность (смеется).
А если вернуться к нашей игре… то я предлагаю опять вернуться к черепашкам-ниндзя. Пик их популярности пришелся на 80-е, когда это было что-то абсолютно новое, что принесли независимые авторы. Так же и сейчас — развитие технологий позволяет небольшим командам вроде нашей делать конкурентоспособный контент.
20 лет назад нам пришлось бы потратить кучу денег и собрать огромную команду, а тут — пожалуйста, за месяц несколько человек это делают.
То есть будут желающие повторить ваш успех?
Rikani: Мне кажется, да.
Виталий: Несколько тысяч попытаются, примерно трое достигнут успеха — это будут наши новые друзья.
Тогда последний вопрос, неприличный и одновременно логичный для поп-культуры. Ждать ли нам «Альтушек для скуфа 2»?
Виталий: Мы уже анонсировали дополнение с новым контентом. Чуть попозже будет также сюжетное дополнение, которое увеличит объем игры в полтора раза — это пока все.
У нас с этим строго — я еще с момента комиксов стараюсь никогда не анонсировать продукт, который находится в работе. Если бы вы перефразировали свой вопрос так: «Хотим ли мы сделать продолжение?», то я бы ответил «да», а вот на вопрос «анонсируем ли мы его?» ответ пока «нет».
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