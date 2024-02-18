В России родилось минимальное с 1999 года количество детей

«Итоги 2023 года — это повторение 1999 года», — считает ученый-демограф Алексей Ракша. При этом рождаемость на одну женщину сейчас выше, чем в 1990-е. Если в 1999 году среднее число детей, рожденных женщиной в репродуктивный период, составляло 1,157, то сейчас — около 1,44. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Росстата.

Из‑за падения рождаемости в 1990-е женщин репродуктивного возраста в России теперь примерно на четверть меньше, чем было тогда, и зафиксированное снижение — «эхо 1990-х», отмечают демографы.

Осенью Росстат сообщал о том, что население России сократится до 139 млн человек к 2046 году.

Ранее мы писали о том, что в России одиночек стало больше, чем семей. С 2002 года число людей, которые живут в одиночестве, выросло в два раза.