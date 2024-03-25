«Я хочу помочь пострадавшим в теракте в "Крокус Сити Холле" в Москве». Как? От донорства до финансовой поддержки

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. Власти, банки, благотворительные организации и клиники объявили о поддержке пострадавших и родственников погибших. «Собака.ru» собрала основные инициативы.
Донорство
Если вы находитесь в Москве, можно сдать кровь для оказания помощи всем пострадавшим от теракта. Пока в столице и области нет дефицита, поэтому медики рекомендуют запланировать донацию через 2-3 недели. С собой необходимо взять паспорт и СНИЛС. Сдать кровь можно, если прошло 60 дней с момента последней кроводачи.
Донорскую кровь и ее компоненты пациентам переливают не сразу, плазму сначала отправляют на карантин. Если донором стали впервые, через 120 дней необходимо сдать повторный анализ крови, чтобы врачи убедились, что плазму можно переливать пациенту.
Адреса всех пунктов можно узнать по ссылке.
Юридическая помощь
Федеральная палата адвокатов (ФПА) предоставит бесплатную юридическую помощь пострадавшим и родственникам погибших в теракте. Уточнить подробности можно по телефону горячей линии ассоциации юристов России 8 499 967-80-08. Также поддержку оказывает Федеральная нотариальная палата.
Бесплатная психологическая помощь
Психологическую помощь онлайн готовы предоставить сервисы Аtler и Zigmund Online. Московская клиника Mental Health Center проводит очные и онлайн-консультации с психиатрами и психотерапевтами. Как записаться, можно узнать по ссылке. «СберЗдоровье» и сервис «Понимаю» открыли круглосуточную горячую линию психологической поддержки для всех нуждающихся по номеру 8 (800) 707-60-17.
Больше контактов — по ссылке.
Финансовая помощь и другие денежные привилегии
МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 обнулили плату за звонки на телефоны горячих линий экстренных служб до 5 апреля.
«Сбер» вместе с Российским Красным Крестом открыли благотворительный счет для пострадавших во время теракта. Пожертвование можно сделать на официальном сайте РКК или перевести платеж на расчетный счет, указанный по ссылке. «Альфа-банк», «Совкомбанк», «Хоум Банк», «ВТБ», «ДОМ.РФ» пообещали списать все задолженности погибших и пострадавших.
Власти Подмосковья вместе с правительством Москвы выплатят по 3 млн рублей близким погибших, по 1 млн рублей — пострадавшим, которые находятся в стационаре, по 500 тысяч рублей — тем, кто получил лечение амбулаторно. Ежемесячные выплаты будут получать дети, зарегистрированные в Москве или Подмосковье, отец или мать которых погибли при теракте. Подать заявление на выплаты можно в центре на Краснопрудной улице, 13 с 08:00 до 20:00 ежедневно. Уточнить детали удобнее всего по номеру +7 (499) 975-23-33.
Транспорт и проживание
Сервис онлайн-бронирования билетов Ostrovok.ru готов оплатить номер в отеле Москвы на три ночи родственникам погибших и пострадавших. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо связаться с проектом по телефонам 8 (800) 775-65-25 и +7 (499) 215-65-25 или в боте @ostrovok_ru_bot. К заявке нужно будет предоставить копию документа, удостоверяющего родство: например, свидетельство о рождении или браке.
РЖД бесплатно может перевезти родственников погибших и пострадавших в Москву и из нее. Для оформления билетов необходимо позвонить по телефону: 8 (800) 250-15-20. «Аэрофлот» и «Россия» оформляют бесплатные перелеты родственникам пострадавших в соответствии со списками, опубликованными на сайте Министерства здравоохранения Московской области.
Комментарии (0)