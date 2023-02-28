Все вокруг говорят об игре «Atomic Heart»! Как гейм-боевик про альтернативную историю СССР обошел даже Hogwarts Legacy и при чем тут «Ну, погоди!»

Что такое «Atomic Heart»?

21 февраля состоялся официальный релиз «Atomic Heart» — стильного игрового боевика в необычном антураже альтернативного СССР. Во вселенной игры Страна Советов к 1950-м годам стала центром производства человекоподобных роботов. На одном из закрытых заводов по их сборке и произошло ЧП, в котором предстоит разобраться главному герою — ветерану Второй Мировой войны майору Сергею Нечаеву.

История игры, на первый взгляд, выглядит как сценарий голливудского фильма. Создатели игры россияне Роберт Багратуни (СМИ пишут, что за псевдонимом стоит Максим Зацепин) и Артем Галеев были знакомы еще с начала 2000-х годов. Работали приятели в рекламе, однако после кризиса 2008 года и обвала российского рекламного рынка они постепенно перешли к разработке компьютерных игр. В 2016 году они вместе с еще одной знакомой Евгенией Седовой решили основать игровую студию Mundfish, чтобы создать масштабный российский проект. Рискнули собственными деньгами, нашли инвесторов (в 2019 году разработка такой игры по оценкам экспертов могла стоить от 5 до 15 млн долларов) и западных партнеров в лице американского производителя видеокарт Nvidia.

В итоге получилась «Atomic Heart» — едва ли не первый по-настоящему сенсационный крупный проект с русскими корнями, который заставил говорить о себе по всему миру. «Это первый за долгое время, если не вообще, блокбастер за премиум-цену, сделанный в СНГ и не украинскими разработчиками, которые обычно ответственны за восточноевропейские шутеры высшей лиги (Metro, S.T.A.L.K.E.R.), — прокомментировал «Собака.ru» успех игры ex-редактор DTF и видеоигровой блогер Даниил Кортез. — К тому же в не самом популярном в медиа сеттинге "советской фантастики". В общем, если кратко, то это большая и дорогая игра в уникальном сеттинге из той части мира, из которой ее совсем не ждешь».