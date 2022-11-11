Спорт, стероиды и сердце. Как не подорвать здоровье тренировками? Рассказывает кардиолог

На анаболические стероиды налегают спортсмены, которые хотят быстро набрать мышечную массу и поддерживать себя в хорошей форме. Препараты дают мощный эффект, но имеют большой недостаток — вызывают тяжелые побочные эффекты. Длительный прием стероидов особенно опасен для сердечно сосудистой-системы. Кардиолог и главный врач ID-Clinic Сергей Бортулев рассказал, как сохранить здоровье.
Как стероиды влияют на сердце?
Длительное использование гормонов сопровождается такими изменениями в сердце и сосудах:
- утолщением стенки левого желудочка. Это связано с прямым действием гормонов на миокард и опосредованным влиянием повышенного артериального давления;
- поражение сердца по типу кардиомиопатии, которая возникает в ответ на токсическое влияние анаболических стероидов («стероидная кардиомиопатия»);
- раннее появление признаков атеросклероза и ишемической болезни сердца, что связано с нарушением липидного профиля крови и поражением коронарных сосудов;
- повышение активности тромбоцитов и факторов свертываемости, что способствует развитию тромбоэмболических осложнений.
Такие патологии сначала протекают бессимптомно, но постепенно начинают вызывать клинические проявления. Одышка, дискомфорт в предсердечной области, головокружение, головные боли — все эти симптомы снижают выносливость и тренированность спортсмена. Качество жизни заметно ухудшается, ведь человек испытывает сложности с поддержанием привычного темпа тренировок, а попытки превозмочь себя заканчиваются усугублением симптоматики.
Чрезмерные нагрузки на сердечно-сосудистую систему, которая в силу заболевания уже не может так хорошо адаптироваться к тренировкам, чреваты острыми осложнениями. У спортсменов, которые долгое время принимают стероиды, возрастает риск инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерией, внезапной сердечной смерти.
Нужно ли отменять стероиды и чего ожидать в периоде «отката»?
Чем дольше человек принимает стероиды, тем сильнее нарушается работа сердца и возрастает риск опасных осложнений вплоть до летального исхода. Однако решиться отменить препараты бывает очень сложно. Все знают о феномене «отката» — уменьшение мышечной массы и снижение силовых показателей после прекращения приема препаратов. Это естественная реакция организма, который пытается адаптироваться к новым условиям и отсутствию поступления гормонов извне.
Потеря мышц — не единственное негативное последствие после отмены стероидов. Многие спортсмены сталкиваются с упадком сил, снижением либидо, раздражительностью, депрессивными расстройствами. Человеку не удается справиться с симптомами самостоятельно, и он снова начинает курс стероидов, чтобы вернуться в активную жизнь.
Чтобы разорвать этот порочный круг, нужно отказаться от стероидов навсегда. Желательно это делать под контролем врача, который подберет рациональную послекурсовую терапию (ПКТ) и проконтролирует состояние здоровья пациента. ПКТ — комплекс препаратов и биоактивных добавок, которые помогают организму быстрее восстановить физиологический синтез гормонов и снижают выраженность синдрома «отката». Строгое соблюдение схемы терапии, расписанной врачом, облегчит выход с курса и способствует нормализации работы половых желез.
Как тренироваться после отмены стероидов
Изменение режима тренировок — обязательный этап в периоде отмены анаболических стероидов. Придется отказаться от интенсивных упражнений, которые направлены на гипертрофию мышц, поскольку в условиях отказа от гормонов они станут причиной катаболизмома: усиленного распада белка и стремительной потери мышечной массы. Интенсивность тренировок снижают в среднем на 50% путем сокращения числа подходов, уменьшения дополнительных весов и увеличения периода отдыха между подходами.
В среднем спустя 1 месяц уровень собственного тестостерона начинает нормализоваться, поэтому можно постепенно повышать нагрузки. Но это лучше делать осторожно, чтобы не спровоцировать катаболизм мышц и не вызвать осложнения со стороны сердца. Перед возвращением к более активным тренировкам очень важно полностью обследоваться у кардиолога.
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