4-дневная рабочая неделя, гарантированная работа для всех и безусловный базовый доход. Какое будущее ждет человеческий труд?

Четырехдневная рабочая неделя

Еще один вариант — сокращение не рабочего дня, а рабочей недели. Эксперименты с четырехдневкой предпринимаются уже полвека. Правда, первоначально речь шла не о сокращении, а о перегруппировке рабочих часов. То есть предполагалось работать не пять дней по восемь часов, а четыре дня по десять. Логика в таких решениях была простой — люди меньше будут вынуждены тратить времени на дорогу, будут экономить на транспорте и тем самым сберегать природные ресурсы.

Однако уже в XXI веке начались эксперименты по внедрению четырехдневной занятости с сохранением восьмичасового рабочего дня. Так, в 2018 году стало известно о том, что по такому пути пошла новозеландская трастовая компания Perpetual Guardian, результат в руководстве оценили положительно и даже планировали перейти на такой график на постоянной основе. Аналогичное начинание в 2019 году предприняли в юрфирме из небольшого английского города Плимута. В результате было отмечено, что у сотрудников понизился уровень стресса, а вот удовлетворенность клиентов, напротив, выросла.

Самые известные эксперименты с сокращенной рабочей неделей прошли в Исландии в 2015—2019 годах. Новый график тестировали как в частном секторе, так и среди государственных служащих. Результаты имели ошеломляющий успех. Фиксировалось, что производительность работников, которые находились на своих местах на день меньше, осталась на том же уровне или даже выросла.

На фоне этих новостей идея четырехдневки предлагалась даже в России. Экс-премьер Дмитрий Медведев заявлял, что «мир движется в этом направлении». А уже в 2022 году депутат Госдумы Ярослав Нилов неожиданно сказал, что четырехдневка в России уже становится реальностью, так как в условиях пандемии и удаленной работы «есть сотрудники, которые для себя организовали четырехдневную и даже трехдневную рабочую неделю. Доклад о возможности перехода на сокращенную рабочую неделю подготовили в Минтруде. Впрочем, никаких официальных решений по этому поводу пока не принималось.

«Единого мнения, что лучше — сокращать рабочую неделю или сокращать рабочий день, пока нет, — отмечает Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ, — сейчас где-то шестьдесят на сорок преобладает мысль о сокращении рабочей недели, потому что это высвобождает целый день, чтобы заниматься детьми, творчеством, учебой. Однако единого решения все равно нет. Что же касается России, то все упирается в производительность труда, которая у нас примерно в три раза ниже, чем, например, в Ирландии. Пока это будет так, мы не сможем сократить рабочий день, иначе мы просто не сможем выпускать достаточного количества продукции».