18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Цифровой паспорт в приложении «Госуслуги» приравняли к бумажному документу

Поделиться:

После того, как президент Владимир Путин подписал указ об этом, в Минцифры отметили, что электронные удостоверения личности и «иные выданные госорганами» документы в приложении «Госуслуги» полностью не заменять бумажные аналоги.

Shutterstock.com

В ведомстве также отметили, что мобильное приложение «Госуслуги» можно использовать вместо бумажных документов — удостоверений, выписок, справок, свидетельств, паспорта — только в отдельных бытовых случаях. Эти случаи определят правительство и ФСБ в течение трех месяцев.

При этом Минцифры добавляют, что цифровые копии не заменят оригиналы документов: «существующие бумажные документы сохранят свой статус — их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений».

Напомним, о том, что правительство России предлагает переход с бумажного паспорта на электронные документы, стало известно летом 2019 года. Тогда предполагалось, что пилотный проект запустят уже в 2021 году. Однако проект видоизменился, планировалось, что электронный документ будут оформлять в виде смарт-карт и приложения с QR-кодом. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: