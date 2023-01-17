Главу «Коза Ностры» поймали спустя 30 лет! Как Маттео Мессина Денаро стал одним из 10 самых разыскиваемых преступников мира?

«Убил достаточно людей, чтобы заполнить кладбище»

С тех пор имя Маттео все чаще стало появляться в криминальной хронике. Он завоевал репутацию крайне жестокого и безжалостного убийцы. Как писала итальянская «La Republica», в начале 1990-х он расправился с владельцем сицилийской гостиницы за то, что тот посмел пожаловаться на навязанную ему мафией работницу родом из Австрии, заявив в одном из разговоров, что та ничего не делает, кроме как работает на преступников. Девушка в то время встречалась с Маттео, и тот самым жестоким образом отплатил за «оскорбление».

Еще одно известное преступлениеМаттео Денаро датируется 1992 годом. Тогда он убил другого известного преступника Винченцо Милаццо, который стал проявлять нелояльность к тогдашнему крестному отцу «Коза Ностры» Сальваторе Риине. Маттео не только расправился с мятежным мафиози, но и задушил его подружку, которая к тому времени была на третьем месяце беременности.

В 1993 году он стал соорганизатором ррасправы над легендарными борцами против сицилийской мафии Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. В том же году Мессина Денаро совершил самое известное свое преступление. В отместку за арест Сальваторе Риины он устроил серию взрывов в Риме, Флоренции и Милане, в результате которых погибли 10 человек и еще около сотни получили ранения. За все это в 2002 году мафиози был заочно приговорен к пожизненному заключению.

При этом Маттео Мессина Денаро ничуть не стеснялся подобной славы. Как считается, ему принадлежит признание, что он один «убил достаточно людей, чтобы заполнить кладбище».