Кембриджский словарь назвал глагол «галлюцинировать» словом 2023 года — и оно связано с ИИ

Команда Кембриджского словаря выбрала глагол «галлюцинировать» в качестве слова года 2023, поскольку признала, что новое значение «проникает в суть того, почему люди говорят об искусственном интеллекте». «Генеративный ИИ — это мощный инструмент, но мы все еще учимся безопасно и эффективно взаимодействовать с ним, что означает осознание как его потенциальных достоинств, так и существующих недостатков», — отмечают составители словаря.

Таким существенным недостатком стали «галлюцинации ИИ» — а именно создание фейков искусственным интеллектом. «Галлюцинации ИИ напоминают нам о том, что при использовании генеративных инструментов человеку все равно необходимо приложить свои навыки критического мышления. Большие языковые модели надежны лишь настолько, насколько надежна информация, на которой учатся их алгоритмы. Человеческий опыт, пожалуй, как никогда важен для создания авторитетной и актуальной информации, на которой можно эти модели обучать», — резюмировали в Кембридже.

Вендалин Николс Менеджер по издательской деятельности Кембриджского словаря: В Кембридже мы занимаемся предоставлением авторитетной информации о языке для изучающих английский язык, поэтому мы рады возможности доступа к нашим материалам с помощью искусственного интеллекта. Управление склонностью инструментов генеративного ИИ к галлюцинациям будет иметь ключевое значение для того, чтобы наши пользователи могли продолжать доверять нам. Появление нового значения слова «галлюцинировать» — отличный пример. Именно человеческие эксперты, отслеживающие и фиксирующие изменения в языке, делают Кембриджский словарь надежным источником информации о новых словах и смыслах — тех, которые еще не успели узнать инструменты ИИ, работающие на публику.

Напомним, ранее британский словарь Collins назвал аббревиатуру AI (искусственный интеллект) словом 2023 года. «Так ли уж сильно вы беспокоились о захвате власти роботами до появления ChatGPT?» — задаются вопросом составители словаря.