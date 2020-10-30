Хеллоуин-культура: во что праздник вырезания тыквы и хорроров трансформировался в России и как нам с этим жить

Приключения Хеллоуина в России

День всех святых в магическо-детском изводе с клянчаньем конфет и вырезанием рожиц на тыкве в России не прижился: возможно, потому что в суровые 90-е, когда информация о Хеллоуине появилась, каждая конфета была на счету (как и каждая тыква). В календаре школьных утренников главным праздником наряжания остался Новый год, а Хеллоуину посвящали время разве что в рамках разучивания сценок на английском на соответствующем уроке.

Совсем другое дело — закрытые вечеринки от пионеров отечественного клубного движения: так в 1996 году состоялся шабаш в московском Доме ученых, где собрались Маша Цигаль, Сергей Бугаев-Африка, Владислав Мамышев-Монро и другие герои богемы. В последующие годы на этом мероприятии побывали все: от Айдан Салаховой и Андрея Бартенева до Ульяны Цейтлиной и продюссера «Тату» Ивана Шеповалова. «После первых Хеллоуинов в 1996–1999-м была пауза, кто знает, тот поймет. А в 2000-х возобновили и провели еще несколько вечеринок, а потом уже стало не так интересно. Классно, когда все молоды и все идет на одной волне, но вскоре все подряд начали делать эти Хеллоуины, и тема стала какая-то избитая. Интересно всегда быть первооткрывателями, а когда это на каждом углу — уже не то». — рассказывает организатор первых отечественных halloween-party Сергей Гулливер журналу Moskvich mag. Грустно, а ведь какая могла бы сложиться традиция российских селебрити-выходов! Поэтому отечественные фэшн-обозреватели продолжают писать о том, как оделась в День всех святых Хайди Клум или Ким Кардашьян.