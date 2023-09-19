Цифровой паспорт в приложении «Госуслуги» приравняли к бумажному документу

В ведомстве также отметили, что мобильное приложение «Госуслуги» можно использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Эти случаи определят правительство и ФСБ в течение трех месяцев.

При этом Минцифры добавляют, что цифровые копии не заменят оригиналы документов: «существующие бумажные документы сохранят свой статус — их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений».

Напомним, о том, что правительство России предлагает переход с бумажного паспорта на электронные документы, стало известно летом 2019 года. Тогда предполагалось, что пилотный проект запустят уже в 2021 году. Однако проект видоизменился, планировалось, что электронный документ будут оформлять в виде смарт-карт и приложения с QR-кодом.