Личный опыт: как открыть кофейню и салон красоты с концепцией «ноль отходов»

Российские свалки занимают около 4 миллиона гектаров — это примерно равно площади Нидерландов или Швейцарии. Границы, занятые мусором, растут на 400 тысяч гектаров ежегодно. При сохранении таких темпов к 2050 году свалки смогут занять 1% территории страны. Одноразовая посуда, еда, косметика — все это тоннами едет на полигоны. Тем не менее сегодня есть примеры, кто смог построить бизнес на концепции «ноль отходов». Хорошими примерами для Петербурга стали салон красоты Natulique и кофейня транзитного трудоустройства «Спэшл». «Собака.ru» узнала у основателей проектов, как им удалось все организовать и не скатиться в гринвошинг.
Наталья Скляр, основательница салона Natulique
Опыт №1. Салон красоты Natulique
В 2020 году петербурженка Наталья Скляр открыла экологичный салон Natulique. Идеолог проекта подошла к формированию концепции комплексно. В интерьере — мебель только от локальных производителей или отреставрированный винтаж преимущественно из нетоксичных материалов — металл, дерево. «Даже краску для стен я выбирала с экосертификатом, натуральным составом», — подчеркивает Наталья. Пространство украшают свечи из растительного воска, композиции из сухоцветов, посуда с блошиных рынков и живые цветы.
В Natulique нет одноразовых расходников, за исключением фольги для окрашивания. «По нормам СанПиН в салонах должны быть индивидуальные материалы для работы. Это значит, что они могут быть многоразовыми — их просто следует обрабатывать и дезинфицировать в соответствии с требованиями. Раз в несколько лет закупаем многоразовые махровые полотенца, шапочки для окрашивания и завивки, воротнички и пеньюары, бахилы, фартуки для мастеров и даже перчатки, по мере необходимости обновляем. Из плюсов — мы не зависим от постоянно растущих цен у поставщиков, экономим время управляющей на подсчет и приобретения инвентаря», — комментирует Наталья Скляр.
Мастера работают исключительно на датском бренде натуральной косметики Natulique, основанном в 1998 году. «Это первая в мире полноценная органически сертифицированная профессиональная линия по уходу за волосами. Продукты не имеют специфического запаха, не тестируются на животных, на 98% состоят из натуральных ингредиентов, полученных из возобновляемых ресурсов. За 3,5 года работы я увидела, что у большинства мастеров и клиентов средства не вызывают каких-то серьезных негативных реакций на коже», — добавляет она.
В салоне организован раздельный сбор отходов: установлены контейнеры для твердых и мягких пластиков, бумаги, стекла, металла, батареек и фольги. «Сначала мы не могли найти подрядчика для сбора и утилизации фольги. Обычно ее принимают только в идеально чистом виде. Если есть остатки продуктов, она будет гнить и источать неприятные запахи. В нашем случае натуральная косметика не киснет, не плесневеет. Ребята из “Экотакси” вникли в наш вопрос и уже несколько лет безотказно принимают отходы. За три месяца в среднем мы собираем больше трех килограммов картона и бумаги, около четырех килограммов металла; 2, 5 твердого пластика и 300 грамм мягкого. В общей сложности — порядка 10 килограммов вторсырья», — рассказывает Наталья.
Ресурсы в салоне красоты расходуют экономно: для освещения вместо обычных используют светодиодные лампы, а поток воды контролирует смеситель со встроенной системой экономии. Для сотрудников и гостей предусмотрена питьевая вода из фильтра. Все напитки подают в чашках ручной работы от локальной мастерицы. В будущем салон планирует переехать в новое пространство с полноценной кухней для сотрудников, что поможет снизить количество одноразовой тары от доставки еды.
Экологичный бизнес достаточно здорово экономит время и деньги, повышает лояльность клиентов, отмечает Наталья. «Есть сложности с поиском сотрудников, но обычно к нам приходят замотивированные профессионалы. Это могут быть люди, которые только пытаются разобраться в осознанном потреблении. Мы регулярно проводим комплексное обучение для новеньких. Выделяем отдельные дни для тренингов, где все досконально рассказываем: о вреде и пользе разных материалов для здоровья и окружающей среды, в какие баки класть отходы и почему не классно покупать еду в контейнерах из вспененной шестерки и тем более греть ее в микроволновке», — делится она.
«Самый главный совет — если вы просто хотите создать видимость экологичности и использовать это в качестве маркетингового хода, то, мне кажется, с такой мотивацией будет тяжело работать. Это постоянное притягивание за уши и навязывание чужих ценностей не только себе, но и команде. Гораздо круче, когда вы разобрались в вопросе и готовы вкладывать в это силы и время», — заключает Наталья.
