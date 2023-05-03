Правда ли Россия в лидерах по числу выходных за год? Мы меньше всех работаем?

Недавнее исследование показало, что Россия входит в число мировых лидеров по праздничным и выходным дням. Каждый год перед началом январских и майских каникул возникают споры, не слишком ли надолго россияне выпадают из рабочего ритма. Сторонники сокращения выходных говорят о том, что в стране и так низкая производительность труда, противники — что работникам необходимо отдыхать. Так много ли мы отдыхаем, сказывается ли это на производстве и нужно ли урезать выходные? На эти вопросы редакции «Собака.ru» ответила профессор НИУ ВШЭ и Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова.
Правда ли Россия — в лидерах по числу праздничных дней?
Да, это правда. Действительно, в России еще недавно было 12 праздничных нерабочих дней, а сейчас их уже 14. Они, как известно, разбросаны по году несколькими длинными периодами: январские, февральско-мартовские выходные, майские и затем ноябрьские.
Впрочем, абсолютным рекордсменом мы не являемся. По моим данным, мы входим в шестерку стран-лидеров по числу таких дней. Нас опережает, к примеру, Германия — там, помимо общенациональных, есть еще праздники отдельных земель, когда в конкретном регионе не работает ничего, кроме магазинов на заправках.
Согласно недавнему исследованию Россия также относится к числу стран с большим числом праздников, но и там мы не абсолютный лидер. Столько же выходных, скажем, в Испании, а в Латвии, Южной Корее и Японии даже больше, чем у нас.
То есть россияне работают не меньше всех?
Далеко не меньше всех. Несмотря на большое число праздников, по количеству рабочих часов в год мы находимся примерно в середине этого списка. Средний показатель у нас 1972 часа в год (для сравнения: в Китае 2174 — заметно больше, но разница все же не настолько большая, как можно было бы подумать). Такая ситуация складывается за счет широкой распространенности ненормированного рабочего дня.
Если раньше, в советское время, число работников, у которых был ненормированный график, было строго ограничено, то теперь это не так. Так работать теперь может практически любой, главное — чтобы это было прописано в трудовом договоре. Уменьшилась и компенсация за такой режим работы: с 6—12 дополнительных дней отпуска до всего трех.
Стало больше и сверхурочных работ, более того, различные уловки позволяют работодателям также меньше платить за переработки. Наконец, мы прекрасно знаем, что в праздники страна не замирает: работают магазины, многие предприятия и учреждения.
Как большое число выходных сказывается на производительности труда?
Производительность труда в России невысока, но в этом виноваты не те 3—5 «лишних» выходных, которые у нас есть в году. Она вообще не очень связана с количеством времени, которое мы проводим на работе.
К примеру, у мексиканцев практически столько же рабочих часов в год, сколько у китайцев. При этом в Китае производительность труда намного выше. Более того, мексиканцы работают больше россиян, но уровень жизни у них ниже. В Германии вообще рабочая неделя 35 часов, а не 40, как у нас. И отпуск у них может доходить до 30 дней. При этом производительность там намного выше, чем в России.
Проблемы с производительностью труда в России обусловлены техническим отставанием и плохой организацией труда. К примеру, человек должен нормально спать, биологические часы никто не отменял. Поэтому он не может выходить сегодня в первую смену, завтра — во вторую, послезавтра — в третью, а на следующий день — опять в первую. Но иногда такое происходит. В результате человек хочет спать, а ему надо стоять у станка. Какая тут производительность?
И я уже не говорю о профессиональном выгорании, когда из-за перенагрузки человек пытается что-то сделать, часами сидит над рабочей задачей, а у него ничего не получается. Поэтому нет, выходные и праздники тут ни при чем.
То есть сокращать число праздников не надо?
Возможно, можно было бы чуть сократить новогодние каникулы, вернее, перекинуть эти дни на те же майские. Мы все же живем в северной стране, поэтому людям особенно важно восстановить силы после долгой зимы. Опять же, у многих есть дачи.
Не стоит забывать, что от праздников есть и позитивный эффект, скажем, для семьи. Если у людей есть дети, длинные выходные помогают уделить им больше времени, что благотворно сказывается на их развитии, что полезно и для будущего.
Поэтому сокращать число праздников я бы не стала, хотя и увеличивать его уже, наверное, тоже — как сейчас идут разговоры о том, что выходным следует сделать следующий день после Пасхи. Мне кажется, это перебор, не говоря уже о том, что Россия — светское государство и никакая религия не может доминировать в стране.
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