Конец самой грандиозной технологической аферы мира. Элизабет Холмс (Theranos): от надежды медицины с миллиардным состоянием до тюрьмы на 11 лет

Елена Климшина

Директор центра инновационного предпринимательства НИУ ВШЭ в Санкт-Петербург:

«Есть достаточно распространенный и устойчивый паттерн, который можно описать выражением "Fake it till you make it". В стартапах это частая практика, так как им необходимо привлекать деньги, т.к. без денег очень тяжело быстро бежать. Cтартапы боятся, что если покажут реалистичную картинку, то финансирование они не привлекут. Проблема Элизабет Холмс в том, что она просто слишком далеко зашла в создании этих «фейков».

На мой взгляд, история Холмс не особо сильно изменила правила игры. Но при этом инвесторам стало понятно, что если играть по-крупному, то и ставки выше. Победа может быть невероятной, но и поражение может стать крайне чувствительным».