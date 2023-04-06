Как студенты придумали компьютерную игру про петербургского дворника, сражающегося со снежными монстрами. И почему она еще до выхода стала мемом?

Рекламный ролик «Снегопокалипсиса» стал темой во всех городских новостях, но о самом проекте почти ничего неизвестно. Вы могли бы рассказать чуть подробнее об игре?

Тут нужно начать немного издалека — изначально наш проект являлся учебным. Мы делали его в рамках курса “Менеджмент игровых проектов”, который проходит в Высшей школе экономики.

Мы занимаемся игрой где-то с лета 2022 года. Изначально мы хотели сделать мобильный раннер (тип игры, когда пользователь управляет постоянно бегущим вперед персонажем, собирая бонусы, — Прим. ред) по крышам Петербурга. Мы исходили из сеттинга. Крыши — это красивая локация, на которой было бы интересно что-то сделать. Но скоро мы поняли, что еще один банальный раннер никому не нужен. И мы решили придумать какой-то сюжет.

И я, и мой молодой человек, который является соавтором идеи, оба работали на петербургском телевидении. Мы насмотрелись на разные показательные мероприятия по уборке снега. И за это зацепились, это стало нашим вдохновением. Есть проблема уборки снега, и в ее центре на самом деле маленький человек — дворник, на которого обычно никто не обращает внимания. А у него есть своя жизнь, своя трагедия.

И вот, мы начали думать, о чем может быть история этого дворника. Тогда мы поняли, что это должен быть максимальный нуар: наш герой должен иметь темное прошлое. Сейчас он дворник, но когда-то был полицейским или военным. Сегодня, конечно, он никому об этом не рассказывает. У нашего героя есть боевые навыки, физическая подготовка, ведь иначе он не смог бы бегать по крышам и сражаться с чудовищами. Ну и, конечно, он должен быть замкнутым и закрытым человеком, что позволит поддерживать загадку и интригу до конца сюжета.

Тогда оставалось придумать мотив для его действий — лучший друг. Мы решили, что его любимую собаку, смысл его жизни, в самом начале похищают снежные монстры, что заставляет сражаться с ними. Конечно, по пути у героя появляются новые знакомства — люди, которых он спасает или которые помогают ему. В итоге он, конечно спасает собаку и спасает город… хотя насчет последнего все будет зависеть от игрока. Мы хотим дать пользователю выбор — защитить город от снежного апокалипсиса или позволить стихии погубить его.