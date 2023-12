Оксфордский словарь назвал слово 2023 года. Оно разговорное, привлекательное и связано с Томом Холландом

Употребление слова «rizz» резко возросло в 2023 году. Пик его популярности пришелся на июнь — когда актера Тома Холланда спросили о его «rizz», на что он ответил: «I have no rizz whatsoever, I have limited rizz» («У меня нет никакой харизма, у меня она ограниченная»).

Какие еще слова могли стать главными в 2023 году?

prompt («подсказка») — указание, данное искусственному интеллекту или алгоритму, которое определяет или влияет на генерируемый им контент

situationship (производное от слов «ситуация» и «отношения») — романтические или сексуальные отношения, которые не считаются официальными или установленными

swiftie — дословно как «восторженный поклонник певицы Тейлор Свифт»

Напомним, ранее британский словарь Collins назвал аббревиатуру AI (искусственный интеллект) словом 2023 года.

Кембриджский словарь посчитал словом года глагол «галлюцинировать» — и оно также связано с ИИ.