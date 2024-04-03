К концу века рождаемость почти во всех странах упадет ниже коэффициента воспроизводства. Человечество вымирает?

Уже через четверть века уровень рождаемости в 76% стран мира рискует упасть ниже, чем необходимо для простого воспроизводства населения. К 2100 году такая ситуация может наблюдаться уже в 97% государств планеты — уверен один самых авторитетных научных журналов мира Lancet. Как это скажется на жизни людей? Что ждет экономику? И как выглядят на этом фоне демографические перспективы России: отвечают доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге Юлия Зеликова и профессор Европейского университета Юлия Вымятнина.
Что произошло?
В конце марта 2024 года в одном из самых авторитетных научных журналов мира Lancet появилась статья о демографических перспективах человечества. Международная группа ученых пришла к неутешительным выводам: за последние 70 лет (с 1950 по 2021 годы) суммарный коэффициент рождений (СКР) — то есть число детей в пересчете на одну женщину — упал более чем в два раза. Если в середине XX века средняя жительница Земли рожала почти пять детей за свою жизнь, то сейчас уже чуть больше двух.
Принципиальной отметкой является СКР, равный 2,1 ребенка на одну женщину. Если рождаемость в стране опускается ниже, то естественным образом не получается даже поддерживать количество населения на существующем уровне (не говоря уже о каком-то росте). Сейчас такая ситуация наблюдается в 110 из 204 стран мира. По расчетам ученых, к 2050 году таких государств будет уже 155 (то есть 76%), а к 2100-му — 198 из 204 (то есть 97%).
Лишь шесть стран к началу следующего века, вероятно, смогут похвастаться растущим (или хотя бы не убывающим населением): Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан. В то время как в некоторых странах (к примеру, в Непале и Саудовской Аравии) СКЖ упадет ниже одного рождения на женщину.
Шталь Эмиль Фонтейн
Соавтор исследования, опубликованного в Lancet, цитата по Naked Science:
Мир будет одновременно сталкиваться с беби-бумом в одних странах и демографическим спадом в других. В XXI веке планету ждут ошеломляющие социальные изменения.
Насколько это вероятно?
Юлия Вымятнина: Учитывая, что результаты прогнозирования опубликованы в престижном журнале, прогноз верен в тех предположениях, которые были сделаны. Насколько можно понять из текста работы, авторы строили базовый прогноз на основе данных о динамике фертильности и влияющих на нее показателей (получение женщинами образования, доступ к контрацепции, плотность населения, смертность детей в возрасте до 5 лет) по большой выборке стран за длительный период. По сути, исследователи предположили, что наблюдаемые тенденции продолжатся и в будущем. Рассматриваются также альтернативные сценарии, в которых достигались цели ООН по женскому образованию и обеспечению доступа к контрацепции на глобальном уровне. В этом случае результаты были чуть лучше с точки зрения рождаемости, но не сильно. Естественно, что для построения прогноза авторы предполагали будущие значения показателей, влияющих на фертильность (то есть дополнительно что-то предполагали).
Если допущения, сделанные в статье, окажутся верными, прогноз оправдается. Что может внести коррективы в этот прогноз? Изменения климата и последствия этого процесса — авторы не пытались учитывать в своих расчетах «климатическую миграцию», о которой предупреждают многие специалисты. Изменения социальных норм и ценностей — если большие семьи станут социально одобряемыми, таких семей будет больше (при наличии экономических условий для этого). Список можно продолжить, а если еще попробовать учесть взаимовлияние различных факторов, то прогнозировать будет еще сложнее.
Так что важно понимать, что опубликованный прогноз — наиболее адекватное представление о будущей демографии при условии, что сохранятся наблюдаемые в последние десятилетия тренды. Этот прогноз не обязан сбываться, но предлагает задуматься и понять, можем ли мы изменить что-то в будущей демографической картине (и хотим ли мы что-то менять).
Это значит, что человечество вымирает?
Юлия Зеликова: В настоящее время во всех странах мира идет демографический переход — движение из состояния общества с высокой рождаемостью и высокой смертностью к обществу с низкой рождаемостью и низкой смертностью. Этот процесс начался в Европе в конце XVIII века. До этого момента для всех стран была характерна ситуация, когда детей рождалось много, но большинство из них умирало либо в младенчестве, либо в детском и подростковом возрасте. В результате к моменту, когда дети вступали в репродуктивный возраст, на одну семью в среднем приходилось 2 ребенка.
