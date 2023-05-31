Конец самой грандиозной технологической аферы мира. Элизабет Холмс (Theranos): от надежды медицины с миллиардным состоянием до тюрьмы на 11 лет

Как все начиналось?

Элизабет родилась 3 февраля 1984 года в Вашингтоне. Ее мать, Ноэль Энн Холмс, была сотрудницей Конгресса, а отец, Кристиан Расмус Холмс, — вице-президентом энергетической компании Enron, обанкротившейся из-за крупных бухгалтерских махинаций. Впрочем, даже после этого Кристиан смог продолжить карьеру, занимая руководящие должности в различных американских госструктурах — от Агентства по международному развитию до Агентства по охране окружающей среды.

Свой первый бизнес Холмс начала еще в старшей школе — он был связан с поставкой программного обеспечения в китайские университеты. В 2002 Холмс поступила в Стэнфорд, один из самых престижных университетов мира. Уже на первом курсе она требовала от декана инженерного факультета профессора Ченнинга Робертсона, чтобы ее впустили в лабораторию, в которой работали в то время в основном аспиранты. «Каждый день она просто стояла в дверях моего кабинета и срашивала: «Когда вы собираетесь пустить меня в свою лабораторию?», — позднее вспоминал преподаватель. Видимо, настойчивость девушки убедила его, ведь впоследствии он согласился стать ее научным руководителем.

В Стэнфорде Холмс разработала лечебный пластырь, который не только выделял лекарственное средство, но и регулировал дозировку в зависимости от показателей крови пациента. Причем студентка утверждала, что в ее изобретение можно было бы внедрить электронный чип, который бы передавал информацию врачу. «Эта идея настолько ошарашила меня, что я понял, что, возможно, напротив меня сидит новый Билл Гейтс или Стив Джобс», — потом рассказывал профессор Робертсон.

Вероятно, такая же мысль на свой счет приходила и Холмс. В 2003 году, спустя всего год обучения, она бросила университет, чтобы основать свою компанию, получившую название Real-Time Cures. Первоначальным капиталом стали деньги, которые родители откладывали на ее обучение. Однако начинающая бизнесвумен очень быстро привлекла деньги инвесторов. В числе первых был венчурный фонд Draper Fisher Jurvetson. Его топ-менеджер Дженнифер Фонстад впоследствии так описывала свою встречу с основательницей Theranos: «Вы, должно быть, много слышали о молодых предпринимателях, которые приходят к вам [за инвестициями], с полной уверенностью [в глазах]. Так вот, у Холмс этой уверенности было в 10 раз больше [чем у них]».