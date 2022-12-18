Каждый второй петербуржец выступил за пожизненный запрет на продажу сигарет молодому поколению. Аналогичный ввели в Новой Зеландии

Опрос на тему введения пожизненного запрета на продажу сигарет молодому поколению провели аналитики SuperJob, участие в нем приняли 1 600 представителей экономически активного населения из всех округов России. Согласно результатам, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», каждый второй петербуржец (51%) согласен с аргументами властей Новой Зеландии — они считают, что запрет на продажу сигарет тем, кто родился после 1 января 2009 года, увеличит продолжительность жизни и сэкономит более 5 миллиардов бюджетных средств ежегодно за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные курением.

Возражает против перенятия опыта Новой Зеландии каждый четвертый (25%) петербуржец. По мнению противников инициативы, каждый человек волен сам решать, курить ему или нет. Также они указывают на то, что «многие наверняка найдут возможность обходить закон».

Согласных с введением в России пожизненного запрета на продажу сигарет молодежи больше всего среди тех, кто не курит и никогда не курил (59%), меньше всего — среди курильщиков (36%).Респонденты в возрасте до 34 лет выступают сторонниками жестких антитабачных мер чаще, чем опрошенные старше 45 лет — 53% против 47% соответственно.

Напомним, ранее Новая Зеландия первой в мире приняла закон, запрещающий курение для следующего поколения. Теперь там не будут продавать табак людям, родившимся 1 января 2009 года и позже. Кроме того, число магазинов, которым разрешено продавать сигареты, сократят — сейчас их около 8 тысяч, а будет менее 500. Страна также увеличила финансирование медицинских услуг и кампаний и развернула услуги по отказу от курения специально для общин маори и жителей тихоокеанских островов.