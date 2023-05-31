Конец самой грандиозной технологической аферы мира. Элизабет Холмс (Theranos): от надежды медицины с миллиардным состоянием до тюрьмы на 11 лет

Во вторник, 30 мая, должно начаться 11-летнее заключение Элизабет Холмс. В 2003 она бросила колледж и основала компанию Theranos, утверждая, что у нее есть революционная технология анализа крови. Элизабет привлекла сотни миллионов долларов, появлялась на обложках глянцевых журналов, ее называли королевой Кремниевой долины, но все это закончилось обвинениями в мошенничестве и судебными исками. Рассказываем историю крупнейшей аферы современности. А заодно пытаемся понять, возможно ли повторение такой истории в будущем. Спойлер: эксперты убеждены, что да.
Поступить в престижный американский колледж. Затем бросить его после одного-двух лет обучения. Основать компанию, которая перевернет представление о современных технологиях. И, наконец, попасть в число самых богатых и влиятельных людей мира. Таким путем прошли, к примеру, Билл Гейтс и Стив Джобс, вдохновив тысячи последователей.
Одной из них была американка Элизабет Холмс. В течение нескольких лет казалось, что она повторит путь своих кумиров, а ее компания станет революционером в мире медицинских технологий. Но вместо этого 30 мая 2023 года она должна будет отправиться в тюрьму на 11 лет.
Как все начиналось?
Элизабет родилась 3 февраля 1984 года в Вашингтоне. Ее мать, Ноэль Энн Холмс, была сотрудницей Конгресса, а отец, Кристиан Расмус Холмс, — вице-президентом энергетической компании Enron, обанкротившейся из-за крупных бухгалтерских махинаций. Впрочем, даже после этого Кристиан смог продолжить карьеру, занимая руководящие должности в различных американских госструктурах — от Агентства по международному развитию до Агентства по охране окружающей среды.
Свой первый бизнес Холмс начала еще в старшей школе — он был связан с поставкой программного обеспечения в китайские университеты. В 2002 Холмс поступила в Стэнфорд, один из самых престижных университетов мира. Уже на первом курсе она требовала от декана инженерного факультета профессора Ченнинга Робертсона, чтобы ее впустили в лабораторию, в которой работали в то время в основном аспиранты. «Каждый день она просто стояла в дверях моего кабинета и срашивала: «Когда вы собираетесь пустить меня в свою лабораторию?», — позднее вспоминал преподаватель. Видимо, настойчивость девушки убедила его, ведь впоследствии он согласился стать ее научным руководителем.
В Стэнфорде Холмс разработала лечебный пластырь, который не только выделял лекарственное средство, но и регулировал дозировку в зависимости от показателей крови пациента. Причем студентка утверждала, что в ее изобретение можно было бы внедрить электронный чип, который бы передавал информацию врачу. «Эта идея настолько ошарашила меня, что я понял, что, возможно, напротив меня сидит новый Билл Гейтс или Стив Джобс», — потом рассказывал профессор Робертсон.
Вероятно, такая же мысль на свой счет приходила и Холмс. В 2003 году, спустя всего год обучения, она бросила университет, чтобы основать свою компанию, получившую название Real-Time Cures. Первоначальным капиталом стали деньги, которые родители откладывали на ее обучение. Однако начинающая бизнесвумен очень быстро привлекла деньги инвесторов. В числе первых был венчурный фонд Draper Fisher Jurvetson. Его топ-менеджер Дженнифер Фонстад впоследствии так описывала свою встречу с основательницей Theranos: «Вы, должно быть, много слышали о молодых предпринимателях, которые приходят к вам [за инвестициями], с полной уверенностью [в глазах]. Так вот, у Холмс этой уверенности было в 10 раз больше [чем у них]».
Королева кремниевой долины
О том, что происходило с Холмс на протяжении следующих 10 лет, данных очень мало. Известно, что вскоре после основания предпринимательница сменила название своего стартапа на Theranos (от therapy — лечение и diagnostics — диагностика). Также различные издания пишут, что к 2005 году компания смогла привлечь то ли 6 млн, то ли, по другим данным, около 16 млн долларов инвестиций.
В это же время несколько меняется направление развития компании. Главным направлением компании стали не пластыри для «умной» доставки лекарства и мониторинга состояния организма по показателям крови. Theranos сделала ставку на новую, как они утверждали, технологию анализов крови. Она, по словам Холмс, имела сразу несколько преимуществ, но главные — скорость и дешевизна. Говорилось, что разработка компании позволяет делать очень быстрые тесты всего по нескольким каплям крови.
Однако настоящий звездный час Холмс начался в начале 2010-х, когда она вышла из тени. Компания заключила соглашение с сетью американских супермаркетов Safeway. По нему на территории магазинов должны были открыться медцентры, где бы использовалась технология анализов крови Theranos. Через год сходный договор был заключен с одной из крупнейших сетей аптек Walgreens.
Ближайшие два года стали пиком популярности Холмс — она появлялась на обложках глянцевых журналов от New York Times Style до Fortune. Ее называли самой молодой женщиной-миллиардером. Дела шли в гору и у компании, которая привлекала сотни миллионов долларов инвестиций и оценивалась специалистами в несколько миллиардов. Влияние Theranos было так велико, что ей оказалось под силу добиться принятия закона в штате Аризона, который позволял делать анализы крови без назначения врача.
Образ Холмс тоже начинал становиться культовым. Она появлялась на публике в черных водолазках, как Стив Джобс, и говорила низким голосом. Она говорила с собеседниками, глядя им в глаза, не мигая. Ее называли «Джобсом в юбке», королевой Кремниевой долины. Последний титул она сама обыгрывала — так, на одну из корпоративных хэллоуинских вечеринок она пришла в костюме средневековой английской королевы Елизаветы I.
