Во времена, когда настоящий ужас — это те, кто не носит маски в общественных местах, редакция «Собака.ru» решила вспомнить, как главный праздник монстров и нечисти отразился в культуре, в каком виде пришел в Россию и во что трансформировался. Спойлер: без выражения «звенящая пошлость» не обошлось.
Хеллоуин-культура: во что праздник вырезания тыквы и хорроров трансформировался в России и как нам с этим жить
Приключения Хеллоуина в России
День всех святых в магическо-детском изводе с клянчаньем конфет и вырезанием рожиц на тыкве в России не прижился: возможно, потому что в суровые 90-е, когда информация о Хеллоуине появилась, каждая конфета была на счету (как и каждая тыква). В календаре школьных утренников главным праздником наряжания остался Новый год, а Хеллоуину посвящали время разве что в рамках разучивания сценок на английском на соответствующем уроке.
Совсем другое дело — закрытые вечеринки от пионеров отечественного клубного движения: так в 1996 году состоялся шабаш в московском Доме ученых, где собрались Маша Цигаль, Сергей Бугаев-Африка, Владислав Мамышев-Монро и другие герои богемы. В последующие годы на этом мероприятии побывали все: от Айдан Салаховой и Андрея Бартенева до Ульяны Цейтлиной и продюссера «Тату» Ивана Шеповалова. «После первых Хеллоуинов в 1996–1999-м была пауза, кто знает, тот поймет. А в 2000-х возобновили и провели еще несколько вечеринок, а потом уже стало не так интересно. Классно, когда все молоды и все идет на одной волне, но вскоре все подряд начали делать эти Хеллоуины, и тема стала какая-то избитая. Интересно всегда быть первооткрывателями, а когда это на каждом углу — уже не то». — рассказывает организатор первых отечественных halloween-party Сергей Гулливер журналу Moskvich mag. Грустно, а ведь какая могла бы сложиться традиция российских селебрити-выходов! Поэтому отечественные фэшн-обозреватели продолжают писать о том, как оделась в День всех святых Хайди Клум или Ким Кардашьян.
В «жирные» 2000-х завозной праздник (вместе с Днем святого Валентина) взяли на заметку маркетологи и хозяева всех подряд заведений: от ресторанов высокой кухни до пивного бара на окраине. «Пошлость, звенящая пошлость» — так можно охарактеризовать типичную вечеринки к Хеллоуину в любом российском клубе: коктейльная карта с напитками «Поцелуй вампира», «Черная Вдова» и «Кровавая Графиня». Хеллоуин в России — это исключительно взрослый праздник, в котором не осталось места энергии и фантазии: практически полное отсутствие вкуса в оформлении и костюмах, а также режим «шоты рекой». Специальные «блюда на Хеллоуин» в российских заведениях четко делятся на два жанра: попытки подверстать меню под дату, интеллигентно сделав акцент на специалитетах из тыквы, или же безграничное буйство фантазии с фаршированными яйцами, украшенными пауками из оливок, глазуньей в виде черепа с беконом и тематическими десертами всех пугающих форм.
Судя по опросам общественного мнения, Хеллоуин в России празднует от силы 3% населения. Но сам факт отмечания в России языческого праздненства, популяризированного США, каждый год вызывает гнев определенной части активистов. Так, в 2016 году кировский юрист Ярослав Михайлов направил жалобу в Генпрокуратуру. «Хеллоуин — праздник, отвергающийся и осуждающийся религией. По сути, Хеллоуин — это противопоставление святым и религии. Ритуал вхождения в образ нечисти через костюмы и грим, ритуал выпрашивания сладостей (подкормки нечисти), ритуал ночных танцев — по сути, беснование», — комментирует служитель Фемиды.
В прошлом году Омская филармония объявила об органном концерте 31 октября, посвященном «Дракуле» Брэма Стокера, и пригласила зрителей «под грозные и торжественные звуки органа встретить самый сумеречный праздник — Хеллоуин, канун Дня всех святых!» Однако, на анонс оперативно отреагировал протоиерей храма при местном университете — действо переименовали в «Ночной бал под звуки органа». Интегрироваться в сферу высоких материй у праздника не получается.
Хеллоуин в кино: в России не прижился
Торжество с маркетинговым потенциалом, неизбежно приводящее к росту продаж сладостей, нелепых костюмов и тыкв, просто не могли обойти кинопродюсеры. Сначала можно было использовать классику хорроров вроде работ экспрессиониста Роберта Вине или парасинема Луиса Бунюэля. Но как городу нужен герой, так и у Хеллоуина должна была появиться своя, ему одноименная, франшиза. И желательно в жанре ужасов — с комедией отлично справились сцены из сентиментального мюзикл с Джуди Гарленд «Встреть меня в Сент-Луисе» и киноадаптации пьесы «Мышьяк и старое кружево».
В 1978-м режиссер и композитор Джон Карпентер снимает кровавый слэшер «Хеллоуин» про маньяка Майкла Майерса. Его впечатлило «Психо» Альфреда Хичкока. Он — десятки талантливых и не очень авторов, усвоивших успешную формулы: подростки + маньяк = кассовые сборы. У «Хеллоуина» появляется сиквел, потом еще один и еще. Параллельно продолжениям (те же 20 и 40 лет спустя) для тинейджеров нулевых снимаются ремейки: саспенс всегда саспенс, но по части трюков и графики индустрия шагнула далеко вперед.
