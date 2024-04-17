Tochenyi & Drochenyi? Арт-объекты дня — стулья Павла Дурова из его интервью Такеру Карлсону (неужели фейк?)

Бизнес-коуч:

Мы сидели на кухне и вспомнили популярный тюремный прикол «на какой стул присядешь?». Посмеялись над тем, что забавно будет сделать такие два стула, а потом решили и сделали. Обратились к нашему другу-мебельщику, прикинули дизайн основного изделия, потом поработали над декоративными элементами. Все покрыли лаком и выставили их на год в галерее «Свиное рыло».