Какие профессии могут заменить нейросети? Отвечают аналитики

Опрос проводили среди руководителей российских компаний и начальников отделов фирм, пишет РИА Новости. Они также ответили по поводу того, у кого самая большая вероятность остаться без работы из-за нейросетей.

Самыми вероятными кандидатами на исчезновение стали дизайнеры (53%), маркетологи (46%), копирайтеры (45%), программисты и логисты (по 42%). А вот самый высокий шанс сохранить свое рабочее место у психологов, преподавателей и журналистов. Участники исследования оценили возможность замены этих профессий на 10, 12 и 13% соответственно.