Когда начался демографический переход, численность населения Земли составляла примерно 2 млрд человек. В прошлом году население перешло рубеж в 8 млрд. К 2100 году, по прогнозу ООН, человечество будет насчитывать более 10 млрд человек. О каком вымирании идет речь? Пока идет рост. Потом должна наступить стабилизация, некое плато, и только потом может начаться убыль. Но вряд ли эта убыль дойдет до 2 млрд человек, как в конце XVIII века. Так что вымирание человечеству не грозит.
Как это скажется на жизни общества?
Юлия Вымятнина: Экономисты всегда занудно говорят, что рынок позволяет решить любую проблему за счет подстройки спроса и предложения. Рост спроса на услуги по уходу (за детьми, за пожилыми, за больными) приведет к росту зарплат в этом секторе и, соответственно, к росту числа людей, готовых в этом секторе работать. Можно вспомнить, у Агаты Кристи в одном из ее детективов героиня — умная девушка, имевшая все шансы получить высшее образование и сделать успешную карьеру в науке, — становится экономкой, прислугой, поскольку это позволяет ей много зарабатывать и обеспечивать себе тот образ жизни, который ей нравится. Примерно то же самое будет происходить в не слишком отдаленном будущем в сфере ухода за людьми. Престиж этих профессий неизбежно вырастет, и в перспективе у нас будет существенно меньше менеджеров, охранников и водителей, но больше специалистов, помогающих пожилым людям или семьям с детьми.
Кроме того, высвободить людей для востребованных профессий будущего позволит дальнейшая автоматизация. Роботы будут управлять поездами (и не только в метро), водить машины и автобусы, писать программы и вести базовый бухгалтерский учет. А люди будут работать с людьми, помогать людям. Или придумывать новые технологии и средства, позволяющие не только жить дольше, но жить дольше здоровыми. Изменится отношение к собственному здоровью, людям будет выгоднее заботиться о себе, чтобы дольше оставаться в хорошей форме и не нуждаться в помощи. Соответственно, будет развиваться и сектор услуг, связанных с продлением здоровой жизни.
Это, конечно, изменения, которых мы можем ожидать в странах развитых или близких к ним. В странах бедных будет происходить постепенное внедрение технологий из более развитых стран, а также можно ожидать усиления миграции в более развитые страны. Часть этой миграции будет связана и с климатическими изменениями — по-видимому, в некоторых регионах Африки станет слишком жарко, часть островных территорий окажется подтопленной, где-то будет невозможно жить из-за ураганов. Насколько климатическая миграция будет возможна с геополитической точки зрения, как широко она распространится, какие масштабы примет — на данный момент сказать сложно, я не видела пока хорошо обоснованных прогнозов по этому поводу.
Как это изменит баланс сил на планете?
Юлия Зеликова: К концу XXI века страны, которые сейчас являются лидерами по численности населения, скорее всего, утратят свое лидерство. Появятся новые лидеры — например, Индонезия, Нигерия, Эфиопия.
Население африканского континента будет эмигрировать в другие страны: в Китай (там будет большой дефицит рабочей силы), в европейские страны, в Южную Корею, в Россию.
Юлия Вымятнина: Вопрос стоит не в том, какая страна будет лидером по населению или рождаемости, а какая страна быстрее и лучше приспособится к тому, чтобы стать привлекательной для мигрантов и суметь продуктивно интегрировать их в свое общество, не маргинализируя никакую часть населения и эффективно решая вопросы безопасности. Для этого в обществе должны достаточно быстро произойти существенные изменения, сделать это сложно.
Что будет с Россией?
Юлия Зеликова: Есть несколько сценариев демографического прогноза для России до 2100 года. Эти сценарии исходят из разного (возможного) уровня рождаемости, смертности и миграции. При самом оптимистичном сценарии при отсутствии миграции население России будет сокращаться, и в 2100 году составит 112 миллионов человек (прогноз ООН). Это оптимистичный сценарий. Пессимистичный — 60–70 миллионов.
Оптимистичный сценарий рассчитан для рождаемости 2,5. Такая рождаемость возможна только при очень серьезной, большой помощи со стороны государства. Без миграции, кажется, не обойтись. Но чтобы ее было меньше, конечно, необходимо и рождаемость повышать, и смертность снижать.
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