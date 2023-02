Все вокруг говорят об игре «Atomic Heart»! Как гейм-боевик про альтернативную историю СССР обошел даже Hogwarts Legacy и при чем тут «Ну, погоди!»

Станет ли «Atomic Heart» российским «Ведьмаком»?

Еще на стадии разработки авторы не скрывали амбиций сделать мировую франшизу. Однако удастся ли «Atomic Heart» повторить успех «Ведьмака» или встать в один ряд с американскими хитами вроде Fallout или The Last of Us? Опрошенные эксперты в этом не уверены.

«В целом игра уже стала относительным хитом, судя по продажам, отзывам и непрекращающимся мемам в сети, которые не могут заглушить даже гремящие вокруг политической повестки игры споры. Но до уровня The Witcher III и Cyberpunk 2077 она вряд ли дотянет, — полагает ex-редактор DTF Даниил Кортез. — Мне кажется, что "Atomic Heart" — это красивая обертка, которой не хватает "наполнения", а именно: хороших персонажей и качественно написанной истории, которыми как раз цепляли игры CD Projekt Red (студия-разработчик серии игр «Ведьмак». — Прим. ред.). У "Atomic Heart", насколько я могу судить из отзывов, отличная визуальная часть и в целом нормальный геймплей, но довольно простенький сюжет и посредственные диалоги».

Эмиль Политаев считает, что пока рано судить, обзаведется ли игра статусом культовой. Однако напоминает, что это всего лишь первый проект студии, что неплохо говорит о перспективе команды. «"Atomic Heart" — это хорошая попытка заявить о себе, несмотря на обилие мелких косяков, в том числе по части геймдизайна. Мне хочется, чтобы ребята дальше развивались, потому что для первого проекта результат очень неплох».

Примерно в таком духе рассуждает и журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов. «Когда мы говорим, что это наш "Ведьмак", мы по умолчанию имеем в виду третью часть "Ведьмака", но не все помнят первую игру серии, что она, как и Atomic Heart, тоже была местами довольно странной (особенно по части боевой системы), но в итоге стала отправной точкой для [польской студии] CD Projekt Red. Теперь это студия мирового уровня, игры которой ждут миллионы человек. Я легко допускаю, что у Mundfish будет подобная же судьба», — заключил он.