Хеллоуин становится привлекателен в кино не только как время разгула вполне реалистичного маньяка, но и более абстрактной нечисти. Праздник фигурирует в нескольких десятках хорроров и триллеров: от «Полтергейста», «Ведьмы из Блэр» и «Топора» до «Ужаса Амитивилля», «Синиситер» и «Хищника». Как важная часть американской поп-культуры Хеллоуин появляется в драмах «Донни Дарко» и «Что-то не так с Кевином» и комедийной дилогии «Дряные девчонки». Многочисленные шоу и сериалы посвящают празднику свои «спешелы». За хоррор-франшизой появляется и своя юмористическая — неполиткорректная пародия сразу на все пугающие фильмы «Очень страшное кино». Семейный сегмент тоже охвачен: за него отвечают «Фокус-покус» и вышедшая вчера в прокат сказка «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй.
В России рецепция ограничивается, в основном, вечеринками с переодеванием. В нашей истории и традициях хватает персонажей на тонны хорроров: от Пиковой дамы, русалок, невест, вдов и пионерского фольклора про черные гробы до гоголевской Паночки и Вия. Поэтому Хеллоуин появляется разве что как эпизод — например, чтобы в «Неадекватных людях» школьница нулевых переоделась в форму школьницы из СССР для маскарада.
Гимны Хеллоуина
Общепризнанных гимнов Хеллоуина всего два. Первый — «Monster Mash» Бобби Пикэтта. Он замиксовал тренд на хорроры с незатейливой поп-мелодией — безумный ученый созывает монстров на бал, предлагая им новый танец как основное развлечение. Получилась целая история про важный культурный срез: Пикэтт то завоет как зверь, то закатит глаза, то пропоет текст с интонациями культового актера «золотого века» ужасов Бориса Карлоффа. Песня стала популярной: каверы на нее пели The Beach Boys и даже Элвин с бурундуками.
Второй — «This Is Halloween» плодовитого композитора Дэнни Эльфмана, вошедшая в саундтрек к анимационному фильму «Кошмар перед Рождеством» Тима Бертона. Это Хеллоуин, детка — тот случай, когда название отражает всю суть композиции. Что не помешало ее перепеть Мэрлину Мэнсону и Panic! at the Disco.
В России про Хеллоуин почти не поют. Но мы прекрасно знаем, что настоящий ужас может вызвать даже невинная песня «На маленьком плоту», если поместить ее в контекст «Груза 200».
Костюм на Хеллоуин как квинтэссенция объективации
В культовой молодежной комедии середины 2000-х «Дряные девчонки» героиня Линдси Лохан приезжает в США из ЮАР, где долго жила с родителями-биологами, и вместе с одноклассниками идет на вечеринку по случаю Хеллоуина. Само собой — в костюме: платье викторианской невесты, отбеленная кожа и клыки. Однако, выросшая среди дикой природы девушка, быстро понимает, что ошиблась с фэшн-выбором: сбор американских школьников по случаю Дня всех святых предполагает дресс-код достойный Loshadka party, и главное, никому ничего за эти фривольные костюмы в стиле «зайчиков Playboy» не будет. Культура празднования Хеллоуина в России копировалась не с текстов целомудренных учебников английского Верещагиной, а с молодежных комедий и клипов, где праздник преподносился как развязная вечеринка, где девушки ни в коем случае не должны выглядеть пугающе или смешно. Ну разве что пугающе сексуальными.
«Почему костюмы на Хеллоуин такие агрессивно сексуальные?» (прим.ред. на самом деле тут должно стоять другое слово, но по соображениям цензуры мы его заменили) — задается вопросом колумнистка The guardian. «Когда-то Хеллоуин ассоциировался с невинными маленькими детьми, одевающимися в костюмы “Охотников за привидениями”, а сейчас кажется что это такое специальное время в году, когда взрослых женщин поощряют одеваться во что угодно с приставкой секси. На последний Хеллоуин в Нью-Йорке я видела секси-тыкву, секси-ведьму, секси-бурундука и секси-гамбургер. Кто мог вообще подумать, что гамбургер может быть сексуальным?», — рассуждает журналистка. Сейчас сложно поверить, что в середины прошлого века поп-культура еще не убила в американцах фантазию, а женщины не боялись наряжаться в настоящих ведьм с по-настоящему жуткими масками из папье-маше.
Чтобы оценить, как американский тренд лег на русскую почву можно нужно открыть сайт Avito: одним из первых нам выпало объявление о продаже платья-сетки из страз с пометкой «Отлично на Хеллоуин 🎃». Медсестра, женщина-полицейский в мини-юбке с наручниками, учительница в чулках — как будто неликвид секс-шопа пытаются сбыть под более актуальным тэгом. В этом году русский хеллоуин, бессмысленный и беспощадный, получил характерную ковид-интонацию: в недрах Avito появились костюмы чумного доктора, костюм микроба и даже костюм врача, работающего в красной зоне. Жаль, что костюм санитайзера, как у Кэти Пэрри, найти нам не удалось.
Не хочется, конечно, солидаризироваться с радикальными хэллоуин-диссидентами, но эстетически этот праздник на отечественной почве себя изжил: куда более фэшн — во всех смыслах — исконный русский праздник Коляда. Там и ряженые, и гадания, и невероятной красоты крипи-маски (за вдохновением идите в Этнографический музей!) и никакой объективации.
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