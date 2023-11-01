В числе других слов, которые претендовали на звание слова 2023 года:

де-инфлюенсер — человек, использующий свою популярность в социальных сетях для предупреждения последователей о необходимости избегать определенных коммерческих продуктов.

nepo baby — ребенок, чья карьера, как считается, продвинулась благодаря наличию знаменитых родителей.

ULEZ — зоны в Лондоне со сверхнизким уровнем выбросов автомобилей, куда не пускают водителей на неэкологичных машинах.

greedflation, дословно «инфляция жадности» — деятельность компаний, которые хотят получить выгоду от инфляционного кризиса.

дебанкинг — закрытие банками счетов своих клиентов из-за их политических взглядов.

bazball, дословно «базбол» — энергичная или агрессивная форма игры, названная в честь тренера сборной Англии Брендона «Baz» Маккалума.

«Может быть, 2024 год окажется более спокойным? Остается только надеяться», — резюмирует автор Collins Дэвид Шариатмадари.

Напомним, словом 2022 года по версии Collins стал «permacrisis» — или «перманентный кризис». Тогда составители британского словаря отмечали, что с этим столкнулась «не только Великобритания, но и весь мир».