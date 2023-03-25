Петербургских менеджеров в будущем заменят роботы

Больше половины Переводчиков также согласны, что в скором времени нейросети уменьшат их работу. При этом, по их мнению, некоторые функции все же останутся за людьми. Кроме того, 60% официантов, 58% пекарей и кондитеров убеждены, что искусственный интеллект заменит их на работе полностью или частично.

Самый позитивный настрой у врачей: 27% медиков верят прогнозам о замене своего труда. Также в роботизации уверены 28% строителей и 30 процентов учителей.

Аналитики же считают, что самая большая вероятность замены людей на машины у дизайнеров, маркетологов и копирайтеров.