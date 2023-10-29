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В Госдуме предложили альтернативу Хэллоуину — «День жутких сказок и историй»

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Именно такой праздник предложил праздновать депутат Ярослав Нилов. Он считает это отличной заменой «прозападной пропаганде».

5PH/shutterstock

Таким образом чиновник хочет найти компромисс между теми, кто выступает против Хэллоуина в России. «Одни требуют запретить как элемент прозападной пропаганды, другие говорят: «Руки прочь от популярной забавы!». Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями с детского сада. Просто взять и запретить не получится», — сказал Нилов.

Он уверен, что «День жутких сказок и историй» станет идеальным компромиссным решением, которое позволит одновременно сохранить популярный среди молодежи праздник и «уйти от привязки к западной культуре и иностранного названия», чтобы удовлетворить желания патриотов.

В этом году спрос на товары для празднования Хэллоуина поднялся, сообщает «Коммерсантъ». В частности, спрос на карнавальные костюмы вырос год к году на 63%, на маски — на 50%, на тематические предметы интерьера — на 85%, а на декоративные тыквы — на 71%.

Недавно мы рассказывали, какую сцену из фильмов ужасов исследователи признали самой страшной. Чтобы выяснить это, на 250 зрителей надели пульсометры.

В преддверии Хэллоуина предлагаем перечитать наш материал о том во что праздник вырезания тыквы и хорроров трансформировался в России и как нам с этим жить.

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