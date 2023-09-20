В России появятся цифровые паспорта! Как они будут работать? Где их получить? Когда они начнут действовать?

То есть отдельно цифровой паспорт получать не надо?

Судя по всему, нет. В новом указе говорится, что предъявление сведений из документов в приложении «Госуслуги» приравнивается к демонстрации оригиналов.

«Поскольку как приложение «Госуслуги», так и сайт уже существуют, вероятнее всего, предоставление сведений будет возможно просто при показе экрана мобильного приложения», — предполагает Анастасия Зыкова. Однако она же оговаривается, что пока процедура предъявления паспорта не прописана. Не исключено, что для использования приложения таким образом могут потребоваться какие-то дополнительные действия. К примеру, весной 2023 года, обсуждалось, что для использования смартфона вместо цифровых документов может потребоваться получить QR-код. Однако в итоговой версии указа президента упоминание этой процедуры отсутствует.

Использование «Госуслуг» в качестве цифрового паспорта является (во всяком случае, пока) полностью добровольным. Даже если в будущем для этого потребуется какая-то дополнительная верификация или авторизация, ее нужно будет пройти лишь тем, кто хочет подтверждать свою личность с помощью приложения, а не бумажного паспорта.