В России появятся цифровые паспорта! Как они будут работать? Где их получить? Когда они начнут действовать?

В середине сентября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Он предусматривает, что вместо бумажного документа гражданин при желании может представить электронное свидетельство. Что такое цифровые паспорта? Как по закону их можно будет применять? И смогут ли они стать заменой бумажных документов? Разбираемся вместе с Анастасией Зыковой, управляющим партнером консалтинговой компании Key Consulting Group.
Как будет выглядеть цифровой паспорт?
Строго говоря, сейчас не идет речь о внедрении какого-то принципиального нового электронного документа, который можно было бы так назвать. Как указывает Анастасия Зыкова, управляющий партнер Key Consulting Group, в тексте президентского указа даже не упоминается словосочетание «цифровой паспорт».
Указ позволяет россиянам в некоторых случаях не предъявлять бумажный документ (к примеру, паспорт или СНИЛС), а показывать вместо этого свой аккаунт на едином портале Государственных услуг. Таким образом, цифровым паспортом, по сути, станет мобильное приложение «Госуслуги».
То есть отдельно цифровой паспорт получать не надо?
Судя по всему, нет. В новом указе говорится, что предъявление сведений из документов в приложении «Госуслуги» приравнивается к демонстрации оригиналов.
«Поскольку как приложение «Госуслуги», так и сайт уже существуют, вероятнее всего, предоставление сведений будет возможно просто при показе экрана мобильного приложения», — предполагает Анастасия Зыкова. Однако она же оговаривается, что пока процедура предъявления паспорта не прописана. Не исключено, что для использования приложения таким образом могут потребоваться какие-то дополнительные действия. К примеру, весной 2023 года, обсуждалось, что для использования смартфона вместо цифровых документов может потребоваться получить QR-код. Однако в итоговой версии указа президента упоминание этой процедуры отсутствует.
Использование «Госуслуг» в качестве цифрового паспорта является (во всяком случае, пока) полностью добровольным. Даже если в будущем для этого потребуется какая-то дополнительная верификация или авторизация, ее нужно будет пройти лишь тем, кто хочет подтверждать свою личность с помощью приложения, а не бумажного паспорта.
Где можно будет предъявлять цифровой паспорт?
Пока это самый сложный вопрос. «Указ не содержит разъяснений касательно конкретных случаев и мест предъявления сведений, отображающихся в мобильном приложении», — говорит Анастасия Зыкова.
Где можно предъявить цифровой паспорт, вместо каких документов и в каких случаях — ответы на все эти вопросы должно дать правительство в течение ближайших трех месяцев. Соответственно, тогда же станет понятно, где цифровой паспорт использовать будет нельзя.
Так что пока неизвестно, можно ли будет предъявить аккаунт в «Госуслугах» в банке вместо паспорта и допустимо ли будет показать инспектору ГИБДД экран приложения вместо водительских прав.
Таким образом, цифровые паспорта могут начать использоваться лишь к концу этого года, а возможно, только в следующем.
Сможет ли цифровой паспорт полностью заменить бумажный?
Однозначно нет — и это не предположение экспертов. Такую позицию в своем Telegram-канале прямо высказало Минцифры. «Мобильное приложение «Госуслуги» можно будет использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Цифровые копии не заменят оригиналы документов», — отмечается в сообщении ведомства.
При этом раньше глава Минцифры Максут Шадаев говорил журналистам, что цифровой паспорт может заменить бумажный документ в 80 % случаев. Насколько актуальны эти слова сегодня пока неизвестно.
«Исходя из толкования положений указа, полностью заменить бумажный документ приложение не может, поскольку предоставление данных в цифровом виде может осуществляться только добровольно. Кроме того, не во всех ситуациях будет возможно использование мобильного приложения», — добавляет Анастасия Зыкова из Key Consulting Group.
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