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Tochenyi & Drochenyi? Арт-объекты дня — стулья Павла Дурова из его интервью Такеру Карлсону (неужели фейк?)

Автор арт-объекта Tochenyi & Drochenyi из интервью Павла Дурова Такеру Карлсону усомнилась в его подлинности. История стульев, которые сейчас облетают весь мир, начинается в 2017 году, когда одним мартовским вечером на одной петербургской кухне бизнес-коуч и автор тренингов по выстраиванию личных границ Екатерина Курилова вместе с партнером Борисом Ярцевым решила в шутку создать мебельную пару.

http://dvastula.com / Два стула
http://dvastula.com / Два стула
http://dvastula.com / Два стула
http://dvastula.com / Два стула

Екатерина Курилова

Бизнес-коуч:

Мы сидели на кухне и вспомнили популярный тюремный прикол «на какой стул присядешь?». Посмеялись над тем, что забавно будет сделать такие два стула, а потом решили и сделали. Обратились к нашему другу-мебельщику, прикинули дизайн основного изделия, потом поработали над декоративными элементами. Все покрыли лаком и выставили их на год в галерее «Свиное рыло».

Павел Дуров дал (очень подробное) интервью Такеру Карлсону: о детстве, Илоне Маске и цели в жизни. Пересказываем важное!

По словам Екатерины, стулья в интервью Павла Дурова Такеру Карлсону не похожи на оригинал: «Они не наши, но это их неплохая копия. Наши пока нигде не выставлены, хранятся в частном доме».

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