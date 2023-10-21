Росстат: население России сократится до 139 млн человек к 2046 году

По данным Росстата, население страны до 2032 года будет сокращаться более чем на 400 тыс. человек в год. Естественная убыль при этом превысит 600 тыс. человек в год. А прирост за счёт миграции составит не более 210-230 тыс. человек в год. С 2033 года сокращение населения замедлится за счёт замедления естественной убыли. В 2042-2045 годах страна будет терять менее чем 200 тыс. человек в год.

Ожидаемая продолжительность жизни, по прогнозу Росстата, составит в 2023 году 73,1 года. В 2045 году этот показатель, как ожидается, вырастет до 79,8 года. При этом специалисты полагают, что к 2045 году женщины будут жить по 83,2 года, а мужчины — по 75,9.

Напомним, что в России одиночек стало больше, чем семей. С 2002 года число людей, которые живут в одиночестве, выросло в два раза. И впервые в истории России этот показатель обогнал количество совместных домохозяйств.