Что происходит с институтом семьи в России? Почему одиноких людей в два раза больше, чем семей с детьми? К чему это приведет?

Что именно показали недавно опубликованные данные переписи 2021 года?

Согласно опубликованным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года, доля домохозяйств, состоящих из одного человека, выросла за последние 11 лет в 1,5 раза — до 41,8%. Теперь это самый распространенный тип домохозяйств в стране. Однако подходить к этим данным и сравнивать их с данными прошлых переписей (2002 и 2010 годов) надо все же с большой осторожностью.

Для начала нужно помнить о том, как проходила последняя перепись населения. Впервые за всю историю россияне могли участвовать в ней, сами заполняя переписные листы на портале Госуслуг. Эти люди не проходили инструктаж и не разбирались в методологических особенностях. Поэтому есть вероятность, что они могли не всегда корректно указывать место жительства и, как следствие, число людей, с которыми они постоянно находятся под одной крышей.

Еще одна особенность — информацию о тех людях, которые отказались участвовать в переписи или которых просто не застали дома, можно было брать из административных источников. Учитывая коронавирусные ограничения в 2021 году, можно предположить, что таких случаев было довольно много. Что подтверждается уже тем, что по итогам переписи доля лиц с неизвестным уровнем образования составила 17%, а доля лиц с неизвестным брачным статусом — 15%. Это в разы выше, чем по итогам переписи 2010 года.

Вот почему делать однозначные выводы о столь резком скачке доли домохозяйств-одиночек было бы не совсем правильно. Однако это не означает, что процент таких домохозяйств не растет. Этот процесс, безусловно, прослеживается, просто он идет не так быстро, как можно было бы подумать, глядя на данные переписи.