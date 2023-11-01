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Общество

AI (искусственный интеллект) — слово года по версии британского словаря Collins

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«Так ли уж сильно вы беспокоились о захвате власти роботами до появления ChatGPT?» — задаются вопросом составители словаря.

blog.collinsdictionary.com

Collins определяет искусственный интеллект, для которого AI — это ставшая уже привычной аббревиатура, как «моделирование человеческих психических функций компьютерными программами». «Это вполне отражает глубинный характер стоящей перед нами проблемы. Действительно ли машины могут стать похожими на человека? И чем это обернется для нашего вида?» — размышляют составители словаря.

blog.collinsdictionary.com

В числе других слов, которые претендовали на звание слова 2023 года:

  • де-инфлюенсер — человек, использующий свою популярность в социальных сетях для предупреждения последователей о необходимости избегать определенных коммерческих продуктов.
  • nepo baby — ребенок, чья карьера, как считается, продвинулась благодаря наличию знаменитых родителей.
  • ULEZ — зоны в Лондоне со сверхнизким уровнем выбросов автомобилей, куда не пускают водителей на неэкологичных машинах.
  • greedflation, дословно «инфляция жадности» — деятельность компаний, которые хотят получить выгоду от инфляционного кризиса.
  • дебанкинг — закрытие банками счетов своих клиентов из-за их политических взглядов.
  • bazball, дословно «базбол» — энергичная или агрессивная форма игры, названная в честь тренера сборной Англии Брендона «Baz» Маккалума.

«Может быть, 2024 год окажется более спокойным? Остается только надеяться», — резюмирует автор Collins Дэвид Шариатмадари.

Напомним, словом 2022 года по версии Collins стал «permacrisis» — или «перманентный кризис». Тогда составители британского словаря отмечали, что с этим столкнулась «не только Великобритания, но и весь мир».

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