Личный опыт: как открыть кофейню и салон красоты с концепцией «ноль отходов»

Ресурсы в салоне красоты расходуют экономно: для освещения вместо обычных используют светодиодные лампы, а поток воды контролирует смеситель со встроенной системой экономии. Для сотрудников и гостей предусмотрена питьевая вода из фильтра. Все напитки подают в чашках ручной работы от локальной мастерицы. В будущем салон планирует переехать в новое пространство с полноценной кухней для сотрудников, что поможет снизить количество одноразовой тары от доставки еды.

Экологичный бизнес достаточно здорово экономит время и деньги, повышает лояльность клиентов, отмечает Наталья. «Есть сложности с поиском сотрудников, но обычно к нам приходят замотивированные профессионалы. Это могут быть люди, которые только пытаются разобраться в осознанном потреблении. Мы регулярно проводим комплексное обучение для новеньких. Выделяем отдельные дни для тренингов, где все досконально рассказываем: о вреде и пользе разных материалов для здоровья и окружающей среды, в какие баки класть отходы и почему не классно покупать еду в контейнерах из вспененной шестерки и тем более греть ее в микроволновке», — делится она.

«Самый главный совет — если вы просто хотите создать видимость экологичности и использовать это в качестве маркетингового хода, то, мне кажется, с такой мотивацией будет тяжело работать. Это постоянное притягивание за уши и навязывание чужих ценностей не только себе, но и команде. Гораздо круче, когда вы разобрались в вопросе и готовы вкладывать в это силы и время», — заключает Наталья.