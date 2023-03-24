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Какие профессии могут заменить нейросети? Отвечают аналитики

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Самая большая вероятность, что их сместят машины, у дизайнеров, маркетологов и копирайтеров. Так считают около 47% опрошенных.

Shutterstock.com

Опрос проводили среди руководителей российских компаний и начальников отделов фирм, пишет РИА Новости. Они также ответили по поводу того, у кого самая большая вероятность остаться без работы из-за нейросетей.

Самыми вероятными кандидатами на исчезновение стали дизайнеры (53%), маркетологи (46%), копирайтеры (45%), программисты и логисты (по 42%). А вот самый высокий шанс сохранить свое рабочее место у психологов, преподавателей и журналистов. Участники исследования оценили возможность замены этих профессий на 10, 12 и 13% соответственно.

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