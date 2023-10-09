В каких случаях россияне смогут предъявить цифровой паспорт вместо бумажного? Вот предложения Минцифры

Согласно предложениями Минцифры, которые опубликованы на портале правовых актов и в настоящий момент находятся на стадии обсуждения, на первом этапе россиянам планируется разрешить показывать QR-код вместо паспорта. Он будет доступен в приложении «Госуслуги» и являться эквивалентом бумажного паспорта в следующих случаях:

при покупке сигарет и алкоголя в магазинах;

при покупке билетов в кино, театр, музей или на концерт — если у мероприятия есть возрастное ограничение;

при посадке на поезд дальнего следования или международный автобус;

при получении ряда государственных услуг — кроме регистрации прав на недвижимость и оформления внутреннего или заграничного паспортов;

при обращении к оператору сотовой связи или в финансовые организации.

На втором этапе, который планируется начать с 1 января 2024 года, QR-код паспорта можно будет показывать для входа в офис с пропускной системой. Исключение составят территории оборонно-промышленных, ядерных и других организаций, которые относятся к объектам транспортной или критической информационной инфраструктуры. Также в рамках второго этапа цифровой паспорт в виде QR-кода можно будет предъявить при отправке и получении посылок и заказных писем.

На третьем этапе, начиная с 1 января 2025 года, вместо бумажного паспорта можно предъявить QR-код при заселении в гостиницу или для установления личности в медицинских организациях.