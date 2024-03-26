Уроки трагедии в «Крокусе»: волна эвакуаций и идея раздать охранникам оружие. Это поможет предотвратить новые атаки?

Насколько долго это может продолжаться?

Хороший вопрос. Иногда они более или менее бесконечные. Например, проверки на входе в аэропорты, которые появились после терактов в Домодедово, с нами до сих пор.

Если мы говорим об экстренных проверках, то они обычно длятся не очень долго. Сколько конкретно это будет происходить сейчас — недели или месяцы, — сказать мы не можем. Но это сравнительно кратковременный эффект.

Главный риск здесь — введение каких-то новых нормативов в части безопасности. К примеру, сейчас активно обсуждается, а что бы было, если бы у охранников «Крокус Сити Холла» было бы летальное огнестрельное оружие.