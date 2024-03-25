«Я хочу помочь пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве». Как? От донорства до финансовой поддержки

Донорство

Если вы находитесь в Москве, можно сдать кровь для оказания помощи всем пострадавшим от теракта. Пока в столице и области нет дефицита, поэтому медики рекомендуют запланировать донацию через 2-3 недели. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. Сдать кровь можно, если прошло 60 дней с момента последней кроводачи.

Донорскую кровь и ее компоненты пациентам переливают не сразу, плазму сначала отправляют на карантин. Если донором стали впервые, через 120 дней необходимо сдать повторный анализ крови, чтобы врачи убедились, что плазму можно переливать пациенту.

Адреса всех пунктов можно узнать по ссылке.

Юридическая помощь

Федеральная палата адвокатов (ФПА) предоставит бесплатную юридическую помощь пострадавшим и родственникам погибших в теракте. Уточнить подробности можно по телефону горячей линии ассоциации юристов России 8 499 967-80-08. Также поддержку оказывает Федеральная нотариальная палата.