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Петербургских менеджеров в будущем заменят роботы

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По крайне мере так считают 40% опрошенных представителей этой профессии. Согласно результатам опроса SuperJob, 33% менеджеров по туризму верят в полную автоматизацию своей деятельности в течение 10 лет, еще 42% согласны с этим лишь отчасти.

SWKStock/shutterstock

Больше половины Переводчиков также согласны, что в скором времени нейросети уменьшат их работу. При этом, по их мнению, некоторые функции все же останутся за людьми. Кроме того, 60% официантов, 58% пекарей и кондитеров убеждены, что искусственный интеллект заменит их на работе полностью или частично.

Самый позитивный настрой у врачей: 27% медиков верят прогнозам о замене своего труда. Также в роботизации уверены 28% строителей и 30 процентов учителей.

Аналитики же считают, что самая большая вероятность замены людей на машины у дизайнеров, маркетологов и копирайтеров.

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