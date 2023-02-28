Все вокруг говорят об игре «Atomic Heart»! Как гейм-боевик про альтернативную историю СССР обошел даже Hogwarts Legacy и при чем тут «Ну, погоди!»

Игра с российскими корнями «Atomic Heart» стала настоящей сенсацией. За первую неделю после релиза гейм-боевик в атмосфере альтернативного СССР от малоизвестной в мире студии сумел стать самым популярным новым проектом для Xbox в 2023 году, обогнав по количеству запусков, новинку по вселенной Гарри Поттера «Hogwarts Legacy». Релизом заинтересовались не только геймеры. В соцсетях обмениваются восторженными отзывами о саундтреке (ремиксы советских хитов), пользователи до хрипоты спорят, есть ли в игре объективация и расизм (всему виной мультик «Ну, погоди!»). Как проект свел с ума пользователей, какая судьба его ждет и можно ли его назвать «российским Ведьмаком»? Обо всем этом в материале «Собака.ru».
Что такое «Atomic Heart»?
21 февраля состоялся официальный релиз «Atomic Heart» — стильного игрового боевика в необычном антураже альтернативного СССР. Во вселенной игры Страна Советов к 1950-м годам стала центром производства человекоподобных роботов. На одном из закрытых заводов по их сборке и произошло ЧП, в котором предстоит разобраться главному герою — ветерану Второй Мировой войны майору Сергею Нечаеву.
История игры, на первый взгляд, выглядит как сценарий голливудского фильма. Создатели игры россияне Роберт Багратуни (СМИ пишут, что за псевдонимом стоит Максим Зацепин) и Артем Галеев были знакомы еще с начала 2000-х годов. Работали приятели в рекламе, однако после кризиса 2008 года и обвала российского рекламного рынка они постепенно перешли к разработке компьютерных игр. В 2016 году они вместе с еще одной знакомой Евгенией Седовой решили основать игровую студию Mundfish, чтобы создать масштабный российский проект. Рискнули собственными деньгами, нашли инвесторов (в 2019 году разработка такой игры по оценкам экспертов могла стоить от 5 до 15 млн долларов) и западных партнеров в лице американского производителя видеокарт Nvidia.
В итоге получилась «Atomic Heart» — едва ли не первый по-настоящему сенсационный крупный проект с русскими корнями, который заставил говорить о себе по всему миру. «Это первый за долгое время, если не вообще, блокбастер за премиум-цену, сделанный в СНГ и не украинскими разработчиками, которые обычно ответственны за восточноевропейские шутеры высшей лиги (Metro, S.T.A.L.K.E.R.), — прокомментировал «Собака.ru» успех игры ex-редактор DTF и видеоигровой блогер Даниил Кортез. — К тому же в не самом популярном в медиа сеттинге "советской фантастики". В общем, если кратко, то это большая и дорогая игра в уникальном сеттинге из той части мира, из которой ее совсем не ждешь».
В чем секрет «Atomic Heart»?
Всего за неделю с момента релиза игра стала одним из самых обсуждаемых событий в соцсетях и lifestyle-медиа. Сочетание ностальгии по советской эстетике и образа технологичной антиутопии породило множество мемов и дискуссий.
Так, пользователи полюбили боевую Бабу Зину — одного из помощников главного героя, — которая умело управляется с автоматом и вилами. Героем мемов стал боевой холодильник, отпускающий похабные фразы. «Эстетика игры действительно достаточно интересная, — объясняет игровой журналист Эмиль Политаев, — новый взгляд на ретрофутуризм, помноженный на советскую эстетику. Это реально прикольно».
Отдельным событием стал саундтрек игры с ремиксами советских шлягеров «Трава у дома», «Я не Казанова», «Комарово». Под влиянием успеха игры разработчики выложили его первую часть на YouTube, где за два дня он набрал более 400 тысяч просмотров.
«Разработчикам удалось не только купить права на классику советской эстрады, но и нанять композитора Мика Гордона (который писал музыку к новым Doom, например), — отмечает редактор «Собака.ru» Алексей Нимандов. — К тому же им удалось снять в своей рекламе Дженсена Эклса (американский актер, наиболее известный по сериалам «Сверхъестественное», «Тайны Смолвиля» и «Пацаны»). Все это прорыв для отечественного геймдева, который обеспечил ему статус сенсации. И здесь уже было не так важно, какой в итоге получилась игра».
А что за скандалы вокруг «Atomic Heart»?
