Опрос: около 64% петербуржцев недовольны своей зарплатой

Как сказано в исследовании «HeadHunter Северо-Запад», 64% петербуржцев признались, что нынешняя заработная плата их не удовлетворяет. Остальные ответить затруднились. Больше всего недовольны своими доходами работники в сферах «Безопасность» и «Наука и образование» (по 77% опрошенных), а также «Госслужба, НКО» (73%) и «Медицина, фармацевтика» (71%). Чаще всего довольны своей зарплатой в сферах «Консультирование» (44%), «Высший менеджмент» (42%) и «Закупки» (41%).

Порядка 20% жителей Петербурга отметили, что их бы полностью устроило повышение зарплаты более чем в два раза. Треть (31%) были бы удовлетворены увеличением заработка ровно в два раза. Еще 22% работников Петербурга отметили, что им не хватает прибавки в 40-50%, а 18% устроит, если их зарплата вырастет на 20-40%, и лишь 6% опрошенным будет достаточно роста на 10-20%.