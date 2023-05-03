Правда ли Россия в лидерах по числу выходных за год? Мы меньше всех работаем?

Правда ли Россия — в лидерах по числу праздничных дней?

Да, это правда. Действительно, в России еще недавно было 12 праздничных нерабочих дней, а сейчас их уже 14. Они, как известно, разбросаны по году несколькими длинными периодами: январские, февральско-мартовские выходные, майские и затем ноябрьские.

Впрочем, абсолютным рекордсменом мы не являемся. По моим данным, мы входим в шестерку стран-лидеров по числу таких дней. Нас опережает, к примеру, Германия — там, помимо общенациональных, есть еще праздники отдельных земель, когда в конкретном регионе не работает ничего, кроме магазинов на заправках.

Согласно недавнему исследованию Россия также относится к числу стран с большим числом праздников, но и там мы не абсолютный лидер. Столько же выходных, скажем, в Испании, а в Латвии, Южной Корее и Японии даже больше, чем у нас.