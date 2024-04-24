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Благотворительный проект «Анна помогает» объявил сбор на новую мастерскую для выпускников детских домов

Пятый год организация реализует программы социализации для молодых людей с опытом сиротства, и одна из них — работа мастерских «Отвязная» и «Керамическая». Ребята бесплатно проходят курсы профессиональных навыков, затем получают работу в мастерских бейби-мастерами, с перспективой карьерного роста. Но место для всех желающих уже не хватает, поэтому проект нуждается в расширении своих мастерских.

Архивы пресс-службы «Анна помогает»

С мая 2020 года благотворительный проект «Анна помогает» занимается системной поддержкой выпускников детских домов в возрасте от 18 до 23 лет в Петербурге. После выпуска из детского учреждения ребята остаются предоставлены сами себе, зачастую без навыков социализации. «Анна помогает» выступает в роли семьи, друга и значимого взрослого, которого у ребят нет.

Организация реализует программы социализации для молодых людей с опытом сиротства, и одна из них — работа мастерских «Отвязная» и «Керамическая». Ребята бесплатно проходят курсы профессиональных навыков, затем получают работу в мастерских бейби-мастерами, с перспективой карьерного роста.

Знакомьтесь, Олег Бележенко — идеолог благотворительного проекта «Анна Помогает» в поддержку выпускников детских домов

«Отвязная» функционирует с августа 2022 года, в которой ребята вяжут игрушки, аксессуары, одежду, а «Керамическая» — с августа 2023 предлагает молодым людям освоить мастерство гончарного дела и изготавливать своими руками посуду. Все изделия можно найти в кофейнях «ЭР.10» и «СПЭШЛ». За каждое изделие бейби-мастера получают заработную плату.

«Но для многих ребят это не просто обретение нового навыка и работа. Это возможность поверить в свои силы, раскрыться, найти новых друзей. Работа в мастерских дает чувство нужности и возможность поддержать себя на пути к самостоятельной жизни. После выпуска из детского учреждения молодой человек остается совершенно один. Страшно абсолютно все: выходить из дома, говорить с незнакомыми людьми, покупать самому продукты, ездить самостоятельно в транспорте, не говоря уже о поиске работы. К нам приходят в первую очередь за поддержкой и теплотой. И только потом за работой», — рассказали представители проекта.

Мастерские развиваются и уже не могут вмещать всех, кто хочет пройти обучение, или покрывать производственные цели. Поэтому «Анна помогает» хочет расшириться и открыть новое пространство, чтобы обеспечить работой и любимым занятием еще больше ребят, а также повысить свою производительность. Для этого они объявили сбор средств на эти цели: можно оставить пожертвование или купить один из предлагаемых лотов: мягкую игрушку, гель для душа, керамику и многое другое.

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