Идеолог «Анна помогает» Олегом Бележенко и директор по развитию фонда Елизавета Галуцкая
Опыт №2. Кофейня «Спэшл»
«Спэшл» — спешелти-кофейня транзитного трудоустройства, открытая фондом «Анна помогает» во главе с Олегом Бележенко. В кафе работают поварами или бариста выпускники детских домов. Заведение поддерживает zero waste культуру: от оформления пространства до ежедневной рутины. К дизайну в кофейне подошли осознанно: пол выполнен из кирпичной плитки XIX века, столик из переработанного пластика Eburet, кашпо и вазы из переработанного папье-маше от Papierista и винтажная мебель. Книги на полке взяты на барахолке. Форму для сотрудников шило экологичное производство Sew dept: фартуки для бариста, фартуки для помощника на кухне, футболки для бариста, кителя для поваров.
Главным источником мусора в заведениях обычно является посуда от продуктов и напитков на вынос. В «Спэшл» эту проблему тоже решили. «Мы не можем отказаться от кофе с собой, потому что это половина, если не больше, от всех заказов. Мы внедрили практику многоразовых стаканов, которые можно мыть и использовать снова. Сегодня сотрудничаем с сервисом капшеринга “Верни стакан”. Гости заказывают напиток с собой в пластиковый стакан, а затем в удобное время нам его возвращают», — рассказывает директор по развитию фонда «Анна помогает» Елизавета Галуцкая. Вместо одноразовых трубочек здесь используют макаронины (их можно съесть или отправить в компост!) и металлические трубочки. «Крышки у нас перерабатываемые — 5PP» , — добавляет она.
Списанных продуктов у кофейни практически нет. «Все готовим из под ножа, заготовки делаем на определенное количество. Все что списывается или подходит срок хранения — идет на стафф питание. У нас есть завтрак и обед для ребят, ничего не пропадает просто так», — подчеркивает идеолог проекта «Анна помогает» Олег Бележенко.
С самого открытия кофейня сдает вторсырье «Переработкинской». «Ребята забирают у нас все фракции, что мы собираем. Говорят, мы одни из немногих, кто сортирует вообще все: крышечки, чеки, стекло, пластик, картон и бумагу, железо, алюминий, ветошь, технику, упаковки от чая, кофе и какао, тетрапак. У нас гигантская памятка, что и в какой контейнер собираем, чтобы понятно было всем и каждому на смене. Раньше принимали раздельный сбор от гостей, но когда к нам принести вместо обещанного пакетика мусорный пакет на 160 литров с кучей не сортированного и грязного пластика, мы отказались. Сегодня берем от гостей крышки, батарейки, чеки, упаковки от таблеток не больше формата А4», — рассказывает Олег Бележенко. Органику для компоста команда сортирует для проекта «Органика не мусор». «Кожуру от овощей, панцири от креветок, кофейный жмых и цитрусовые пока выбрасываем, но сейчас общаемся с грибными фермами, которым как раз остатки нужны», — уточняет он. «В прошлом году мы для бренда косметики “Голодный леший” собирали кофейный жмых для изготовления мыла. Но пока они сильно загружены. Надеемся, что мыло получится классным, и мы продолжим сотрудничество», — вспоминает Елизавета Галуцкая. Два месяца заведение собирает яичные скорлупки для небольшого проекта «Горка» — ребята пробуют делать из них мыльницы и карандашницы.
«Сегодня рынок испытывает кадровый голод. Найти человека разделяющего наши ценности еще труднее. За два года работы нам пришлось сменить три команды, во много благодаря тому, что нам не удавалось привить команде наш дух и взгляды на жизнь. Сейчас мы разработали регламенты и обучающие материалы, которые помогают всем членам команды лучше разбираться в наших ценностях. Всегда поддерживаем тех членов команды, кто готов брать на себя инициативу и больше ответственности. Мы поняли, что лучше воспитывать и учить мотивированного сотрудника, чем ждать пока появится “тот самый”. Сегодня почти вся наша команда научилась разбираться в сортировке, некоторые даже приносят в кофейню свой личный раздельный сбор из дома», — говорит идеолог «Анна помогает» Олег Бележенко.
«Боюсь, если думать только о выгоде экологизации, вы быстро словите репутацию гринвошинга. Но если гореть своей работой и реально стараться сделать мир лучше и чище, это находит невероятный отклик. Появляются новые партнеры разделяющие ваши ценности, о вас пишут медиа с экоповесткой, вы можете коммуницировать с экоблогерами. Вы получаете респект от достаточно большого сообщества людей, кому важны эти ценности, что, конечно, позитивно влияет на коммерцию», — отмечает Елизавета Галуцкая.
Если только хочется ступить на тропу экологичности, не стоит делать это в одиночку. «Лучше обратиться к специальной организации, например, “Листок жизни”, где помогут настроить все процессы и выдадут сертификат экологичного бизнеса. С прошлого года мы готовим большой экологичный гайд для общепита, надеемся до начала лета поделиться нашей работой со всеми», — заключает Олег Бележенко.
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