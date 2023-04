Как студенты придумали компьютерную игру про петербургского дворника, сражающегося со снежными монстрами. И почему она еще до выхода стала мемом?

А кто был прототипом вашего героя?

По характеру это что-то среднее между Максом Пейном и Джоном Уиком. Грубо говоря, если бы у Уика собачку не убили, а украли, то он был бы примерно нашим дворником.

Если говорить о внешности, то мы хотим сделать нечто среднее между Леонидом Каневским и Педро Паскалем из сериала Last of Us.