К концу века рождаемость почти во всех странах упадет ниже коэффициента воспроизводства. Человечество вымирает?

Что произошло?

В конце марта 2024 года в одном из самых авторитетных научных журналов мира Lancet появилась статья о демографических перспективах человечества. Международная группа ученых пришла к неутешительным выводам: за последние 70 лет (с 1950 по 2021 годы) суммарный коэффициент рождений (СКР) — то есть число детей в пересчете на одну женщину — упал более чем в два раза. Если в середине XX века средняя жительница Земли рожала почти пять детей за свою жизнь, то сейчас уже чуть больше двух.

Принципиальной отметкой является СКР, равный 2,1 ребенка на одну женщину. Если рождаемость в стране опускается ниже, то естественным образом не получается даже поддерживать количество населения на существующем уровне (не говоря уже о каком-то росте). Сейчас такая ситуация наблюдается в 110 из 204 стран мира. По расчетам ученых, к 2050 году таких государств будет уже 155 (то есть 76%), а к 2100-му — 198 из 204 (то есть 97%).

Лишь шесть стран к началу следующего века, вероятно, смогут похвастаться растущим (или хотя бы не убывающим населением): Самоа, Сомали, Тонга, Нигер, Чад и Таджикистан. В то время как в некоторых странах (к примеру, в Непале и Саудовской Аравии) СКЖ упадет ниже одного рождения на женщину.