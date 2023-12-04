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Оксфордский словарь назвал слово 2023 года. Оно разговорное, привлекательное и связано с Томом Холландом

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Слово «rizz» происходит от слова «харизма» и означает способность человека привлекать романтического партнера с помощью «стиля, шарма или привлекательности». Слово также может использоваться в значении «привлекать, соблазнять или болтать» с человеком.

Carlos Alvarez/Getty Images

Употребление слова «rizz» резко возросло в 2023 году. Пик его популярности пришелся на июнь — когда актера Тома Холланда спросили о его «rizz», на что он ответил: «I have no rizz whatsoever, I have limited rizz» («У меня нет никакой харизма, у меня она ограниченная»).

Какие еще слова могли стать главными в 2023 году?

  • prompt («подсказка») — указание, данное искусственному интеллекту или алгоритму, которое определяет или влияет на генерируемый им контент
  • situationship (производное от слов «ситуация» и «отношения») — романтические или сексуальные отношения, которые не считаются официальными или установленными
  • swiftie — дословно как «восторженный поклонник певицы Тейлор Свифт»

Напомним, ранее британский словарь Collins назвал аббревиатуру AI (искусственный интеллект) словом 2023 года.
Кембриджский словарь посчитал словом года глагол «галлюцинировать» — и оно также связано с ИИ. 

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