Исследователи рассказали какая сцена из фильмов ужасов самая страшная

Благодаря проведенным исследованиям удалось установить, что самая страшная сцена показана в «Астрале» (какая именно, не уточняется), а самый ужасающий фильм всех времен — «Синистер». Такие данные были получены при помощи данных о пульсе и другой биометрии.

Также топ-3 заняли «Синистер», «Астрал. Онлайн» и «Паранормальные явления. Скинамаринк». Следом идут «Астрал», «Заклятие», «Реинкарнация», «Улыбка», «Шесть демонов Эмили Роуз», «ООО „Дом ада“» и «Два, три, демон, приди!».

В преддверии Хэллоуина предлагаем перечитать наш материал о том во что праздник вырезания тыквы и хорроров трансформировался в России и как нам с этим жить.