В России одиночек стало больше, чем семей

Сегодня 41,8% — 27,6 млн — россиян живут в одиночестве. При этом полных семей с детьми в России лишь пятая часть (20,7%) из всех домохозяйств, хотя в 2002 году их было 39,7%.Из всех семей с детьми 37,7% составляют матери-одиночки (их доля увеличилась с 2002 года на 6 процентных пунктов). Вырос и процент семей из отцов-одиночек с детьми — с 4,1% в 2002-м до 8,2% в 2021-м.

Рост числа одиночек эксперты связывают с тем, что молодежь все чаще покидает родительские семьи до образования своих собственных. Это подтверждается и тем, что большинство одиночек — люди трудоспособного возраста, а не пенсионеры.

Самый большой процент одиночек в Центральном федеральном округе и Москве, где больше половины домохозяйств состоят из одного человека. Самый низкий — в Кавказском округе, где одиноко проживают лишь четверть домохозяйств.

В начале лета в Госдуме призвали следить за гендером с детского сада и запретить термин «Чайлдфри».