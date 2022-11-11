Спорт, стероиды и сердце. Как не подорвать здоровье тренировками? Рассказывает кардиолог

Нужно ли отменять стероиды и чего ожидать в периоде «отката»?

Чем дольше человек принимает стероиды, тем сильнее нарушается работа сердца и возрастает риск опасных осложнений вплоть до летального исхода. Однако решиться отменить препараты бывает очень сложно. Все знают о феномене «отката» — уменьшение мышечной массы и снижение силовых показателей после прекращения приема препаратов. Это естественная реакция организма, который пытается адаптироваться к новым условиям и отсутствию поступления гормонов извне.

Потеря мышц — не единственное негативное последствие после отмены стероидов. Многие спортсмены сталкиваются с упадком сил, снижением либидо, раздражительностью, депрессивными расстройствами. Человеку не удается справиться с симптомами самостоятельно, и он снова начинает курс стероидов, чтобы вернуться в активную жизнь.

Чтобы разорвать этот порочный круг, нужно отказаться от стероидов навсегда. Желательно это делать под контролем врача, который подберет рациональную послекурсовую терапию (ПКТ) и проконтролирует состояние здоровья пациента. ПКТ — комплекс препаратов и биоактивных добавок, которые помогают организму быстрее восстановить физиологический синтез гормонов и снижают выраженность синдрома «отката». Строгое соблюдение схемы терапии, расписанной врачом, облегчит выход с курса и способствует нормализации работы половых желез.