На самом деле имиджевые проблемы у игры начались еще задолго до ее релиза. Игровые издания и блоги еще в 2019 году публиковали слухи о конфликтах внутри студии и увольнениях сотрудников. На что сами разработчики из Mundfish говорили о том, что эти сведения являются «домыслами», хотя и признали увольнения сотрудников. Однако до поры до времени эти темы волновали в основном заядлых геймеров и игровых журналистов.
Все изменилось после релиза, когда быстрый успех игры оказался омрачен сразу несколькими скандалами. Начиная с даты релиза — 21 февраля 2023 года. Некоторые сочли презентацию игры от российских разработчиков (хотя студия официально зарегистрирована на Кипре) в 20-х числах февраля неуместной. Хотя, как считает Алексей Нимандов, «большинство и геймеров, и профильных медиа все-таки смогли оценить Atomic Heart как игру, не примешивая политику».
Но на этом проблемы не кончились — игру обвинили сразу в сексуальной объективации и расизме. Поводом для первых претензий стали роботы-близняшки. Их дизайн натуралистично отображает почти обнаженное женское тело. Вторая проблема была связана с появляющимся на экране кадром из мультсериала «Ну, погоди!». Из всех фрагментов разработчики выбрали тот, в котором советские мультипликаторы изобрази карикатурного представителя африканского племени, который ходит в юбке из листьев и стреляет из лука. Авторам игры пришлось извиниться и пообещать убрать этот момент из игры.
«Могу понять зарубежных геймеров, которые так остро отреагировали, — говорит Эмиль Политаев, — потому что роботы-близняшки — это правда объективация и на западе такое сейчас не принято. Такое себе могут позволить разве что японские студии. С "Ну, погоди!", думаю, ребята в студии просто не подумали. Для нас это просто мультик, а для западного игрока, не знакомого с контекстом, это просто дикость».
Алексей Нимандов
Журналист «Собака.ru»:
Вокруг игры очень быстро возникло несколько локальных скандалов, многие из которых, на мой взгляд, были высосаны из пальца и потому вскоре заглохли. Насколько они вредят — сложно сказать, это мы узнаем только через время, и то только если руководство Mundfish захочет рассказать, сколько им удалось продать копий игры. Atomic Heart точно обсуждают не меньше, чем Hogwarts Legacy, вокруг которой, кстати, тоже есть токсичные дискуссии из-за высказываний Джоан Роулинг.
Станет ли «Atomic Heart» российским «Ведьмаком»?
Еще на стадии разработки авторы не скрывали амбиций сделать мировую франшизу. Однако удастся ли «Atomic Heart» повторить успех «Ведьмака» или встать в один ряд с американскими хитами вроде Fallout или The Last of Us? Опрошенные эксперты в этом не уверены.
«В целом игра уже стала относительным хитом, судя по продажам, отзывам и непрекращающимся мемам в сети, которые не могут заглушить даже гремящие вокруг политической повестки игры споры. Но до уровня The Witcher III и Cyberpunk 2077 она вряд ли дотянет, — полагает ex-редактор DTF Даниил Кортез. — Мне кажется, что "Atomic Heart" — это красивая обертка, которой не хватает "наполнения", а именно: хороших персонажей и качественно написанной истории, которыми как раз цепляли игры CD Projekt Red (студия-разработчик серии игр «Ведьмак». — Прим. ред.). У "Atomic Heart", насколько я могу судить из отзывов, отличная визуальная часть и в целом нормальный геймплей, но довольно простенький сюжет и посредственные диалоги».
Эмиль Политаев считает, что пока рано судить, обзаведется ли игра статусом культовой. Однако напоминает, что это всего лишь первый проект студии, что неплохо говорит о перспективе команды. «"Atomic Heart" — это хорошая попытка заявить о себе, несмотря на обилие мелких косяков, в том числе по части геймдизайна. Мне хочется, чтобы ребята дальше развивались, потому что для первого проекта результат очень неплох».
Примерно в таком духе рассуждает и журналист «Собака.ru» Алексей Нимандов. «Когда мы говорим, что это наш "Ведьмак", мы по умолчанию имеем в виду третью часть "Ведьмака", но не все помнят первую игру серии, что она, как и Atomic Heart, тоже была местами довольно странной (особенно по части боевой системы), но в итоге стала отправной точкой для [польской студии] CD Projekt Red. Теперь это студия мирового уровня, игры которой ждут миллионы человек. Я легко допускаю, что у Mundfish будет подобная же судьба», — заключил он.
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