Главу «Коза Ностры» поймали спустя 30 лет! Как Маттео Мессина Денаро стал одним из 10 самых разыскиваемых преступников мира?

16 января итальянские власти сообщили о задержании живой легенды преступного мира Маттео Мессина Денаро, человека, которого на протяжении почти двух десятков лет называли боссом «Коза Ностры». Его подозревают в причастности к полусотне убийств и серии взрывов в Италии в 1993 году. Рассказываем, кто такой Денаро, почему его имя стало нарицательным и как ему удавалось скрываться от полиции целых 30 лет!
Утром 16 января новостные ленты мировых СМИ облетела новость — задержан Маттео Мессина Денаро — человек, которого называют боссом легендарной «Коза Ностры». Он скрывался от правосудия 30 лет — в 2011 году журнал Forbes даже включил его в список десяти самых разыскиваемых преступников в мире. Он фигурировал в нем наряду с правой рукой Усамы Бен-Ладена Айманом аз-Завахири и одним из организаторов геноцида в Руанде Фелисьеном Кабугой.
Беглого мафиози удалось обнаружить в частной клинике на юге Италии, где он уже год проходил лечение после перенесенной операции. Его задержание прокомментировала председатель совета министров Италии Джорджа Мелони, назвав это событие «великой победой государства, которое продемонстрировало, что оно не сдается перед лицом мафии. Кто же такой Маттео Мессина Денаро?
Верный сын мафии
Маттео Мессина Денаро — потомственный мафиози. Его отец, Франческо Мессина Денаро, начинал карьеру как охранник влиятельной южно-итальянской семьи Д’Али, чьи представители входили в итальянский Сенат и даже имели связи с министерством внутренних дел! Со временем Франческо приобрел прозвище «Дон Чиччо».
Считается, что Франческо научил своего сына пользоваться оружием, когда тому было всего 14 лет. Более того, в биографиях Маттео говорится о том, что свое первое убийство молодой человек совершил в 18 лет.
В дальнейшем он продолжал работать на своего отца, хотя до поры до времени ему удавалось не попадать в поле зрения полиции. Впервые в связях с мафией его обвинили только в 1989 году (к тому времени Маттео было уже 27 лет) из-за участия в мафиозной войне с двумя сицилийскими кланами.
«Убил достаточно людей, чтобы заполнить кладбище»
С тех пор имя Маттео все чаще стало появляться в криминальной хронике. Он завоевал репутацию крайне жестокого и безжалостного убийцы. Как писала итальянская «La Republica», в начале 1990-х он расправился с владельцем сицилийской гостиницы за то, что тот посмел пожаловаться на навязанную ему мафией работницу родом из Австрии, заявив в одном из разговоров, что та ничего не делает, кроме как работает на преступников. Девушка в то время встречалась с Маттео, и тот самым жестоким образом отплатил за «оскорбление».
Еще одно известное преступлениеМаттео Денаро датируется 1992 годом. Тогда он убил другого известного преступника Винченцо Милаццо, который стал проявлять нелояльность к тогдашнему крестному отцу «Коза Ностры» Сальваторе Риине. Маттео не только расправился с мятежным мафиози, но и задушил его подружку, которая к тому времени была на третьем месяце беременности.
В 1993 году он стал соорганизатором ррасправы над легендарными борцами против сицилийской мафии Джованни Фальконе и Паоло Борселлино. В том же году Мессина Денаро совершил самое известное свое преступление. В отместку за арест Сальваторе Риины он устроил серию взрывов в Риме, Флоренции и Милане, в результате которых погибли 10 человек и еще около сотни получили ранения. За все это в 2002 году мафиози был заочно приговорен к пожизненному заключению.
При этом Маттео Мессина Денаро ничуть не стеснялся подобной славы. Как считается, ему принадлежит признание, что он один «убил достаточно людей, чтобы заполнить кладбище».
«Крестный отец», плейбой, любитель комиксов
Впрочем, Маттео стал легендой не только из-за огромной череды кровавых преступлений, но и из-за своего революционного образа. Боссы мафии старой закалки были консервативны, внешне скромны и придерживались традиционных семейных ценностей. Все тот же Сальваторе Риина после ареста уверял правоохранителей, что является обычным бухгалтером.
Маттео Мессина Денаро жил совсем другой жизнью. Он всегда любил роскошь — ездил на дорогих спорткарах, покупал одежду от Армани и Версаче, носил Rolex и защищал больные глаза (казалось, единственная его слабость) от солнца за стеклами очков Ray Ban. Считается, что его любимым развлечением были компьютерные игры, а свое прозвище «Дьяболик» он взял в честь злодея из популярных итальянских комиксов. Наконец, он пользовался репутацией плейбоя и ловеласа. Все это делало его кумиром среди молодых мафиози.
После взрывов 1993 года ко всему этому добавился ореол таинственности, ведь он находился в бегах, и полиции никак не удавалось вычислить его точного местоположения. Между тем его влияние в мафии росло. В 1998 году, после кончины своего отца, он стал представителем своей родной провинции Трипани в «Коза Ностре». А через несколько лет он стал одним из лидеров легендарной итальянской мафии.
К 2006 году, когда был арестован очередной Босс Боссов «Коза Ностры» Бернардо Провензано по прозвищу «Трактор», Маттео уже входил в число его возможных преемников. Журнал L'Espresso публиковал его фотографию с подписью «Это новый босс мафии».
«Меня зовут Маттео Мессина Денаро»
Несмотря на то, что к середине 2000-х годов Маттео Мессина Денаро стал живой легендой, поймать его долгое время не удавалось. И это при том, что мафиози и не думал уходить на покой, а информация о его местонахождении то и дело просачивалась в прессу.
В 2009—2010 годах итальянская полиция провела серию операций под кодовым названием «Голем», которые закончились арестом почти двух десятков преступников, которые от имени Маттео вымогали деньги у сицилийских предпринимателей, совершая поджоги и насилия. В руки полиции попал даже брат мафиози Сальваторе. Однако сам он вновь ускользнул из рук правосудия.
В конце 2000-х — первой половине 2010-х в прессе не раз мелькали новости о лидере «Коза Ностры». Он то оказывался на матче футбольных команд «Сампдории» и «Палермо», где якобы планировал новые взрывы в отместку за очередные аресты мафиози, то попадал на спутниковые снимки в Германии. Однако задержать удалось его лишь в 2023 году.
К тому времени Маттео Денаро начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, как считается, с почками. Год назад он пережил операцию в частной клинике Ла Маддалена в Палермо. С тех пор он вынужден был проходить постоянное лечение в дневном стационаре. Для этого он использовал фальшивые документы на имя Андреа Бонафеде.
Как именно полицейским удалось выйти на его след, пока не сообщается, однако к 16 января у карабинеров не оставалось сомнений, что Бонафеде и Маттео Денаро — одно и то же лицо. Они оцепили клинику и приступили к захвату пациента. Как сообщает издание ANSA, когда к постели больного подошел карабинер и попросил мафиози представиться, тот все понял и ответил: «меня зовут Маттео Мессина Денаро». После этого он был задержан. Так, вероятно, закончилась история одного из самых известных боссов в истории мафии.
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