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Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения

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Часть Великой Китайской стены обрушилась после землетрясения, прошедшего в минувшую субботу, 8 января, в малонаселенном районе провинции Цинхай на северо-западе Китая. Пострадал участок, построенный во времена династии Мин.

Shutterstock.com

По данным газеты Global Times, два метра Великой Китайской стены рухнули в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу, который находится в 114 километрах от эпицентра. Причиной обрушения стало землетрясение магнитудой 6,9 балла, произошедшее в субботу, 8 января, в провинции Цинхай на северо-западе Китая на глубине 10 километров.

Власти организовали осмотр местных культурных реликвий и обнаружили место обрушения. Установлена ​​первичная защита, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Землетрясение произошло в малонаселенном районе, но толчки ощутили несколько крупных городов. Девять человек получили ранения, восемь из них уже выписаны из больниц, сообщений о погибших не поступало.

Великая Китайская стена является крупнейшим памятником архитектуры, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из новых семи чудес света. Она проходит по северному Китаю на протяжении 8 851,9 километра, а на участке Бадалин располагается в непосредственной близости от Пекина. Строительство первых участков началось в III веке до нашей эры, последние были возведены в 1644 году. Толщина стены составляет в основном около 5-8 метров, высота — 6-7. Длина Великой Китайской стены со всеми ответвлениями составляет 21 196 километров.

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