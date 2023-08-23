Что происходит с институтом семьи в России? Почему одиноких людей в два раза больше, чем семей с детьми? К чему это приведет?

Результаты последней Всероссийской переписи населения показали: чаще всего россияне живут в одиночку. Доля домохозяйств, состоящих из одного человека, почти 42%. Для сравнения: домохозяйства из двух человек составляют почти 25% от общего числа. Полные семьи с детьми — менее 21%. За последние два десятка лет доля одиночек выросла вдвое. Почему так происходит? Продолжится ли эта тенденция? Как много одиночек в других странах? И нужно ли с этим всем что-то делать? На эти вопросы отвечает научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова.
Что именно показали недавно опубликованные данные переписи 2021 года?
Согласно опубликованным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года, доля домохозяйств, состоящих из одного человека, выросла за последние 11 лет в 1,5 раза — до 41,8%. Теперь это самый распространенный тип домохозяйств в стране. Однако подходить к этим данным и сравнивать их с данными прошлых переписей (2002 и 2010 годов) надо все же с большой осторожностью.
Для начала нужно помнить о том, как проходила последняя перепись населения. Впервые за всю историю россияне могли участвовать в ней, сами заполняя переписные листы на портале Госуслуг. Эти люди не проходили инструктаж и не разбирались в методологических особенностях. Поэтому есть вероятность, что они могли не всегда корректно указывать место жительства и, как следствие, число людей, с которыми они постоянно находятся под одной крышей.
Еще одна особенность — информацию о тех людях, которые отказались участвовать в переписи или которых просто не застали дома, можно было брать из административных источников. Учитывая коронавирусные ограничения в 2021 году, можно предположить, что таких случаев было довольно много. Что подтверждается уже тем, что по итогам переписи доля лиц с неизвестным уровнем образования составила 17%, а доля лиц с неизвестным брачным статусом — 15%. Это в разы выше, чем по итогам переписи 2010 года.
Вот почему делать однозначные выводы о столь резком скачке доли домохозяйств-одиночек было бы не совсем правильно. Однако это не означает, что процент таких домохозяйств не растет. Этот процесс, безусловно, прослеживается, просто он идет не так быстро, как можно было бы подумать, глядя на данные переписи.
Почему так происходит?
Во-первых, мы видим тенденцию, что молодежь все чаще живет отдельно от родителей. При этом семьи эти люди создают позже. Ближе к 25–30 годам.
Эта тенденция активно подкрепляется жилищным строительством и ипотечным бумом. Причем, как мы все знаем, на рынке недвижимости в крупных городах представлено много именно квартир-студий, как раз рассчитанных на бессемейную молодежь.
Это российская специфика?
Нет, такая же тенденция наблюдается повсеместно. В некоторых европейских странах, согласно переписям раунда 2011 года, доля домохозяйств-одиночек достигла трети. Можно предположить, что сейчас этот процент еще выше. Дети отделяются от своих родителей, едут на учебу, снимают жилье, а затем не торопятся создавать семью. В результате число людей, живущих по одному, растет. Хотя есть и исключения. К примеру, в той же самой Италии дети часто живут с родителями чуть ли не до 40 лет, вплоть до самого момента создания собственной семьи.
Если рисовать широкими мазками, то число домохозяйств-одиночек в Европе растет как минимум с 80-х годов. У нас эта тенденция просто проявилась позже. Отличие той же Европы еще и в том, что там выше доля одиноких пожилых. Это, в том числе, связано с тем, что пожилые в Европе все же чаще предпочитают жить одни, не стесняя своих взрослых детей, а как только им потребуется уход — в домах престарелых.
Как это влияет на людей?
Есть позитивные и негативные последствия. С одной стороны, люди массово с молодости привыкают жить одни. Они не ориентируются на привычки других, они живут так, как им нравится, с тем режимом дня, который им подходит. Они становятся более финансово независимыми, привыкают сами решать разные проблемы: от стирки и уборки до планирования своего бюджета. Люди раньше становятся более самостоятельными и ответственными.
Обратная сторона — личные отношения таким людям строить сложнее. Когда такие люди съезжаются вместе, начинают возникать бытовые проблемы. Например, один человек привык мыть посуду за собой сразу, а другой — по вечерам. Или один партнер привык выносить мусор утром, а второй — вечером. И у людей меньше опыта компромисса в этих вопросах, приспособления своих привычек под удобство других людей. Что может сказываться на крепости отношений.
Если же вы говорите о потребительском поведении, о том, как люди проводят досуг, то я не уверена, что влияние здесь слишком уж большое. Люди в браке, но без детей спокойно могут ходить на вечеринки, а одинокие люди сидеть по вечерам за сериалом. И наоборот. Это скорее про тип характера, нежели про финансовую независимость и проживание в одиночку. Но, пожалуй, это требует отдельного исследования.
Будет ли эта тенденция усиливаться?
Если говорить о ближайшем будущем, то, на мой взгляд, скорее эта тенденция в России будет нарастать. Сейчас больше всего одиночек в мегаполисах и высокоурбанизированных регионах. Но в будущем молодежь может перейти к более позднему вступлению в брак и в других регионах, при этом живя отдельно. Если это произойдет, то вскоре подстроятся рынки строительства недвижимости и ее аренды.
Люди, которым сейчас 20–40 лет, часто имеют опыт отдельной жизни. Большой вопрос, готовы ли они будут в свои 60 жить вместе со взрослыми детьми или престарелыми родственниками, как это часто делают их родители? Поэтому я думаю, что вскоре нас ждет тенденция к росту числа возрастных и пожилых одиночек.
Нужно ли что-то делать?
Пытаться обратить подобные тектонические изменения в обществе, по моему мнению, не стоит. Я бы назвала более частое отделение молодежи от родителей позитивным изменением, свидетельствующим о нарастающей независимости взрослых детей от родителей. Вряд ли с этим стоит бороться.
Но, конечно, если дальше наша страна столкнется с ростом числа домохозяйств одиноких пожилых, то это потребует развития мер социальной поддержки для одиноко проживающих пенсионеров: услуг по уходу за пожилыми, начиная от покупки продуктов и поддержки чистоты жилища вплоть до услуг сиделок и медицинских работников; развитие местных сообществ пожилых, досуговых и оздоровительных проектов для пожилых.
К тому же хотелось бы добавить еще одну вещь. Все наши прогнозы о дальнейшем росте числа одиночек делаются на основе сегодняшнего положения вещей. Но мы не знаем, что будет через 10 лет. Возможно, люди массово станут уставать от городской суеты и захотят жить иначе — вернутся в небольшие города и деревни или массово переедут вести семейную жизнь в пригороды.
А как же забота о семье и рождаемости?
Рождаемость в России уже давно низкая. И средняя детность российских домохозяйств (тех, в которых есть дети до 18 лет) за последние 10 лет даже возросла. Сейчас в среднем в одном домохозяйстве 1,6 ребенка, тогда как в 2002 и 2010 годах было 1,4 ребенка. У нас идет активная трансформация репродуктивного поведения: с одной стороны, увеличилась доля семей с 2 и 3 детьми, с другой — выросла доля бездетных. Это тоже своего рода вызов, например, для рынка недвижимости и администрации городов.
Нужно подстраиваться под происходящие изменения в репродуктивном поведении, составе домохозяйств и предпочтениях россиян, и делать жилье и инфраструктуру удобными и комфортными для разных групп населения в зависимости от потребностей.
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