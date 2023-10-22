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Кино и сериалы

Исследователи рассказали какая сцена из фильмов ужасов самая страшная

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Чтобы выяснить это, на 250 зрителей надели пульсометры. Также участники проекта Science of Scar составили топ ужасающих кинолент. Среди них «Синистер», «Астрал. Онлайн» и «Паранормальные явления. Скинамаринк».

Tero Vesalainen/shutterstock

Благодаря проведенным исследованиям удалось установить, что самая страшная сцена показана в «Астрале» (какая именно, не уточняется), а самый ужасающий фильм всех времен — «Синистер». Такие данные были получены при помощи данных о пульсе и другой биометрии.

Также топ-3 заняли «Синистер», «Астрал. Онлайн» и «Паранормальные явления. Скинамаринк». Следом идут «Астрал», «Заклятие», «Реинкарнация», «Улыбка», «Шесть демонов Эмили Роуз», «ООО „Дом ада“» и «Два, три, демон, приди!».

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