Крах империи
Однако очень скоро стали появляться первые критики. Так, еще в 2014 году скептики задавались вопросом: если технология Theranos так хороша, почему Холмс просто не стала поставщиком оборудования для тестов в компании, у которых уже были большие сети лабораторий?
В 2015 году один из самых цитируемых ученых мира Джон Иоаннидис опубликовал статью, в которой указал, что технология Theranos не подтверждена никакими научными публикациями. Медицинский журналист The Wall Street Journal Джон Каррейру опубликовал расследование, в котором показал, что Theranos во время проведения реальных тестов использует не свои разработки, а традиционное медицинское оборудование. Несмотря на все это, Холмс пока удавалось держать оборону, в мае 2015-го она даже возглавила список самых богатых американских self-made женщин.
Но скандалы продолжали сыпаться как из рога изобилия. Так, стало известно, что еще в 2012 году структуры американского министерства обороны оценивали перспективность технологии Theranos и выявили проблемы. Тогда, как выяснила The Washington Post, Холмс попросила защиты у генерала Джеймса Мэттиса, который через год вошел в совет директоров Theranos. Весь мир стал осознавать, что революционной технологии, лежавшей в основе компании, фактически не существовало.
От компании стали отказываться бывшие партнеры, а аптечная сеть Walgreens подала иск на 140 млн долларов. В 2018 году самой Холмс и ее бывшему гражданскому мужу Рамешу Балвани предъявили обвинения. Расследование длилось более двух лет, слушания должны были начаться в 2020 году, но из-за пандемии процесс стартовал лишь в 2021 году. В итоге Холмс получила 11 лет и 3 месяца тюрьмы, Балвани, который также входит в состав руководства компании, был осужден на 13 лет. Отбывать наказание Холмс должна была начать еще в апреле, однако суд позже продлил ее пребывание на свободе до 30 мая, чтобы она могла уладить вопросы, связанные с опекой над детьми.
Состояние самой Холмс сейчас оценивается в 0 долларов.
«Мы можем увидеть аналогичную историю»
История взлета и падения Элизабет Холмс стала одним из самых громких скандалов в мире стартапов. Netflix посвятил ей документальный фильм, а Hulu — художественный сериал. Но история Theranos заставляет задуматься, как такое вообще оказалось возможным. Почему никому не известной студентке удалось убедить опытных инвесторов вложиться в технологию, которой на самом деле не существовало?
Как считает специализирующийся на биотехнологиях венчурный инвестор Антон Гопка, у инвесторов были все основания усомниться в идее Холмс. «Технология, о которой она говорила, в принципе невозможна технически, — объясняет он, — по капле крови из пальца невозможно сделать все те анализы, о которых она заявляла. К тому же у нее не было патентов, которые бы защищали эту якобы существующую технологию, что для любого профессионала в секторе медицины будет красным флагом».
Однако, как считает Луиза Александрова, председатель Союза организаций бизнес-ангелов (СОБА), большинство инвесторов не являются техническими специалистами и их решение вложиться в проект часто основано именно на личности основателя. «Могу предположить, дело в личной харизме Холмс, — сказала Александрова, — Также ей повезло, она подняла первые инвестиции от очень авторитетных инвесторов, которые, скорее всего, способствовали успеху следующих раундов привлечения средств, так как были заинтересованы в росте компании. Получилась такая замкнутая цепочка».
Доцент проектно-учебной лаборатории «Бизнес-инкубатор Высшей школы экономики»:
«Стартап-индустрия построена на дистраптив-технологиях, на революционных продуктах, в само существование которых на старте сложно поверить, но очень хочется. Ровно также сложно однозначно быть уверенным - получится декларируемое у основателей (и чисты ли их намерения) или проект так и не взлетит, высока степень неопределенности, уникальности. Ситуацию ещё осложняет факт, что в технологическом предпринимательстве всё на других скоростях, нужно быстро создать продукт и первым захватить растущий рынок, поймать волну. Что требует быстрых инвестиций. Да, иногда здесь возникают мошенники, харизматичные и понимающие иррациональную природу человека, и вычислить их, учитывая вышеописанную специфику, бывает непросто или слишком поздно».
Впрочем, эксперты уверены, что история Theranos глобально ничего не изменит в индустрии стартапов. «Я думаю, что [через несколько лет] мы можем увидеть аналогичную историю, — говорит Александрова, — мне не кажется, что решения об инвестициях будут приниматься как-то иначе».
Антон Гопка тоже полагает, что власти и рынок предпочли сделать Холмс «козлом отпущения» вместо того, чтобы решать какие-то проблемы, которые вскрыл провал Theranos. «Все пообсуждали, как Холмс понизила голос, как она ходила в черной водолазке а-ля Стив Джобс, обсудили ее внешность, обсудили все что угодно, но суть проблемы никак не изменилась. Так, в США по-прежнему остаются более 10 000 лабораторных тестов, которые никак не регулируются FDA даже после громкого скандала с Theranos».
Директор центра инновационного предпринимательства НИУ ВШЭ в Санкт-Петербург:
«Есть достаточно распространенный и устойчивый паттерн, который можно описать выражением "Fake it till you make it". В стартапах это частая практика, так как им необходимо привлекать деньги, т.к. без денег очень тяжело быстро бежать. Cтартапы боятся, что если покажут реалистичную картинку, то финансирование они не привлекут. Проблема Элизабет Холмс в том, что она просто слишком далеко зашла в создании этих «фейков».
На мой взгляд, история Холмс не особо сильно изменила правила игры. Но при этом инвесторам стало понятно, что если играть по-крупному, то и ставки выше. Победа может быть невероятной, но и поражение может стать крайне чувствительным».
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