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В каких случаях россияне смогут предъявить цифровой паспорт вместо бумажного? Вот предложения Минцифры

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Запуск цифрового аналога паспорта в виде QR-кода планируется провести в три этапа. Рассказываем о них.

Shutterstock.com

Согласно предложениями Минцифры, которые опубликованы на портале правовых актов и в настоящий момент находятся на стадии обсуждения, на первом этапе россиянам планируется разрешить показывать QR-код вместо паспорта. Он будет доступен в приложении «Госуслуги» и являться эквивалентом бумажного паспорта в следующих случаях:

  • при покупке сигарет и алкоголя в магазинах;
  • при покупке билетов в кино, театр, музей или на концерт — если у мероприятия есть возрастное ограничение;
  • при посадке на поезд дальнего следования или международный автобус;
  • при получении ряда государственных услуг — кроме регистрации прав на недвижимость и оформления внутреннего или заграничного паспортов;
  • при обращении к оператору сотовой связи или в финансовые организации.

На втором этапе, который планируется начать с 1 января 2024 года, QR-код паспорта можно будет показывать для входа в офис с пропускной системой. Исключение составят территории оборонно-промышленных, ядерных и других организаций, которые относятся к объектам транспортной или критической информационной инфраструктуры. Также в рамках второго этапа цифровой паспорт в виде QR-кода можно будет предъявить при отправке и получении посылок и заказных писем.

На третьем этапе, начиная с 1 января 2025 года, вместо бумажного паспорта можно предъявить QR-код при заселении в гостиницу или для установления личности в медицинских организациях.

Напомним, цифровой паспорт в приложении «Госуслуги» приравняли к бумажному документу в середине сентября. После того как указ об этом был подписан президентом Владимиром Путиным, в Минцифры отметили, что электронные удостоверения личности и «иные выданные госорганами» документы полностью не заменят бумажные аналоги.

В России появятся цифровые паспорта! Как они будут работать? Где их получить? Когда они начнут действовать?

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