68% процентов петербуржцев хотят начать вести здоровый образ жизни

«Самыми активными в искоренении плохих привычек оказались строители и риэлторы (44% уже ведут ЗОЖ). Больше других строят планы на то, чтобы отказаться от курения, алкоголя и т.п. работники транспортной сферы и логистики (39%). Больше других хотят, но не готовы морально перейти в ЗОЖ работники продаж и ИТ-специалисты (по 26% в каждой сфере)», — сказано в результатах исследования, проведенного hh.ru совместно с СК «Росгосстрах Жизнь». Но 32% сказал, что их все устраивает и отказываться от вредных привычек в новом году пока не собираются.

При этом на спорт почти у каждого четвертого петербуржца выросли расходы. Из них у 10% расходы увеличились значительно, а у 15% в пределах нормы, как и в предыдущие годы. Большинство из них тратят от 6 до 15 тыс. рублей на соблюдение здорового образа жизни в месяц (затраты включают оплату тренировок, покупку спортинвентаря и так далее). Отвечая на вопрос, что именно они делают для оздоровления, респонденты назвали прогулки пешком (73%) и сбалансированное питание (70%).

Каждый второй петербуржец выступил за пожизненный запрет на продажу сигарет молодому поколению.